Trasciende paro en empresa de Ramos de Arizpe ante falta de pago de utilidades

A días de que concluya el plazo para la entrega de utilidades, a través de las redes sociales trascendió un paro en la empresa PSW ubicada en Ramos Arizpe, no obstante, la planta no se pronunció al respecto y se negó a dar información.

De acuerdo a lo que se publicó en redes sociales, el paro en producción se realizó ante el descontento de los trabajadores porque no les entregarían utilidades.

Vanguardia acudió a la planta y en la parte externa estaban algunos empleados, quienes dijeron no saber nada y que la información se podría obtener apenas con operarios o directamente en caseta.

En esta última, la persona de seguridad dijo que no podían dar ninguna información de la planta, mientras que otra persona que estaba ahí escuchando la solicitud señaló “si trae contacto de alguien de planta con gusto le ayudamos, sino no trae contacto de nadie no le podemos ayudar”.

Cuestionado sobre el paro en esta planta, el secretario adjunto de la CTM, Jesús Berino Granados, mencionó que se dirigía rumbo a Piedras Negras y que no tenía reporte de paro en alguna planta, al mismo tiempo que aseguró que cuando hay de inmediato les avisan.

Cabe destacar que el viernes la central obrera daba a conocer que las empresas que tenían contrato colectivo que habían generado utilidades ya se las habían entregado y las que no, se les invitó a que entregarán un bono, cuyo monto dependería de la empresa y su situación económica.