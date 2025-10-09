Tupy lanza desafío de innovación para acabado mecánico

Tupy, empresa multinacional que desarrolla soluciones de ingeniería aplicadas a los sectores de transporte, infraestructura, agronegocio y generación de energía, acaba de lanzar un nuevo desafío en su Portal de Innovación Abierta enfocado en el perfeccionamiento de los procesos de acabado mecánico de piezas.

El objetivo es encontrar soluciones que aumenten la eficiencia operativa a través de automatizaciones y herramientas de apoyo, capaces de resolver problemas recurrentes como rebabas, adherencia de metal y de arena, que impactan directamente en el desempeño, la durabilidad y la estética de los productos.

La invitación está abierta a startups, universidades, Institutos de Ciencia y Tecnología (ICTs), investigadores y empresas de base tecnológica para presentar soluciones que ya cuenten con validación funcional comprobada, capaces de hacer viables pilotos o incluso su aplicación en escala industrial. También se considerarán propuestas que permitan realizar Pruebas de Concepto (PoC) o pilotos en un ambiente fabril, así como alternativas con validación funcional en laboratorio.

La multinacional desarrolla soluciones de ingeniería personalizadas para clientes de diversos sectores, como transporte, infraestructura, agroindustria y generación de energía. El alto grado de complejidad, junto con la gran variedad de productos, exige procesos cada vez más robustos para cumplir con los requisitos técnicos y de calidad. En este contexto, el acabado mecánico desempeña un papel crucial.