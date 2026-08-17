Turistas gastaron más dinero en México por el Mundial 2026

El gasto de los viajeros internacionales hacia México subió 5.9% en junio, a 2 mil 912 millones de dólares con respecto al mismo periodo del año 2025, dejando ver que el Mundial 2026 garantizó un alza en este indicador, indicó el director editorial de El Financiero, Enrique Quintana.

Con base a las últimas cifras sobre turismo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Quintana observó que en junio hubo menos turistas que llegaron vía aérea, sin embargo su gasto promedio fue de mil 96 dólares, aumentando 8.6% con respecto al mismo mes del año anterior.

Quintana mencionó que la Secretaría de Turismo reportó que las tarifas hoteleras de México aumentaron un 51.5% en las ciudades sede del Mundial, por lo que el gasto turista aumentó en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

“Como resultado en términos de ingreso por visitante, funcionó. Como impulso al volumen turístico, no”, sentenció Quintana al respecto del alza en el gasto a pesar de la baja de los turistas en el Mundial 2026.

TURISTAS MEXICANOS AUMENTARON SU GASTO EN EL EXTERIOR

El director general editorial de El Financiero también prestó atención a que las salidas de mexicanos al exterior, en periodo mundialista, aumentó 8.2% y su gasto total en junio fue de 18.2%, a mil 222 millones de dólares.

Sin embargo, el superávit de la balanza de viajeros en junio fue de mil 691 millones de dólares, descendiendo 1.6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

“Falta una pieza importante. Junio captura apenas las primeras tres semanas del torneo. Julio recoge su tramo decisivo y sus datos se publicarán el 14 de septiembre”, precisó Quintana.

Además, el especialista en finanzas declaró que “ los megaeventos no multiplican turistas por arte de magia. Los redistribuyen y pueden elevar considerablemente el gasto de quienes sí llegan”.