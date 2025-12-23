15 regalos de último minuto que te harán un gran ‘amigo secreto’ en tu intercambio de Navidad

En la temporada de Navidad, los lazos entre las personas se refuerzan al desear felices fiestas, con abrazos y obsequios que demuestran el afecto entre unos y otros. Los intercambios de regalos son un fácil ejemplo del concepto que propone esta celebración.

Entre colegas, familias y amigos, los intercambios son esenciales en esta temporada, ya sea un pequeño detalle hasta algo más grande que seguramente le encantará a ‘tu amigo secreto’.

Si fuiste de las personas que, por algún motivo, olvidó alistar su regalo para el intercambio... ¡No te preocupes! VANGUARDIA te presenta las siguientes propuestas que probablemente te inspirarán.

REGALOS DE ÚLTIMO MINUTO PARA TU INTERCAMBIO NAVIDEÑO

¡Es verdaderamente un reto! Muchas veces ser el ‘amigo secreto’ resulta ser un desafío casi mortal, ya que puede ser que conozcas bien a la persona o que sea un desconocido.

Considerando estos pequeños detalles, te brindamos una lista concisa que puede servirte a la hora de escoger el regalo:

1. El regalo “gourmet”... o ‘la vieja confiable’: A casi todo el mundo le gusta comer o beber algo especial que normalmente no se compra a diario.

* Canasta de café o té: Compra una taza bonita, un paquete de café de grano (o una caja de té premium) y unas galletas artesanales.

* Kit de vinito: Una botella de vino tinto, un queso curado y un frasco de mermelada o aceitunas.

* Caja de chocolates de calidad: Evita los de supermercado común; busca una caja de trufas o chocolates belgas en una tienda especializada o departamental.

2. Para el bienestar y la relajación: Ideales para cerrar el año con menos estrés.

* Kit de spa en casa: Una vela aromática de buena calidad (busca marcas como Voluspa o Bath & Body Works), una bomba de baño y una crema de manos.

* Manta terapéutica: Una manta suave tipo sherpa o una cobija con textura. Es el regalo más codiciado en los intercambios de oficina.

* Termo de acero inoxidable: Un Yeti o similares. Son duraderos, prácticos y siempre se necesitan.

3. Tecnología y escritorio: Esta categoría suele ser un esencial en intercambios con colegas del trabajo.

* Batería externa (Power Bank): Un salvavidas que todos agradecen.

* Audífonos bluetooth de entrada: Hay opciones muy decentes y económicas de marcas como Xiaomi o JBL que se encuentran en cualquier tienda de tecnología.

* Agenda 2026 o una libreta: Como estamos a fin de año, una agenda bonita o una libreta de pasta dura es un regalo muy oportuno.