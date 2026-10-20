Transición demográfica y el reto del retiro en México: el papel de las afores

México atraviesa un proceso de cambio demográfico caracterizado por el envejecimiento de su población y una disminución paulatina en la tasa de natalidad, detalló el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, en la presentación del Encuentro Amafore 2026, así como los posibles cambios en las Administradoras de Fondos para el Retiro.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el promedio de hijas e hijos nacidos vivos por mujer pasó de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025. Este descenso sitúa al país por debajo del nivel de reemplazo poblacional, proyectando que en dos décadas el crecimiento demográfico se ralentizará.