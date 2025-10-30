¿3I/ATLAS desapareció?... su trayectoria revelará si es un cometa o ¡una nave extraterrestre!

El pasado 29 de octubre, el objeto interestelar 3I/ATLAS alcanzó su punto más cercano al Sol, marcando un evento astronómico que generó tanto expectación científica como teorías sobre su naturaleza. Por su trayectoria no alineada con el sistema solar, el cometa continuará su viaje hacia el espacio profundo, provocando que pronto desaparezca del monitoreo de las agencias espaciales.

Según informó la NASA, la desaparición de 3I/ATLAS no se debe a un fenómeno inusual, sino al hecho de que el objeto quedará alineado directamente con el Sol, lo que impedirá su observación mediante telescopios profesionales. El brillo solar eclipsará completamente su luz reflejada, imposibilitando cualquier seguimiento óptico durante varias semanas.

El organismo estadounidense explicó que este tipo de comportamientos son normales en cuerpos interestelares, especialmente en aquellos que atraviesan nuestro sistema solar por primera vez.

UN OBJETO INTERESTELAR QUE DESPIERTA SOSPECHAS

Desde su descubrimiento, 3I/ATLAS ha sido motivo de debate entre astrónomos y aficionados. Su designación “3I” significa que es el tercer objeto interestelar detectado en la historia, después de ‘Oumuamua (1I/2017 U1) y Borisov (2I/2019 Q4).

El telescopio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), ubicado en Río Hurtado, Chile, fue el primero en detectar al cometa en julio de 2024. Desde entonces, los observatorios de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) han seguido su recorrido.

Sin embargo, lo que ha alimentado las teorías sobre su posible origen extraterrestre es la trayectoria irregular que 3I/ATLAS presenta respecto al plano orbital de los planetas. Algunos usuarios en redes sociales incluso han comparado su comportamiento con el del misterioso ‘Oumuamua, objeto cuya aceleración no pudo explicarse del todo y que algunos científicos llegaron a considerar como una posible sonda alienígena.

A pesar de las especulaciones, la NASA mantiene su postura: 3I/ATLAS es un cometa interestelar con una composición de hielo y polvo similar a la de otros objetos conocidos, y no hay evidencia que sugiera un origen artificial.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A SER VISIBLE EL 3I/ATLAS?

Durante septiembre y octubre de 2025, el cometa fue visible desde la Tierra con la ayuda de telescopios de alta potencia, especialmente desde el hemisferio sur. Pero su paso frente al Sol lo ocultará temporalmente.

De acuerdo con cálculos de la NASA, 3I/ATLAS volverá a ser visible en diciembre, cuando reaparezca del otro lado del astro rey. Los astrónomos estiman que su punto más cercano a la Tierra ocurrirá el viernes 19 de diciembre, aunque su brillo podría ser débil debido a la gran distancia que lo separa del planeta.

A partir de esa fecha, los observatorios de Chile, Hawái y las Islas Canarias intentarán captar nuevamente su trayectoria para continuar el análisis de su estructura y velocidad.

LO QUE SABEMOS SOBRE SU ORIGEN Y NATURALEZA

El equipo científico encargado del seguimiento de 3I/ATLAS ha determinado que su origen se encuentra más allá de los límites del sistema solar, posiblemente en una región interestelar del espacio profundo. Su paso cerca del Sol y su comportamiento térmico permitirán a los astrónomos obtener datos valiosos sobre la formación de cometas en otros sistemas estelares.

Aunque el interés popular se ha centrado en la idea de una “nave alienígena”, los investigadores señalan que este tipo de objetos son esenciales para comprender cómo se distribuyen los materiales básicos del universo y cómo interactúan con la gravedad solar.

El fenómeno también ayuda a mejorar los sistemas de detección temprana de asteroides y a perfeccionar la vigilancia espacial frente a posibles amenazas de impacto.

DATOS CURIOSOS

• El nombre completo del telescopio ATLAS significa Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, o “Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides”.

• Solo tres objetos interestelares han sido confirmados por la NASA hasta ahora: ‘Oumuamua, Borisov y 3I/ATLAS.

• A diferencia de los cometas comunes, los objetos interestelares no siguen una órbita cerrada alrededor del Sol, sino que atraviesan el sistema solar y continúan su camino al espacio exterior.

• El brillo de 3I/ATLAS se calcula unas 10 veces menor al del cometa Halley en su punto máximo de visibilidad.

¿COMETA O NAVE NODRIZA?

Cuando 3I/ATLAS vuelva a ser visible a principios de noviembre, los astrónomos podrán comprobar si su trayectoria sigue lo previsto. Si muestra una aceleración inexplicable, podría representar el hallazgo más importante de la historia moderna.

De lo contrario, el episodio servirá como recordatorio del poder del misterio cósmico y de cómo la ciencia y la imaginación pueden coexistir para inspirar la curiosidad humana.

Sea lo que sea, 3I/ATLAS ha logrado lo impensable: unir a millones de personas en una misma pregunta que trasciende culturas, idiomas y creencias.

Mientras tanto, la NASA y la comunidad científica descartan cualquier indicio de que se trate de una nave extraterrestre, aunque su misterioso paso seguirá inspirando teorías y curiosidad en todo el mundo.