Tras una investigación, Comisión Europea asegura que el diseño ‘adictivo` de TikTok vulnera la ley comunitaria

BRUSELAS- Después de llevar acabo una investigación, la Comisión Europea (CE) consideró que la red social china TikTok no cumple con la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea debido a su “diseño adictivo” para los usuarios, por lo que podría imponerle una multa en el futuro si no realiza una modificación.

De acuerdo a un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la CE se precisa que de manera preliminar que TikTok infringe esta ley “por su diseño”, que “incluye características como desplazamiento infinito, reproducción automática, notificaciones push y su sistema de recomendación altamente personalizado”.

Por ejemplo prosigue la Comisión Europea al “recompensar constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose y cambiar el cerebro de los usuarios al modo piloto automático. La investigación científica muestra que esto puede conducir a un comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios”.

Así también la CE indica que en su en su evaluación, TikTok “ignoró indicadores importantes del uso compulsivo de la aplicación” así como el tiempo que los menores usan esta red social durante la noche, además de la frecuencia con la que los usuarios “abren la aplicación y otros indicadores potenciales”.

Además la Comisión Europea hace referencia a fuentes comunitarias que indicaron que tanto informes franceses, polacos y los que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, en los que se afirma que TikTok es la plataforma más usada a partir de 12 de la noche entre los adolescentes de 14 a 18 años y muy popular en el horario escolar entre niños de 7 a 12 años.