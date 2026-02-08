Torea Ricardo Salinas Pliego en Nueva York a sus acreedores

Internacional
/ 8 febrero 2026
    Una jueza federal de Nueva York aceptó la petición de TV Azteca para abrir una indagatoria ante entidades financieras de Europa, que permita aclarar quienes son los actuales dueños de su deuda. REFORMA

TV Azteca logró una victoria parcial en el litigio contra acreedores que desde 2022 intentan cobrarle al menos 580 millones de dólares de un bono de deuda que dejó de pagar hace cinco años.

Una Jueza federal de Nueva York aceptó la petición de TV Azteca para abrir una indagatoria ante entidades financieras de Europa, que permita aclarar quienes son los actuales dueños de su deuda.

El 6 de enero, la jueza Barbara Moses ordenó girar cartas rogatorias para requerir evidencia en manos de Clearstream Banking y Euroclear Bank, entidades de liquidación, custodia y administración de valores para mercados financieros de todo el mundo, con sede en Luxemburgo y Bélgica, respectivamente.

El trámite de esta averiguación puede tomar varios meses, o incluso más de un año, pues se requiere la colaboración de gobiernos de todos los países involucrados, y mientras tanto, los acreedores seguirán sin poder obtener un juicio sumario contra TV Azteca.

“TV Azteca considera que entidades o individuos de Estados Unidos están impedidos para ser dueños o controlar los bonos. Esta restricción se hizo explícita cuando se ofertó la deuda en 2016, pero la información pública disponible, indica que los actuales dueños de la mayor parte de la deuda son entidades o individuos estadounidenses”, explicó la empresa al solicitar las cartas rogatorias.

“Otra defensa relevante, es que la legislación mexicana prohibe que los acreedores recuperen montos desproporcionados respecto de las prácticas prevalentes en el mercado, y es contrario a la política pública mexicana que acreedores secundarios obtengan más de lo que pagaron por la deuda”, agregó.

Los “acreedores de inversión” son fondos “buitres” que habrían comprado la deuda de TV Azteca con descuentos de hasta 50 por ciento sobre su valor nominal, con la idea de litigar para recuperar mucho más en capital e intereses, lo que es práctica común en múltiples mercados financieros.

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

