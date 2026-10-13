Más de 100 pesos aumentó la canasta alimentaria en México en lo que va del año

La canasta alimentaria en el ámbito urbano volvió a aumentar en el noveno mes de 2026, al pasar de 2 mil 562.58 pesos en agosto a 2 mil 590.61 pesos en septiembre de 2026, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El coste de la canasta alimentaria en el ámbito urbano ha acumulado seis aumentos en lo que va del año y un aumento de más de 100 pesos en lo que va del año.

En septiembre, la canasta alimentaria aumentó más allá de la inflación general anual, ya que el aumento del coste de la canasta fue de 5.5% para el ámbito urbano con respecto a sus precios de septiembre de 2025; mientras que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en el mismo periodo fue de 3.5% a tasa anual.

Es de resaltar que la tasa de aumentos de la canasta alimentaria del ámbito urbano ha superado a la inflación —o INPC— de manera continua en los nueve meses registrados por el Inegi de 2026, como lo ha reportado Inegi en su informe “Líneas de Pobreza”.

MÁS DE 100 PESOS DE AUMENTOS DE ENERO A SEPTIEMBRE

Según Inegi, los costes de la canasta alimentaria en el ámbito urbano han aumentado 104.21 pesos desde enero de 2026 hasta septiembre del mismo año, al pasar de 2 mil 486.40 en enero a 2 mil 590.61 pesos en el noveno mes del año en cuestión.

Sin embargo, los incrementos no han sido ininterrumpidos ya que se han registrado decrementos en los precios de la canasta alimentaria de mayo (-1.62 pesos), junio (-44 pesos) y julio (7.65 pesos) de 2026.

AHORA LA CEBOLLA ES LA QUE SUBE Y SUBE

Los precios de la cebolla y del jitomate aumentaron en 89.8 y 26.7%, respectivamente a tasa anual en el noveno mes de 2026, así como el rubro de “alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar”, con un aumento anual de 5.8% en el mismo periodo y en el ámbito urbano.

En lo no alimentario, se registraron aumentos anuales en el transporte público (+8.4%) y en el rubro de “Educación, cultura y recreación” (+5.9%).