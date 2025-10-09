Tupy lanza desafío de innovación para acabado mecánico

Dinero
/ 9 octubre 2025
    Tupy lanza desafío de innovación para acabado mecánico
    FOTO: CORTESÍA TUPY

La compañía busca soluciones innovadoras para aumentar la eficiencia operativa y refuerza su estrategia de co-creación con el ecosistema de innovación

Tupy, empresa multinacional que desarrolla soluciones de ingeniería aplicadas a los sectores de transporte, infraestructura, agronegocio y generación de energía, acaba de lanzar un nuevo desafío en su Portal de Innovación Abierta enfocado en el perfeccionamiento de los procesos de acabado mecánico de piezas.

El objetivo es encontrar soluciones que aumenten la eficiencia operativa a través de automatizaciones y herramientas de apoyo, capaces de resolver problemas recurrentes como rebabas, adherencia de metal y de arena, que impactan directamente en el desempeño, la durabilidad y la estética de los productos.

TE PUEDE INTERESAR: Inauguran Evento XXVI Enlaces Productivos; reconocen a empresarios coahuilenses

La invitación está abierta a startups, universidades, Institutos de Ciencia y Tecnología (ICTs), investigadores y empresas de base tecnológica para presentar soluciones que ya cuenten con validación funcional comprobada, capaces de hacer viables pilotos o incluso su aplicación en escala industrial. También se considerarán propuestas que permitan realizar Pruebas de Concepto (PoC) o pilotos en un ambiente fabril, así como alternativas con validación funcional en laboratorio.

La multinacional desarrolla soluciones de ingeniería personalizadas para clientes de diversos sectores, como transporte, infraestructura, agroindustria y generación de energía. El alto grado de complejidad, junto con la gran variedad de productos, exige procesos cada vez más robustos para cumplir con los requisitos técnicos y de calidad. En este contexto, el acabado mecánico desempeña un papel crucial.

$!FOTO: CORTESÍA TUPY
FOTO: CORTESÍA TUPY

“La innovación es un método y no ocurre de manera aislada. Nace del intercambio de experiencias, del encuentro de diferentes perspectivas y de la construcción conjunta de soluciones. Con el Portal de Innovación Abierta, creamos un espacio para conectar ideas y talentos que complementan nuestras competencias internas, fortaleciendo la capacidad de transformar desafíos en oportunidades. Este nuevo reto en acabado mecánico es una etapa más en esa jornada colaborativa”, afirmó Fábio Caramori, gerente de Innovación y Desarrollo en Nuevos Negocios de Tupy.

Para los participantes, la compañía ofrece apoyo técnico en la validación de las propuestas, presupuesto destinado al financiamiento de las pruebas de concepto y acceso a los parques industriales, además de interacción directa con los equipos de Ingeniería y Logística de Tupy.

PORTAL DE INNOVACIÓN ABIERTA TUPY

Creado en 2021, el Portal de Innovación Abierta de Tupy conecta a la Compañía con el ecosistema de innovación -emprendedores, universidades, startups, proveedores e institutos de investigación-. La plataforma promueve la co-creación de soluciones a partir de la combinación de diferentes conocimientos, impulsando el desarrollo conjunto y el fortalecimiento del ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.

$!FOTO: CORTESÍA TUPY
FOTO: CORTESÍA TUPY

Desde su lanzamiento, el portal ha recibido más de 270 propuestas y se ha consolidado como un espacio para la validación de soluciones en ambientes reales, con la posibilidad de realizar pruebas de concepto remuneradas.

Además del nuevo desafío de acabado mecánico, actualmente están en marcha otros temas estratégicos:

-Economía circular como mejora continua.

-Optimización de los flujos de abastecimiento de la cadena logística.

-Innovación en los procesos del área de Compras.

-Jornada “cero defectos”.

Para más información e inscripciones, visita aquí el Portal de Innovación Abierta de Tupy.

Temas


Innovación
Empresas

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Tupy

true

Vanguardia Afiliados

Afiliados Vanguardia busca incrementar el número de ventas de productos o servicios, además de difundir marcas que confían en el medio de comunicación líder de Coahuila y sus municipios.

Nuestros contenidos ofrecen información útil, de valor y complementaria. ¿Buscas conocer bien un producto antes de comprarlo? Aquí te compartimos la información que necesitas para tomar la decisión correcta.

¿Regalos, sugerencias y reseñas? Consulta con nosotros.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No se vislumbra un panorama claro sobre un posible acuerdo para reactivar al gobierno.

Inicia Casa Blanca despidos masivos tras cierre de gobierno en EU

Los manifestantes tomaron el cruce de Hidalgo con la calle Juárez en la Zona Centro de la ciudad.

Toman padres de familia vialidad en Saltillo por posible cierre de kínder
A los personas les encantan los lácteos.

5 mitos sobre los lácteos que indignan a los expertos
Inseguridad, al acecho

Inseguridad, al acecho
true

Gana Nobel de La Paz, activista venezolana, María Corina Machado
La comunidad científica advierte que una tormenta solar extrema podría causar apagones masivos, fallas en satélites y colapsos de comunicación a nivel mundial.

Tormenta Solar Extrema... ¿Está el mundo preparado para resistirla?
El asesor de Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer “la política a la paz” por no entregárselo al mandatario norteamericano.

Acusa el asesor de Trump al Comité Noruego de anteponer ‘la política a la paz’ por no otorgarle el premio al mandatario estadounidense
true

¿Y el amparo?: ¡Kaputt (roto, acabado, destruido o inservible)!