Tupy fortalece su competitividad industrial mediante especialización estratégica en Metalurgia y Fundición

Dinero
/ 6 marzo 2026
    Un total de 25 colaboradores de Tupy fueron seleccionados para integrar la primera generación del programa de especialización. FOTOS: CORTESÍA

En alianza con el Instituto Tecnológico de Saltillo, la empresa fortalece la capacitación técnica, la innovación industrial y el desarrollo de talento especializado en la región

SALTILLO.- Como parte de su estrategia de fortalecimiento técnico y desarrollo de talento especializado, Tupy y el Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) dieron inicio al Diplomado en Fundición y Metalurgia, un programa de alta especialización que comenzó el pasado 28 de febrero y tendrá una duración de 10 meses.

Esta alianza tiene como objetivo elevar los estándares técnicos en áreas clave para la operación industrial, consolidando equipos altamente capacitados que impulsen la innovación y garanticen la excelencia en los procesos de fundición, uno de los pilares del crecimiento de la compañía en la región.

$!El Diplomado en Fundición y Metalurgia tendrá una duración de 10 meses y busca fortalecer las capacidades técnicas del personal industrial en Saltillo.
Para formalizar esta colaboración académica, el pasado 3 de marzo se llevó a cabo la firma del convenio entre Emanuel Cerda Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Tupy en México, y directivos del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS), consolidando así una alianza orientada al fortalecimiento técnico de la industria en la región.

El diplomado integra contenidos técnicos avanzados enfocados en procesos metalúrgicos, control de calidad, eficiencia operativa y mejora continua, fortaleciendo así la competitividad industrial de Tupy en un entorno global cada vez más exigente.

Asimismo, el programa contará con la participación de nueve doctores especialistas en la materia, quienes fungirán como docentes, garantizando un nivel académico de alta especialización.

$!La alianza académica busca elevar la competitividad de la industria metalúrgica en Saltillo mediante conocimiento técnico, innovación y mejora continua.
Para esta primera generación, fueron 25 los colaboradores seleccionados mediante un proceso interno que evaluó su desempeño sobresaliente, habilidades técnicas y potencial de desarrollo dentro de la organización.

“En Tupy entendemos que la competitividad sostenible se construye a partir del conocimiento y la especialización. Este diplomado representa una inversión directa en nuestro talento, fortaleciendo las capacidades técnicas que distinguen nuestra operación en México”, señaló Emanuel Cerda Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

$!Nueve doctores especialistas participarán como docentes en el diplomado impartido en el Instituto Tecnológico de Saltillo.
A través de la colaboración con instituciones académicas de prestigio, Tupy impulsa un modelo de desarrollo que integra conocimiento especializado, innovación y crecimiento profesional, generando valor para la industria metalúrgica en México.

Temas


Educación
industria

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Tupy

