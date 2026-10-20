Comprar vivienda en México resulta cada vez más difícil: BBVA Research

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    Comprar vivienda en México resulta cada vez más difícil: BBVA Research
    Con base al Índice de Poder Adquisitivo de la Vivienda e Ingreso por Trabajo Relativo que calcula semestralmente BBVA, se observó que los ingresos se quedan atrás si se comparan con el precio de las casas. VANGUARDIA

Además, el precio promedio de una casa a nivel nacional fue de 2 millones de pesos según Sociedad Hipotecaria Federal

El informe Situación Inmobiliaria México elaborado por BBVA Research, documentó que ha crecido la brecha del Índice de Poder Adquisitivo de la Vivienda e Ingreso por Trabajo Relativo (IPAVIR), que mide la diferencia entre el crecimiento de los precios habitacionales y los ingresos de los hogares.

Entre el 2016 y el 2025, el índice de precios de la vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) aumentó 108.5%, mientras que los ingresos de los hogares crecieron 25%, por lo que esta diferencia llevó la brecha entre ambos indicadores a 83.6 puntos porcentuales en el 2025, frente a los 15.1 puntos registrados en el 2018 de esta misma diferencia.

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“Una mayor divergencia entre ambas variables representa un deterioro del poder adquisitivo relativo, lo que puede limitar la incorporación de nuevos hogares al mercado de adquisición de vivienda, aun cuando sus ingresos hayan aumentado en términos reales... Esta evolución representa una restricción para la adquisición de vivienda, ya que el aumento del ingreso no se ha traducido en una mejora equivalente de la capacidad de compra”, indicó el producto de BBVA Research.

PRECIOS PROMEDIO DE VIVIENDA POR LOS CIELOS

En entrevista, el director editorial de El Financiero Enrique Quintana, mencionó que el precio promedio a nivel nacional de una vivienda ronda los 2 millones de pesos, y representó un incremento del 8%.

Para la Ciudad de México (CDMX) la situación cambia al alza pues los precios promedio de una vivienda es de 4.3 millones de pesos, con base a la SHF.

REQUISITOS BANCARIOS SON OTRO OBSTÁCULO

Quintana especificó que para adquirir un crédito hipotecario en un banco que permita comprar una casa promedio en CMDX se necesitaría tener un ingreso promedio demostrable entre 32 mil y 60 mil pesos mensuales.

Este requerimiento contrasta con la realidad de la mayoría de los trabajadores formales de México que reciben un sueldo/salario medio de 20 mil pesos mensuales, detalló Quintana.

“Es decir, en promedio en el país necesitas ganar más o menos tres veces por lo menos el salario medio para tener acceso a un crédito bancario. Y en la Ciudad de México necesitas ganar casi siete veces el salario promedio”, sentenció el Director Editorial de El Financiero.

INFONAVIT NO CUBRE A TODOS LOS INGRESOS

Quintana finalizó con el argumento de que en realidad las personas que ganan entre 20-50 mil pesos quedan excluidas de recibir un crédito por parte del Infonavit porque ganan demasiado para acceder a este crédito bancario.

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Además, Quintana mencionó que las casas que son parte del sistema Infonavit son “demasiado pequeñas y distantes” pero es la opción actual pues “ganas demasiado poco para hacerte acreedor a un crédito bancario y comprar tu casa”.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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