TV Azteca se va a concurso mercantil voluntario

CDMX.- TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, anunció que iniciará una reorganización financiera, corporativa y operativa mediante un proceso de concurso mercantil voluntario, cuya solicitud se presentará en los próximos días.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, Grupo Salinas indicó que esa herramienta legal “le permitirá preservar su valor y asegurar su continuidad operativa”.

El director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, explicó que el concurso mercantil “permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa de acuerdo con su capacidad de pago”.

Añadió que esta medida “demuestra una decisión responsable por parte de la empresa”.

La reorganización a través del concurso mercantil voluntario fue aprobada en su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada este jueves.

La televisora argumentó que la decisión responde a un entorno complejo para la industria de medios, marcado por la transformación del mercado publicitario, la creciente competencia digital y mayores costos operativos, además de presiones financieras acumuladas en los últimos años.

En ese sentido mencionó que en los últimos años, Azteca ha enfrentado desafíos financieros como el pago de más de 3 mil 800 millones de pesos por licencias en 2018, así como el impacto de la pandemia de Covid-19, que redujo la inversión publicitaria y afectó sus ingresos.

A ello se sumó el pago total de obligaciones fiscales al SAT en enero pasado, lo que implicó un impacto financiero adicional. La empresa sostuvo que estos factores generaron presiones que hicieron necesario ordenar integralmente sus pasivos.

La llamada televisora del Ajusco agregó que ese contexto los obliga a “ser responsables y tomar acciones decisivas para sanear las finanzas y reordenar los pasivos de la compañía”.

¿QUÉ PASARÁ CON TV AZTECA?

De acuerdo con el comunicado, la medida busca fortalecer su estructura financiera, preservar activos y garantizar la continuidad operativa en el largo plazo.

La compañía de Salinas Pliego afirmó que continuará produciendo y transmitiendo contenidos con normalidad durante el proceso.”Hoy damos un paso estratégico para fortalecer nuestra estabilidad financiera y asegurar la continuidad de la operación”, sostuvo la dirección de la empresa, al señalar que la reorganización forma parte de una estrategia de visión de largo plazo frente a los retos estructurales de la industria.

¿QUÉ ES UN CONCURSO MERCANTIL?

De acuerdo con el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM), un concurso mercantil es un procedimiento legal y jurisdiccional diseñado para comerciantes (personas físicas o morales) que enfrentan problemas de insolvencia o falta de liquidez que les impide cumplir con sus obligaciones de pago.

El proceso se divide tradicionalmente en dos etapas:

Conciliación: Busca lograr un convenio entre el comerciante y sus acreedores para reestructurar la deuda y continuar operando.

Quiebra: En caso de no lograr un acuerdo, se procede a la venta de los activos (masa concursal) para pagar a los acreedores según un orden de preferencia legal.