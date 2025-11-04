Tras ganar licitación de tren Saltillo-Nuevo Laredo, Grupo Carso busca hospedar a trabajadores

Grupo Carso (GCARSO) que participará en la construcción del Tren de Pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, está buscando hoteles y casas para hospedar a sus trabajadores, se contempla que estos genere en la plaza una ocupación de hasta 200 a 400 habitaciones durante los próximos cuatro años consecutivos.

El vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila (AMHMC), Héctor Horacio Dávila, dijo que se encuentran buscando muchos hoteles y casas para hospedar a los trabajadores ante la construcción del tren.

Fácilmente serán 200, 300 o incluso se puede ir a 400 las habitaciones que estarán ocupando los trabajadores de esa obra durante un periodo de cuatro años, de hecho, añadió que hay dos hoteles que no son de cadena y que se ubican en el sur de ciudad a los que ya pidieron todas sus habitaciones.

“Les va a ir muy bien a los (hoteles) del sur porque ahí van a tener la base” aseguró Dávila Rodríguez.

Agregó que llegará una primera avanzada de los trabajadores que participarán en los estudios topográficos y en lo que será el primer nivel del proyecto, por lo que entre enero-febrero se tendrá un impacto bastante fuerte por parte de ellos.

Aunque los trabajadores llegarán con sus propias cuadrillas, añadió que están pidiendo que consuman recursos de la localidad, entre ellos la grava, la arena, el cemento, la varilla y todo lo que requiera para esas obra, pero que también contraten los servicios de los soldadores y los tallares mecánicos.

BAJA 30% OCUPACIÓN HOTELERA

Por otra parte, Dávila Rodríguez dio conocer que este año ha disminuido un 30% la ocupación hotelera en la entidad, según reveló una encuesta realizada a nivel estatal, esto se atribuye a la contracción que existe en la economía y por ello la gente no está viajando.

Asimismo en el comparativo anual de septiembre, ese mes de 2024 fueron 62,182 las habitaciones que se vendieron y en 2025 fueron 54,000 las vendidas, lo que representó una disminución de 12.68% en su comparativo anual ese mes.

“Los ejecutivos no están llegando, no hay gente, nosotros perdimos en todo el estado un 30%, nosotros tenemos un mercado de ejecutivos y empresa”, dijo y añadió que en la Región Sureste el turismo de negocios representa el 90% de quienes visitan la región.

Sin embargo, manifestó que esperan que esto mejore en el caso de la región, debido al tema del evento de la Copa Mundial así como por el regreso del vuelo de Saltillo a la Ciudad de México, aunque ahora esperan que también se pueda regresar a la frecuencia que permitía que el avión pernoctará en Saltillo para así salir temprano y regresar por la noche, asimismo ahora sigue la línea internacional para viajar a Dallas o Houston.

Finalmente sobre el aeródromo para Parras de la Fuente, indicó que no hay un flujo necesario para que ahí llegue tanta gente, ante ello, se pronunció porque exista un aeropuerto en Derramadero ante las empresas que existen en esa zona y por el tema de la neblina.