Uber deberá pagar 8.5 mdd a víctima de agresión sexual cometida por uno de sus conductores

    Uber deberá pagar 8.5 mdd a víctima de agresión sexual cometida por uno de sus conductores
    En la demanda se argumentó que Uber sabía desde hace tiempo que sus conductores agredían a los pasajeros, en cambio, la empresa niega negligencia de su parte. AP

La empresa estadounidense comunicó que apelará la decisión del jurado y que no hay evidencia de negligencia o que sus sistemas de seguridad fueran negligentes

Un jurado federal dictaminó que Uber debe pagar 8.5 millones de dólares a una mujer que afirma que uno de sus conductores la violó durante un viaje en 2023.

La empresa de viajes compartidos ha enfrentado críticas por su historial de seguridad, gran parte de ellas derivadas de miles de incidentes de agresión sexual reportados por pasajeros y conductores. Debido a que los conductores de la plataforma están categorizados como trabajadores temporales —es decir, que trabajan como contratistas y no como empleados de la empresa—, Uber ha sostenido durante mucho tiempo que no es responsable de su mala conducta.

El veredicto del jueves, emitido en Arizona, “valida a las miles de sobrevivientes que han dado un paso al frente, con gran riesgo personal, para exigir responsabilidad a Uber”, dijo Sarah London, una de las abogadas que representa a la demandante, quien afirmó que la empresa se enfoca “en las ganancias por encima de la seguridad de los pasajeros”.

Uber dijo que planea apelar la decisión del jurado y señaló que éste no encontró que la empresa fuera negligente, ni que sus sistemas de seguridad fueran “defectuosos”.

El veredicto “afirma que Uber actuó de manera responsable e invirtió significativamente en la seguridad de los pasajeros”, dijo el portavoz Andrew Hasbun en un comunicado. También hizo referencia al hecho de que el jurado no otorgó la cantidad total solicitada inicialmente por los abogados de los demandantes.

La demanda se deriva de un viaje en Uber en noviembre de 2023, cuando la demandante se dirigía a su hotel después de celebrar su próxima graduación de la formación de asistente de vuelo en la casa de su novio en Arizona. A mitad del trayecto, según la denuncia, el conductor detuvo el coche, entró en el asiento trasero y violó a la mujer.

En la demanda se argumentó que Uber sabía desde hace tiempo que sus conductores agredían a los pasajeros y que no implementó las medidas de seguridad necesarias para evitar que esto sucediera.

Uber ha enfrentado acusaciones similares de no contar con suficientes medidas de protección para garantizar la seguridad de los pasajeros. Sin embargo, la empresa sostiene que los informes de agresión sexual han disminuido sustancialmente a lo largo de los años.

Según los informes de la empresa, se reportaron 5 mil 981 incidentes de agresión sexual en viajes en Estados Unidos entre 2017 y 2018, en comparación con 2 mil 717 entre 2021 y 2022 (los años más recientes con datos disponibles), lo que, según Uber, representó el 0.0001% del total de viajes a nivel nacional.

La empresa ha tomado múltiples medidas para intentar solucionar sus problemas de seguridad, como asociarse con Lyft en 2021 para crear una base de datos de conductores expulsados de sus servicios de transporte por quejas sobre agresión sexual y otros delitos.

