¿17 o 20 de noviembre?... este es el día feriado por la Revolución Mexicana

Cada año, México conmemora la Revolución Mexicana el 20 de noviembre, una fecha emblemática en la historia del país. Sin embargo, el calendario oficial de días festivos indica que el descanso obligatorio de 2025 se moverá al lunes 17 de noviembre, para que los ciudadanos disfruten de un puente de tres días.

La medida fue confirmada por el Gobierno federal a inicios del año, como parte de su política de reordenamiento de feriados para favorecer el descanso y la convivencia familiar. Este ajuste permitirá a millones de trabajadores y estudiantes extender su fin de semana, aprovechando una pausa antes del cierre del ciclo escolar y laboral.

El objetivo de esta modificación es también impulsar el turismo nacional, ya que los fines de semana largos generan un importante movimiento económico en destinos vacacionales, centros culturales y zonas patrimoniales.

POR QUÉ SE CELEBRA LA REVOLUCIÓN MEXICANA EL 20 DE NOVIEMBRE

El 20 de noviembre es una de las fechas más significativas en la historia mexicana, ya que marca el inicio de la Revolución Mexicana de 1910, el levantamiento que puso fin al largo mandato de Porfirio Díaz y dio origen a una nueva etapa política y social en el país.

Desde entonces, este día se celebra con desfiles cívico-deportivos, ceremonias oficiales y actos escolares en honor a los héroes revolucionarios. Aunque el espíritu conmemorativo se mantiene intacto, las autoridades suelen mover la fecha del descanso para promover la recreación y el turismo.

El traslado del feriado es una práctica habitual en México, establecida en la Ley Federal del Trabajo, la cual permite ajustar las fechas de descanso obligatorio al lunes más cercano, con el fin de equilibrar la productividad y el tiempo libre de los trabajadores.

PUENTE DE NOVIEMBRE: QUÉ DÍAS SERÁN DE DESCANSO EN 2025

El feriado por la Revolución Mexicana en 2025 será el lunes 17 de noviembre, lo que generará un fin de semana largo del sábado 15 al lunes 17. Esto beneficiará a trabajadores del sector público, privado y estudiantes, quienes podrán disfrutar de un merecido descanso antes de las festividades decembrinas.

Además, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el último viernes de cada mes se realiza la jornada del Consejo Técnico Escolar (CTE). En noviembre, el viernes 28 se llevará a cabo esta actividad, permitiendo otro fin de semana largo para los alumnos de nivel básico.

Después de estos descansos, el último feriado del año será el 25 de diciembre, día en que se celebra la Navidad, marcando el cierre oficial del calendario de feriados 2025.

CÓMO SE BENEFICIA MÉXICO CON LOS PUENTES LARGOS

Los fines de semana largos no solo representan un descanso para la población, sino también una oportunidad para reactivar la economía. Sectores como el hotelero, gastronómico y de transporte registran incrementos de actividad durante estos periodos.

Las cifras de la Secretaría de Turismo han mostrado que cada puente genera millones de viajes cortos dentro del país, favoreciendo el consumo local y el fortalecimiento del turismo interno.

Por ello, los puentes vacacionales son una estrategia oficial para combinar descanso, cultura y desarrollo económico, al tiempo que fomentan la integración familiar y el bienestar general de los ciudadanos.

Datos curiosos:

• El primer desfile deportivo de la Revolución Mexicana se realizó en 1936.

• En 1910, el llamado de Madero a levantarse en armas marcó el inicio del movimiento.

• Los feriados móviles se implementaron en México desde el año 2006.