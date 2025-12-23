15 regalos de último minuto que te harán un gran ‘amigo secreto’ en tu intercambio de Navidad

Información
/ 23 diciembre 2025
    15 regalos de último minuto que te harán un gran ‘amigo secreto’ en tu intercambio de Navidad
    15 regalos de último minuto que te harán un gran ‘amigo secreto’ en tu intercambio de Navidad VANGUARDIA

Descubre las claves para que tu ‘amigo secreto’ no se dé cuenta de que el regalo es de último minuto... Consulta nuestros consejos

En la temporada de Navidad, los lazos entre las personas se refuerzan al desear felices fiestas, con abrazos y obsequios que demuestran el afecto entre unos y otros. Los intercambios de regalos son un fácil ejemplo del concepto que propone esta celebración.

Entre colegas, familias y amigos, los intercambios son esenciales en esta temporada, ya sea un pequeño detalle hasta algo más grande que seguramente le encantará a ‘tu amigo secreto’.

TE PUEDE INTERESAR: 24 o 25 de diciembre... Este día se abren los regalos de Navidad, según la tradición de México

Si fuiste de las personas que, por algún motivo, olvidó alistar su regalo para el intercambio... ¡No te preocupes! VANGUARDIA te presenta las siguientes propuestas que probablemente te inspirarán.

REGALOS DE ÚLTIMO MINUTO PARA TU INTERCAMBIO NAVIDEÑO

¡Es verdaderamente un reto! Muchas veces ser el ‘amigo secreto’ resulta ser un desafío casi mortal, ya que puede ser que conozcas bien a la persona o que sea un desconocido.

Considerando estos pequeños detalles, te brindamos una lista concisa que puede servirte a la hora de escoger el regalo:

1. El regalo “gourmet”... o ‘la vieja confiable’: A casi todo el mundo le gusta comer o beber algo especial que normalmente no se compra a diario.

* Canasta de café o té: Compra una taza bonita, un paquete de café de grano (o una caja de té premium) y unas galletas artesanales.

* Kit de vinito: Una botella de vino tinto, un queso curado y un frasco de mermelada o aceitunas.

* Caja de chocolates de calidad: Evita los de supermercado común; busca una caja de trufas o chocolates belgas en una tienda especializada o departamental.

2. Para el bienestar y la relajación: Ideales para cerrar el año con menos estrés.

* Kit de spa en casa: Una vela aromática de buena calidad (busca marcas como Voluspa o Bath & Body Works), una bomba de baño y una crema de manos.

* Manta terapéutica: Una manta suave tipo sherpa o una cobija con textura. Es el regalo más codiciado en los intercambios de oficina.

* Termo de acero inoxidable: Un Yeti o similares. Son duraderos, prácticos y siempre se necesitan.

3. Tecnología y escritorio: Esta categoría suele ser un esencial en intercambios con colegas del trabajo.

* Batería externa (Power Bank): Un salvavidas que todos agradecen.

* Audífonos bluetooth de entrada: Hay opciones muy decentes y económicas de marcas como Xiaomi o JBL que se encuentran en cualquier tienda de tecnología.

* Agenda 2026 o una libreta: Como estamos a fin de año, una agenda bonita o una libreta de pasta dura es un regalo muy oportuno.

$!VANGUARDIA
VANGUARDIA

4. Experiencias (Regalos Digitales): Si literalmente no tienes tiempo de ir a una tienda, estos se compran en 2 minutos.

* Tarjeta de regalo (gift card): Amazon, Mercado Libre, Netflix o Spotify.

* Certificado de Starbucks o cafetería local: Cárgale una cantidad generosa; es un éxito seguro.

* Boleto de Cine Platino: Un par de entradas para el cine en salas VIP.

5. Para uso personal: Ten por seguro, que cualquiera de los siguientes artículos serán un éxito en tu intercambio.

* Bufandas, guantes o gorros: En colores neutros o tema navideño.

* Calcetines divertidos: Temáticos (navideños, con patrones divertidos).

* Labiales o bálsamos: Hidratantes con empaque bonito.

$!VANGUARDIA
VANGUARDIA

CONSEJOS PARA QUE TU REGALO DE ÚLTIMO MINUTO NO PAREZCA DE ÚLTIMO MINUTO

Lo ideal es que tu ‘amigo secreto’ no se entere que se trata de un regalo apresurado. Por ello, sugerimos prestar atención a los siguientes puntos clave:

1. El empaque es el 50% del regalo: Si el regalo es sencillo, ponlo en una bolsa de papel craft bonita, usa papel de seda (china) por dentro y añade una tarjeta escrita a mano.

2. Quita la etiqueta del precio: Revisa dos veces. No hay nada más incómodo que dejar el precio puesto por error.

3. Añade un “extra” pequeño: Si vas a dar una tarjeta de regalo, pégala en una barra de chocolate grande. Le da peso físico al regalo.

TE PUEDE INTERESAR: 24 o 25 de diciembre... Este día se abren los regalos de Navidad, según la tradición de México

Finalmente, disfruta tu intercambio, ríe y celebra con aquellos que te rodean. Y no olvides: VANGUARDIA te desea unas felices fiestas.

Temas


Navidad

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Coahuila reporta un incremento de 20 por ciento en este tipo de delitos en 11 meses de este 2025.

Coahuila es la séptima entidad donde más se investigan delitos al fisco
Detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Mario Alfredo ‘N’ de 44 años, alias ‘El 7’, cuñado y operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, y a Mario ‘N’ de 69 años, alias ‘El Niño’, operador financiero y suegro de líder de ‘los Chapitos’.

Cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar son detenidos en Zapopan
La Secretaría de Marina (Semar) confirmó el fallecimiento de seis de las ocho personas involucradas en el accidente aéreo.

Semar confirma 6 muertos en accidente de aeronave en Texas, tras hallazgo de cuerpo
El Mesón Principal es uno de los restaurantes que sí ofrecerán servicio este 25 de diciembre.

Saltillo: ¿Sin recalentado? Estos restaurantes abrirán sus puertas este 25 de diciembre
Los juegos con regalos se han convertido en una tradición popular de Nochebuena, al fomentar la convivencia, la participación y la creación de recuerdos compartidos entre familias y amigos durante las celebraciones decembrinas.

Juegos con regalos: dinámicas que puedes hacer con familia o amigos para animar la Nochebuena

Favoritos. Taylor Swift y The Weeknd se mantuvieron en el top global, confirmando su peso en la industria musical digital.

La realeza musical de 2025: reinan Bad Bunny, Taylor Swift y The Weeknd en el top del streaming
El atacante de Chivas fue determinante en partidos clave ante América, Atlas y Monterrey.

Armando González, Campeón de Goleo y mejor jugador del Apertura 2025 con Chivas
El Inegi también calculó el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo y presentó aumentos mensuales y anuales para diciembre de 2025.

Inflación aumentó en la primera quincena de diciembre; INPC creció 0.17 por ciento