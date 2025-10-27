¿Se aproxima Nave Extraterrestre a la Tierra?... activan plan de ‘Defensa Planetaria’ por 3I/ATLAS; tiene comportamiento errático

El cometa 3I/ATLAS , descubierto en julio de 2025 por el telescopio ATLAS en Chile, ha encendido las alarmas en la comunidad científica. Aunque inicialmente se aseguró que no representaba una amenaza para la Tierra , su comportamiento errático y su composición inusual han llevado a la NASA y a la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN) a incluirlo en su lista de cuerpos celestes potencialmente peligrosos.

El organismo anunció la puesta en marcha de una campaña de observación y monitoreo que durará del 29 de octubre de 2025 al 27 de enero de 2026, periodo en el que el cometa alcanzará su punto más cercano al Sol.

El objetivo es recopilar datos precisos que permitan determinar la verdadera naturaleza del objeto, cuya trayectoria hiperbólica ha despertado las teorías más audaces.

UN COMPORTAMIENTO QUE DESAFÍA LA LÓGICA ASTRONÓMICA

Según reportes del New York Post y publicaciones científicas recientes, el cometa 3I/ATLAS presenta características anómalas que no corresponden a un cuerpo natural. Entre ellas destacan:

• Una anticola, un fenómeno en el que un chorro de partículas apunta hacia el Sol en lugar de alejarse de él.

• Una composición química extraña, con liberación de níquel a razón de cuatro gramos por segundo y sin rastros de hierro.

• Una trayectoria irregular, con aceleraciones no gravitacionales que lo acercarán sospechosamente a Júpiter, Venus y Marte

.• Un tamaño excepcionalmente grande en comparación con otros cometas conocidos.

Estas características llevaron al astrofísico de Harvard Avi Loeb a sugerir que podría tratarse de una nave nodriza interestelar, capaz de liberar pequeñas sondas de exploración. En su blog en Medium, Loeb afirmó que si el objeto es artificial, continuará su curso fuera del Sistema Solar una vez complete su recorrido cercano al Sol.

QUÉ ES UN COMETA INTERESTELAR

Los cometas interestelares son objetos formados por hielo, polvo y rocas que provienen del espacio entre las estrellas, fuera del Sistema Solar. A diferencia de los cometas tradicionales, que orbitan alrededor del Sol, estos viajan por trayectorias hiperbólicas, lo que significa que solo visitan una vez nuestro sistema antes de continuar su viaje por el cosmos.

El 3I/ATLAS es solo el tercer cometa interestelar detectado en la historia de la NASA. Los dos anteriores fueron ‘Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019). En ambos casos se observaron comportamientos inusuales que también dieron lugar a teorías sobre su posible origen artificial.

REPRESENTA UN PELIGRO PARA LA TIERRA

Aunque su aspecto y movimientos han generado preocupación, la NASA confirmó que el cometa 3I/ATLAS no representa una amenaza. Su punto más cercano a la Tierra será de 1.8 unidades astronómicas, aproximadamente 270 millones de kilómetros, distancia suficiente para descartar cualquier riesgo de colisión.

El 30 de octubre de 2025 alcanzará su perihelio, es decir, el punto más cercano al Sol, a unos 1.4 millones de kilómetros, detrás de la órbita de Marte. Durante este periodo será visible con telescopios terrestres hasta septiembre de 2025, momento en el que se perderá en la luminosidad solar. Reaparecerá en diciembre del mismo año, lo que permitirá realizar nuevas mediciones.

Sin embargo, como medida preventiva, la IAWN mantiene activa su estrategia de Defensa Planetaria, una red internacional que busca mejorar la detección y monitoreo de objetos espaciales con trayectorias atípicas o potencialmente riesgosas.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL 3I/ATLAS

• El prefijo 3I significa “tercer cometa interestelar”, mientras que ATLAS proviene del telescopio que lo descubrió.

• Los astrónomos estiman que su diámetro podría superar los 5 kilómetros, aunque aún no hay mediciones precisas.

• Su velocidad supera los 100,000 km/h, una de las más altas registradas para un cuerpo interestelar.

• En la cultura popular, ya se le apoda “la nave fantasma del cosmos”.

UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA LA CIENCIA

El paso del 3I/ATLAS representa una oportunidad irrepetible para estudiar materiales y comportamientos de objetos que provienen más allá de nuestro sistema solar. Su observación ayudará a entender mejor cómo se forman y viajan estos cuerpos, y si podrían estar relacionados con tecnología extraterrestre.

Mientras tanto, el interés mundial crece. Astrónomos, agencias espaciales y aficionados seguirán atentos cada movimiento de este misterioso visitante del espacio profundo. Si bien la ciencia aún no puede confirmar si se trata de una nave o un cometa natural, lo cierto es que el 3I/ATLAS ha reavivado el debate sobre la posibilidad de vida inteligente más allá de la Tierra.

En resumen, el cometa 3I/ATLAS combina misterio, ciencia y fascinación. Aunque la NASA descarta peligro alguno, su comportamiento atípico mantiene alerta a la comunidad astronómica. En los próximos meses, el monitoreo de la defensa planetaria revelará si este visitante cósmico es simplemente un viajero de las estrellas o algo mucho más intrigante.