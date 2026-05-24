Urge fortalecer la inversión en México ante baja perspectiva crediticia

CDMX. - El panorama confirma que México enfrenta un entorno económico complejo, pues la industria y las manufacturas siguen en retroceso, las ventas muestran debilidad y la deuda pública presiona las finanzas.

De acuerdo a un reporte de CIAL dun & bradstreet, aunque las exportaciones manufactureras y el empleo en ciertos sectores ofrecen señales positivas, la baja perspectiva crediticia y los riesgos fiscales limitan el margen de maniobra.

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Añadió que la economía mexicana necesita fortalecer inversión y productividad para contrarrestar la fragilidad industrial y aprovechar las oportunidades del comercio internacional.

Fue la semana pasada que la agencia de calificación crediticia Moody’s Investors Service redujo la calificación soberana de México de ‘Baa2’ a ‘Baa3’, con lo que la ubicó en el último puesto del bloque de activos con grado de inversión.

La agencia explicó que la decisión responde al “debilitamiento sostenido” de la fortaleza fiscal, el aumento de la deuda y las presiones derivadas del apoyo continuo a Pemex

Por su parte CIAL dun & bradstreet recordó que fue en marzo, que la producción industrial cayó 1.5% anual, acumulando 24 meses consecutivos de retrocesos salvo diciembre de 2025.

Asimismo añadió que la manufactura, que aporta 65% del PIB industrial, retrocedió 1.6% anual en marzo, mientras la construcción cayó 5.3% anual. El crecimiento esperado para el sector industrial en 2026 es apenas de 0.9%.

Mientras, las ventas manufactureras sumaron MXN 973 mil millones en marzo, con una baja de 0.5% anual y ocho meses consecutivos en negativo.

Por otro lado, el equipo de transporte, que concentra 32% de las ventas, retrocedió 6.4% anual, mientras la industria alimentaria creció 1.8% anual.

A pesar del repunte exportador de 29.5% anual en marzo, otros indicadores manufactureros como empleo y crédito muestran debilidad.

Cabe destacar que a mediados del mes de mayo, S&P bajó la perspectiva de la deuda soberana de México de “estable” a “negativa”, manteniendo la calificación en BBB.

Al momento la incertidumbre sobre la relación comercial con Estados Unidos y la revisión del T-MEC son factores adicionales de riesgo.

Además, CIAL dun & bradstreet, resaltó que een abril, la producción de vehículos ligeros fue de 329,878 unidades, con un alza de 2.1% anual. En enero-abril, el crecimiento fue de apenas 0.9% anual, reflejando una recuperación lenta tras la caída de 2025.

El pasado viernes que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó con base en cifras definitivas que el producto interior bruto (PIB) descendió un 0.6% trimestral en los primeros tres meses de 2026, su peor desempeño en los últimos cinco trimestres.

La caída, menor al 0.8% estimado en abril, ocurrió debido al retroceso trimestral del sector agropecuario -(1.7%), de la industria (-1%) y de los servicios (-0.4%).

La caída del primer trimestre del año ocurre tras el crecimiento del 0.6% del PIB en 2025, mientras que en los últimos tres meses de ese año la economía se elevó 1.8% pese a la incertidumbre creada por la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y en medio de la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La exportación de vehículos creció 11.4% anual en abril, con 83% de la producción destinada al mercado externo. Sin embargo, la revisión del T-MEC y las posturas arancelarias de EU siguen afectando al sector.

El año pasado, los aranceles de Trump encendieron las alertas económicas en México, pero el país logró sortear una recesión pese a las caídas registradas en el segundo y tercer trimestres del año.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha previsto que México crecerá un 1.6% este año, mientras que el Banco Mundial proyectó que el PIB mexicano se elevará 1.3% en 2026.