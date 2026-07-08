Wall Street cierra mixto ante posible fin de acuerdo de guerra

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    Wall Street cierra mixto ante posible fin de acuerdo de guerra
    El sentimiento de los inversionistas se debilitó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el acuerdo provisional firmado con Irán había llegado ⁠a su ⁠fin AP.

Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la guerra generaron un mayor nerviosismo en el mercado

Wall Street concluyó mixto y con un sesgo negativo las negociaciones de este miércoles, aunque el avance de Nvidia apoyó al Nasdaq.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cayó 1.09% a 52,348.39 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cedió 0.28% a 7,482.71 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico subió 0.20% a 25,870.65.

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PETRÓLEO AVANZA

Las bolsas cayeron, mientras que los precios del petróleo avanzaron casi 6 por ciento.

La preocupación es que una continuación de la guerra bloquee el estrecho de Ormuz e impida la entrega de crudo desde el golfo Pérsico a clientes de todo el mundo. Eso podría empeorar la inflación, que los economistas esperaban que se moderara con los precios del petróleo, y a su vez obligar a la Reserva Federal y a otros bancos centrales a subir las tasas de interés.

El movimiento fue más fuerte en el mercado petrolero, donde el precio del barril de crudo Brent subió 5,2% hasta 78,02 dólares y por momentos superó los 80 dólares. Aun así, se mantiene por debajo de su máximo de principios de la guerra, cuando el precio del contrato más negociado alcanzó casi los 120 dólares. Pero el salto inquieta porque los precios del petróleo acababan de retroceder a los niveles previos a la guerra.

El índice Nasdaq terminó la jornada con un ligero avance, apoyado por el comportamiento de los títulos de Nvidia (+3.65%), que subieron con fuerza luego de que la compañía rechazó un informe sobre retrasos en un producto para albergar chips de próxima generación.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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