Tras despidos de GM, alrededor de 600 trabajadores sufren reajuste en plantas proveedoras

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, estimó que son entre 500 a 600 los trabajadores que se han reajustado en plantas proveedoras de la industria automotriz, esto luego de que se eliminará el segundo turno en la planta de GM Ramos Arizpe

Aunque señaló que este número pudiera rondar los mil, toda vez que pudiera haber algo más en febrero, ya que muchas veces por flujos de las mismas empresas, las decisiones no se toman de inmediato, pues implica el desembolso de esos despidos masivos.

Informó que aunque la armadora ya los tenía planeados, las proveedoras apenas están reaccionando, por lo que pudiera haber más, aunque no masivos, pero sí recortes adicionales en los próximos meses.

Reveles Márquez indicó que pueden ser seis o siete las empresas proveedoras directas de la armadora las que realicen reajustes.

Indicó que por lo pronto, quienes ya lo han hecho son empresas como Martinrea y Vuteq, asimismo tentativamente se dice que Magna lo hará la próxima semana, pero esto es un dato extraoficial, porque no se ha anunciado.

Por lo pronto, ante los reajustes de las proveedoras reconoció que existe preocupación.

Consideró que en el caso de GM Ramos Arizpe la infraestructura que tienen no es para tenerla operando un turno porque es demasiada la inversión en equipo y material, por lo que consideró que la planta buscará los medios en el corto plazo para utilizar el resto de los turnos y producir otros modelos o de algún vehículo de combustión que sea bien recibido en el mercado y permita que GM siga con el posicionamiento con el que cuenta.

El presidente de Canacintra Coahuila Sureste también recordó que hay el anuncio de una una inversión de mil millones de dólares para el país, aunque no se ha especificado para que regiones.

Por su parte, el secretario general de la CROC, José Alberto Morales indicó que las empresas con las que tienen contrato colectivo, no se vieron afectadas por la eliminación del segundo turno en GM Ramos, pues le trabajan a Ford, Stellantis, Nissan, Toyota y otras marcas, por ello no tienen recortes de personal en las plantas.

Finalmente comentó que solamente tienen una empresa pequeña que trabaja algo de plástico para General Motors, pero el algo mínimo, por lo que no habría un gran impacto, además de que tampoco se han reportado bajas.