Turismo en Coahuila creció en verano de 2026 y derrama económica fue de mil 500 mdp

Agregó que la ocupación hotelera se ubicó en el 66%, aunque los fines de semana en los Pueblos Mágicos fue de un 100%, asimismo en municipios como Arteaga la ocupación sigue en un 90 a 100%.

Al concluir el periodo vacacional de verano, la secretaria de Turismo y Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua González señaló que a la entidad llegaron un millón 200 mil personas y representó un incremento de 50 mil, mientras que la derrama económica fue de mil 500 millones de pesos.

Los visitantes fueron tanto del interior del estado, como de otros estados del país, así como de parte de Texas e incluso de otros países, hay quienes se quedaron los fines de semana o lo extendieron, así como hay quienes se quedaron entre semana, por lo que fue muy variable en cada una de las regiones.

Por otra parte, de los eventos que se estarán desarrollando en el estado, comentó que está la Vendimia de Don Leo, el Festival de la Manzana, la Vendimia ‘Sierto’, el Festival de la Paella, la Feria de Torreón y el Rodeo Saltillo, entre otros.