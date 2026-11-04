Tras aplastante victoria demócrata en elecciones, sube la bolsa de valores en EU

Alrededor de las 12 horas del 4 de octubre de 2026, el S&P se valorizó a 7 mil 704 con un alza de 1.79%. El Nasdaq alcanzó un valor de 25 mil 870 unidades, incrementándose su valor al 1.98%. Por otro lado, el Dow Jones aumentó su cotización en 2.86%, con un resultado de 53 mil 267 unidades de valor, con base a información de la plataforma financiera Traiding View.

La reacción del mercado del miércoles fue, en general, similar a la registrada un día después de las últimas elecciones de mitad de mandato en 2022. En aquella ocasión, el S&P cerró con una subida del 1.4% un día después de la votación, mientras que el oro ganó un 3.1%.

Sin embargo, Reuters informó que hay inversores que se muestran cada vez más preocupados por la resiliencia del mercado. El auge de la inversión de capital en IA y el elevado endeudamiento de los gobiernos han contribuido a que los costes de endeudamiento alcancen máximos de varias décadas, dejando al descubierto las debilidades del mercado.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron este miércoles, y los analistas expresaron su alivio al saber que la promesa de Trump de repartir cheques de 5 mil dólares a los adultos estadounidenses en caso de una victoria republicana no se materializaría.

Mientras persiste la guerra con Irán, los precios del petróleo se mantienen estancados por encima de los 100 dólares el barril, lo que eleva los costos del combustible para consumidores y empresas.

Los bancos centrales, por su parte, están atentos al riesgo de que esto se traduzca en un aumento generalizado de los precios que requiera tasas de interés mucho más altas. Tan es así que la Reserva Federal no ha alcanzado su objetivo de inflación durante más de cinco años (2% anual).