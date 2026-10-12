‘Vive tu Centro’ atraerá a huéspedes de los hoteles al corazón de Saltillo

La propietaria del restaurante, Las Delicias de Mi General, Ivonne Orozco indicó que ellos cuentan con nueve hoteles y es la cadena más grande de Coahuila, con ellos estarían arrancando el primer piloto, la posibilidad es para todos sus hoteles.

Luego de que hace unos meses se diera a conocer una alianza entre American Hotels Group y Vive tu Centro , para llevar a su turismo extranjero y nacional a conocer sobre todo la gastronomía que hay en el centro, ya se estaría por arrancar el primer piloto de este programa.

Para seleccionar los lugares a donde se les llevará a cenar en el centro, comentó que realizarán un sorteo para que todo sea equitativo, la idea que cada jueves participen en Vive tu Centro para llevar a los huéspedes al centro histórico.

El plan es que los huéspedes extranjeros lleguen alrededor de las 18 horas al centro, donde llegarían a cenar, para luego llevarlos por ejemplo al altar de muertos.

Ivonne Orozco indicó que con este tipo de iniciativa lo que quieren es hacer una promoción gastronómica del centro histórica, ya dijo no quieren tanto bar, sino que se luzca la gastronomía de la entidad.

“Queremos cuidar el primer cuadro promoviendo la verdadera gastronomía, que el turismo tenga buenas opciones, el centro histórico no está hecho nada más para que la gente vaya a emborracharse, la gente tiene que ir a disfrutar su centro histórico, ir a desayunar, comer y cenar”.

Cabe destacar que hace unos meses daba a conocer el proyecto de está alianza, para que restaurantes y bares ubicados en el centro histórico ofrezcan descuentos y promociones al turismo ejecutivo extranjero y nacional que se hospeda en sus hoteles.