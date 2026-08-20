Windsor Machine contratará a mil trabajadores más para poder atender nuevos proyectos automotrices en Saltillo

Mil trabajadores más son los que estarán contratando próximamente la empresa Windsor Machine, para ello estará ocupando una de las naves que en el pasado utilizó la empresa Palliser en Saltillo.

El secretario general de la CROC, Alberto Morales, indicó que la empresa instalada en la localidad cuenta actualmente con 2,200 trabajadores, pero sumará otros mil, para llegar a 3,200; este crecimiento en la plantilla de personal obedece a que ganaron unos proyectos de Ford.

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Agregó que la contratación de estos trabajadores será hasta dentro de dos meses, mismos que no se ubicarán en la planta que actualmente tienen en operación, sino que se colocarán en una nave que anteriormente utilizaba Palliser y que se ubicará en la calzada Francisco I. Madero en Saltillo, pues la nave fue comprada y ahí se instalarán los nuevos empleados.

Morales Núñez indicó que serán principalmente operarios costureros lo que estarán contratando, además destacó que Windsor Machine trabaja nada más para Ford, en este caso para las plantas de Estados Unidos.

No cree que tengan problema en contratar a estos mil trabajadores adicionales que necesitarán la empresa, toda vez que agreguen que cuenta con buenos salarios y buenas prestaciones, con eso hay atracción también de buena mano de obra con experiencia ya eso se le apuesta.