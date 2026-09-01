Turismo en Coahuila creció en verano de 2026 y derrama económica fue de mil 500 mdp

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    Turismo en Coahuila creció en verano de 2026 y derrama económica fue de mil 500 mdp
    La secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González, destacó los siguientes eventos que seguirán en 2026. REBECA RAMÍREZ

Según la Secretaría de Turismo de Coahuila la ocupación hotelera en Pueblos Mágicos fue de 100% en los fines de semana de esta temporada vacacional veraniega

Al concluir el periodo vacacional de verano, la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González señaló que a la entidad llegaron un millón 200 mil personas y representó un incremento de 50 mil, mientras que la derrama económica fue de mil 500 millones de pesos.

Agregó que la ocupación hotelera se ubicó en el 66%, aunque los fines de semana en los Pueblos Mágicos fue de un 100%, asimismo en municipios como Arteaga la ocupación sigue en un 90 a 100%.

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Los visitantes fueron tanto del interior del estado, como de otros estados del país, así como de parte de Texas e incluso de otros países, hay quienes se quedaron los fines de semana o lo extendieron, así como hay quienes se quedaron entre semana, por lo que fue muy variable en cada una de las regiones.

Por otra parte, de los eventos que se estarán desarrollando en el estado, comentó que está la Vendimia de Don Leo, el Festival de la Manzana, la Vendimia ‘Sierto’, el Festival de la Paella, la Feria de Torreón y el Rodeo Saltillo, entre otros.

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