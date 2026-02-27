Deudas de mas de 15 mil mdp dejan a TV Azteca en insolvencia

México
/ 27 febrero 2026
    Deudas de mas de 15 mil mdp dejan a TV Azteca en insolvencia
    El concurso mercantil requiere que la empresa carezca de activos líquidos para enfrentar por lo menos el 80 por ciento de sus obligaciones vencidas. CUARTOOSCURO
Reforma
por Reforma

La empresa de Salinas Pliego busca concurso mercantil como estrategia para frenar adeudos y renegociar desde una posición de fuerza

Al anunciar que iniciará un proceso mercantil voluntario, TV Azteca admite que está en situación de insolvencia y requiere protección judicial. TV Azteca pareciera buscar un pretexto para no pagar sus deudas.

Al anunciar que iniciará un proceso de concurso mercantil “voluntario”, la empresa de Ricardo Salinas dijo que está en situación de insolvencia y requiere “protección judicial” para no pagarle a sus acreedores. El concurso mercantil requiere que la empresa carezca de activos líquidos para enfrentar por lo menos el 80 por ciento de sus obligaciones vencidas.

El estado de la deuda

El monto actual de la deuda total de TV Azteca no se conoce con precisión, pues la empresa no ha publicado informes desde hace años. Sin embargo, al cierre de 2022 admitió: “TV Azteca cuenta con una deuda al 31 de diciembre de 2022 equivalente a 9 mil 449 millones de pesos, y no existe garantía de que las condiciones de mercado permitirán a TV Azteca refinanciar sus adeudos existentes al vencimiento”.

Este monto ya debe ser sustancialmente mayor debido a los siguientes factores:

-Tenedores en Nueva York: Afirmaron recientemente que la empresa les debe, entre capital e intereses, 580 millones de dólares (más de 10 mil 100 millones de pesos), tras cinco años sin recibir pagos.

-Banco Azteca: Existe un crédito de mil 708 millones de pesos, garantizado con inmuebles y equipos de la televisora (valuados hace tres años en 2 mil 600 millones de pesos).

-Deudas con el SAT: TV Azteca debe 5 mil 62 millones de pesos por impuestos federales. El pago de esta deuda quedó incluido en el acuerdo del Gobierno con Salinas para liquidar los pendientes fiscales de todas sus empresas.

El efectivo y equivalentes a disposición de TV Azteca a principios de 2023 era de mil 800 millones de pesos, un 32 por ciento menos que el año anterior. Su principal activo eran las concesiones de radiodifusión, valuadas en 9 mil 247 millones de pesos. Además, se asume que existen deudas pendientes con diversos proveedores.

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

