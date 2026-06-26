Va acero nacional al tren de Monterrey a Nuevo Laredo

MONTERREY.-La construcción de los nuevos trenes de pasajeros del Gobierno de México comenzará a traducirse en demanda para la industria siderúrgica nacional, afirmó Javier Algara, director de Desarrollo Estratégico de Grupo Acerero (GASA).

El proyecto ferroviario Monterrey-Nuevo Laredo, del que ayer el Gobierno federal anunció que iniciará de manera oficial su construcción, utilizará placa de acero mexicano, por lo que GASA incorporará 30 mil toneladas de placas de acero para la construcción de un viaducto elevado de nueve kilómetros en la zona metropolitana de Monterrey.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que Irán violó el acuerdo de alto al fuego con un ataque con drones ‘insensato’ en el estrecho de Ormuz

Este suministro forma parte de los esfuerzos para fortalecer la participación de proveedores nacionales en los proyectos de infraestructura estratégica del País, en línea con el reciente “Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana”, que en abril pasado firmó la presidenta Claudia Sheinbaum junto con representantes del sector.

“El paso a desnivel será construido con acero 100% mexicano”, destacó el directivo.

“Las estructuras que se van a construir, que consisten en un viaducto de nueve kilómetros, son estructuras de acero. Por esa razón ya se hizo el pedido y ya inició la fabricación de 30 mil toneladas de placas de acero”, explicó.

Las placas son producidas en San Luis Potosí por GASA y formarán parte de la infraestructura elevada que permitirá el paso del tren de pasajeros por la zona urbana de Monterrey, considerada uno de los segmentos de mayor complejidad técnica de toda la obra.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, informó ayer que ya se realizó el pedido y comenzó la fabricación de las placas de acero que serán empleadas en una de las estructuras más complejas del proyecto ferroviario.

“Aplaudimos las acciones que realiza el Gobierno federal en favor de la industria, del empleo y de las familias mexicanas”, dijo Algara.

Además del impacto económico, la utilización de estructuras metálicas ofrece ventajas frente a las alternativas de concreto, ya que permite reducir los tiempos de ejecución y minimizar las afectaciones urbanas.

Grupo Acerero puso en operación este año una nueva acería con capacidad para producir 1.25 millones de toneladas anuales de planchón, el cual puede transformar en placas de acero.

Actualmente, la planta se encuentra en fase de pruebas y ajuste operativo (curva de arranque) y proyecta cerrar 2026 con una utilización superior al 40% de su capacidad, lo que implicaría una producción cercana a 500 mil toneladas durante su primer año completo de operación.

La demanda de productos de acero mexicano por parte del Gobierno podría impulsar el desarrollo de nuevas empresas en México para fabricar productos que tradicionalmente se importaban, incluidos equipos de mayor valor agregado y no únicamente productos de la industria básica.