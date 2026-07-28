Ve Moody’s mayor riesgo en crédito al consumo de bancos en México

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    Ve Moody’s mayor riesgo en crédito al consumo de bancos en México
    La calificadora con sede en Estados Unidos observó que las fintech serán clave para reducir el riesgo de crédito para los hogares mexicanos. VANGUARDIA
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Para la calificadora, el entorno económico seguirá representando un desafío para los bancos por el crecimiento actual del país y un mercado laboral más moderado

La desaceleración de la economía mexicana comienza a reflejarse en la calidad de la cartera de crédito al consumo de la banca, advirtió Moody’s Ratings, al señalar que el menor crecimiento del país, junto con una expansión acelerada del financiamiento a los hogares, ha elevado los riesgos para el sistema financiero.

En un análisis sobre la calidad de los activos de los bancos en América Latina, la calificadora explicó que, si bien México mantiene un nivel de endeudamiento de los hogares relativamente bajo frente a otros países de la región, el debilitamiento de las condiciones económicas y la moderación en el crecimiento de los salarios y del empleo formal han comenzado a presionar la capacidad de pago de los consumidores.

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Como resultado, los castigos de cartera en el crédito al consumo aumentaron casi 100 puntos base durante los últimos tres años, hasta alcanzar 8% en mayo de 2026.

Además, destacó que la deuda de los hogares pasó de representar 16.2% del Producto Interno Bruto (PIB) hace dos años a 17.4% en 2025, mientras que el crecimiento del crédito ha superado la mejora en la capacidad de pago de los acreditados.

¿QUÉ PREVÉ MOODY’S PARA AMÉRICA LATINA?

En el resto de América Latina, Moody’s advirtió un deterioro más marcado en la calidad de los activos bancarios. La calificadora señaló que Brasil enfrenta un incremento en los préstamos morosos por el elevado endeudamiento de los hogares y las altas tasas de interés; en Chile persisten las presiones sobre el crédito de consumo y las pequeñas y medianas empresas; mientras que en Colombia la cartera continúa afectada por el lento crecimiento económico y el alto costo del financiamiento.

En Argentina, la mejora en los indicadores responde principalmente a la recuperación macroeconómica y la desaceleración de la inflación, aunque desde niveles históricamente débiles, según la calificadora.

FINTECH SON CLAVES PARA EL RIESGO EN MÉXICO, DICE MOODY’S

La calificadora también advirtió que la transformación del mercado financiero podría modificar el perfil histórico de riesgo del sistema bancario mexicano.

De acuerdo con el reporte, las fintech y los bancos digitales están impulsando una mayor originación de créditos minoristas, particularmente en segmentos de mayor riesgo, lo que podría cambiar la composición de la cartera del sistema.

En ese contexto, destacó que las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) incrementaron su participación en el mercado de préstamos personales hasta 3% en abril de 2026, prácticamente el doble de la registrada dos años antes.

Pese al deterioro observado en el segmento de consumo, Moody’s señaló que la cartera corporativa de la banca mexicana mantiene un desempeño sólido, con niveles estables de préstamos morosos.

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