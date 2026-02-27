Venta de mariscos en restaurantes de Saltillo crece hasta un 30%: Canirac

Dinero
/ 27 febrero 2026
    Venta de mariscos en restaurantes de Saltillo crece hasta un 30%: Canirac
    Además se suma al incremento de las ventas la llegada de turistas y visitantes durante las vacaciones de esta temporada.

Esta situación se da durante la temporada de cuaresma en la que se realiza la celebración de Semana Santa en las diferentes iglesias de la entidad

Hasta un 30% se elevan la ventas en los restaurantes de mariscos durante la temporada de cuaresma, señaló el presidente de Canirac Saltillo, Isidoro García Reyes, quien añadió que también hay otros restaurantes que preparan para esta temporada menú de cuaresma.

De los 294 restaurantes afiliados que tiene Canirac Saltillo, estimó que un 20% de ellos son restaurantes de mariscos, quienes son los más beneficiados durante esta temporada y elevan sus ventas un 30% en comparación a una temporada normal.

Sin embargo, añadió que también hay otros restaurantes que aprovechan esta temporada para contar también con menú de cuaresma, lo que hacen sobre todo durante el miércoles, jueves y viernes y de Semana Santa.

En el caso de los precios de los menús, el presidente de Canirac Saltillo estimó que el alza de éstos en los platillos de esta temporada, deben ubicarse entre un 6 a 8%, asimismo comentó que los restaurantes de mariscos cuentan con una diversidad de platillos y se han puesto muy de moda, así mismo cada vez hay más negocios de este tipo en la ciudad.

García Reyes comentó que también estarán viendo con la Secretaría de Turismo si este año se retoma el Festival de Cuaresma que se realiza en un ejido, esto con la finalidad de seguir fortaleciendo la cultura gastronómica en la ciudad y en los diferentes sectores.

Temas


Cuaresma
Restaurantes
Semana Santa

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Canirac Saltillo

