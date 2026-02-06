Tras una investigación, Comisión Europea asegura que el diseño ‘adictivo` de TikTok vulnera la ley comunitaria
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La red social rechazó lo dicho por la CE es “una descripción categóricamente falsa y totalmente infundada”
BRUSELAS- Después de llevar acabo una investigación, la Comisión Europea (CE) consideró que la red social china TikTok no cumple con la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea debido a su “diseño adictivo” para los usuarios, por lo que podría imponerle una multa en el futuro si no realiza una modificación.
De acuerdo a un comunicado de prensa publicado en el sitio web de la CE se precisa que de manera preliminar que TikTok infringe esta ley “por su diseño”, que “incluye características como desplazamiento infinito, reproducción automática, notificaciones push y su sistema de recomendación altamente personalizado”.
TE PUEDE INTERESAR: Tras una disputa legal de seis años, TikTok cambia de manos en EU
Por ejemplo prosigue la Comisión Europea al “recompensar constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose y cambiar el cerebro de los usuarios al modo piloto automático. La investigación científica muestra que esto puede conducir a un comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios”.
Así también la CE indica que en su en su evaluación, TikTok “ignoró indicadores importantes del uso compulsivo de la aplicación” así como el tiempo que los menores usan esta red social durante la noche, además de la frecuencia con la que los usuarios “abren la aplicación y otros indicadores potenciales”.
Además la Comisión Europea hace referencia a fuentes comunitarias que indicaron que tanto informes franceses, polacos y los que ha realizado la Organización Mundial de la Salud, en los que se afirma que TikTok es la plataforma más usada a partir de 12 de la noche entre los adolescentes de 14 a 18 años y muy popular en el horario escolar entre niños de 7 a 12 años.
Asimismo, Bruselas también está investigando el sistema de verificación de edad que tiene esta plataforma digital, derivado de la sospecha de que no es tan eficaz al brindar protección a los menores.
“TikTok parece no implementar medidas razonables, proporcionadas y eficaces para mitigar los riesgos derivados de su diseño adictivo”, precisó la Comisión Europea.
En este sentido apunta que las medidas actuales de TikTok, en específico a las herramientas de gestión del tiempo de pantalla y las de control parental, “no parecen reducir eficazmente los riesgos” de la adicción que originada su diseño.
De este modo, continúa la CE, las herramientas de gestión del tiempo son “fáciles de descartar”; mientras que los controles parentales pueden “no ser eficaces porque requieren tiempo y habilidades adicionales” por parte de los progenitores.
Por lo que la Comisión Europea considera que TikTok necesita llevar acabo un reediseño de su servicio. Por ejemplo, “desactivando características adictivas clave como el desplazamiento infinito a lo largo del tiempo, implementando interrupciones de tiempo de pantalla efectivas, incluso durante la noche, y adaptando su sistema de recomendación”.
La CE resaltó que por el momento, TikTok está un posibilidad de ejercer su derecho de defensa, y que puede revisar los documentos de los expedientes de investigación realizada y responder por escrito a las conclusiones preliminares de la misma.
De confirmarse las opiniones de la Comisión Europea, ésta podrá emitir una decisión de incumplimiento de la ley que puede dar como resultado que imponga una multa en proporción a la naturaleza, gravedad, reincidencia y duración de la infracción, y que puede alcanzar hasta un máximo del 6 % de su volumen de negocios anual total a nivel mundial.
En opinión de Henna Virkkunen, quien la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, “la adicción a las redes sociales puede tener efectos perjudiciales en las mentes en desarrollo de niños y adolescentes. La Ley de Servicios Digitales responsabiliza a las plataformas de los efectos que pueden tener en sus usuarios. En Europa, hacemos cumplir nuestra legislación para proteger a nuestros hijos y a nuestros ciudadanos en línea”.
TIKTOK NIEGA QUE TENGA UN DISEÑO ADICTIVO
La plataforma china que los comentario de la CE están basados en “una descripción categóricamente falsa y totalmente infundada”.
“Tomaremos todas las medidas necesarias para impugnar estas conclusiones por todos los medios a nuestro alcance”, acentuó un portavoz de la compañía en un comunicado.
Con información de la Agencia de Noticias EFE y Comisión Europea.