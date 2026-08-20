Windsor Machine contratará a mil trabajadores más para poder atender nuevos proyectos automotrices en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/
    Windsor Machine contratará a mil trabajadores más para poder atender nuevos proyectos automotrices en Saltillo
    José Alberto Morales dijo que la empresa espera que con las nuevas contrataciones pueden sumar 3 mil 200 empleados en total. REBECA RAMÍREZ /VANGUARDIA.

Los nuevos empleados estarán siendo colocados en una nave que anteriormente utilizaba Palliser en la calzada Francisco I Madero

Mil trabajadores más son los que estarán contratando próximamente la empresa Windsor Machine, para ello estará ocupando una de las naves que en el pasado utilizó la empresa Palliser en Saltillo.

El secretario general de la CROC, Alberto Morales, indicó que la empresa instalada en la localidad cuenta actualmente con 2,200 trabajadores, pero sumará otros mil, para llegar a 3,200; este crecimiento en la plantilla de personal obedece a que ganaron unos proyectos de Ford.

TE PUEDE INTERESAR:Brasil gana terreno en México y reduce el dominio de la UE en el mercado avícola

Agregó que la contratación de estos trabajadores será hasta dentro de dos meses, mismos que no se ubicarán en la planta que actualmente tienen en operación, sino que se colocarán en una nave que anteriormente utilizaba Palliser y que se ubicará en la calzada Francisco I. Madero en Saltillo, pues la nave fue comprada y ahí se instalarán los nuevos empleados.

Morales Núñez indicó que serán principalmente operarios costureros lo que estarán contratando, además destacó que Windsor Machine trabaja nada más para Ford, en este caso para las plantas de Estados Unidos.

No cree que tengan problema en contratar a estos mil trabajadores adicionales que necesitarán la empresa, toda vez que agreguen que cuenta con buenos salarios y buenas prestaciones, con eso hay atracción también de buena mano de obra con experiencia ya eso se le apuesta.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
Empleos
Inversiones

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Mario Valdés Garza, director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (COCYTEC).

Coahuila requiere ajustar su sistema educativo para responder a la industria de semiconductores
Litzy, de 26 años, sobrevivió al ataque de Chad (en la imagen), y este miércoles será dada de alta de la Clínica 2 del IMSS tras varias semanas hospitalizada.

Confirma Fiscalía de Coahuila alta médica de Litzy, sobreviviente de multihomicidio en Saltillo
Carta a Mamá Socky

Carta a Mamá Socky
true

¿Cuánto vale Andy López Beltrán?

Michelle “N”, originaria de Saltillo, participa en “Master Chef 24/7 México” y se encuentra entre las ocho concursantes que buscan avanzar hacia la final.

Competidora saltillense de Master Chef está denunciada por violencia contra otra mujer
Bajo control

Bajo control
Tres empresas fueron adjudicadas con obras para el Gran Forum de Expo Coahuila.

Saltillo: confirman a Consorcio Constructor Saltillo para construir Gran Forum de Expo Coahuila por 677 mdp
NosotrAs: Escritoras

NosotrAs: Escritoras