Transición demográfica y el reto del retiro en México: el papel de las afores

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    Transición demográfica y el reto del retiro en México: el papel de las afores
    Cifras del IMSS y del Inegi muestran que la población tiende a desvincularse del mercado formal a partir de los 55 años. VANGUARDIA

El presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) insistió que hay nuevos retos en materia de generación de empleos para garantizar los ahorros

México atraviesa un proceso de cambio demográfico caracterizado por el envejecimiento de su población y una disminución paulatina en la tasa de natalidad, detalló el presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Guillermo Zamarripa, en la presentación del Encuentro Amafore 2026, así como los posibles cambios en las Administradoras de Fondos para el Retiro.

De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el promedio de hijas e hijos nacidos vivos por mujer pasó de 2.1 en 2020 a 1.9 en 2025. Este descenso sitúa al país por debajo del nivel de reemplazo poblacional, proyectando que en dos décadas el crecimiento demográfico se ralentizará.

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La consecuencia directa será una estructura poblacional con mayor longevidad y generaciones jóvenes menores, lo que plantea exigencias operativas al ahorro para el retiro y a la economía nacional.

Ante escenarios similares a nivel global, diversas naciones han optado por incrementar la edad mínima de jubilación, sin embargo, Zamarripa cuestionó la viabilidad de implementar una medida de este tipo en el contexto laboral mexicano.

Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del propio Inegi muestran que la población tiende a desvincularse del mercado formal a partir de los 55 años. En este sentido, elevar la edad legal de retiro sin resolver los problemas de empleabilidad podría agravar las condiciones de vulnerabilidad económica para los trabajadores de mayor edad por la falta de ahorros.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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