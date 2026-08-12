A la venta, la nueva Moto Voladora... vuela a 200 km por hora, pero el precio no te va a gustar (video)

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    A la venta, la nueva Moto Voladora... vuela a 200 km por hora, pero el precio no te va a gustar (video)
    La Volonaut Airbike ya se puede reservar. Conoce cuánto cuesta la moto voladora, cómo funciona, qué velocidad alcanza y cuánto tiempo puede volar.

La Volonaut Airbike ya puede reservarse y utiliza microturbinas para mantenerse en el aire. Alcanza hasta 200 km/h en pruebas y su precio oficial es de 880 mil dólares

Lo que durante décadas parecía reservado para las películas de ciencia ficción ya tiene una versión funcional. La Volonaut Airbike, una moto voladora desarrollada en Polonia, puede reservarse y la empresa detrás del proyecto ya prepara su producción.

El vehículo de un solo ocupante fue desarrollado por el inventor polaco Tomasz Patan y utiliza un sistema de propulsión basado en microturbinas, en lugar de las hélices visibles que suelen utilizar otros vehículos aéreos personales.

La compañía mantiene abierta la preventa a través de su sitio oficial. El precio completo anunciado actualmente es de 880 mil dólares, una cantidad que equivale a varios millones de pesos mexicanos y que coloca a la Airbike como un vehículo dirigido a un mercado extremadamente reducido.

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CUATRO MICROTURBINAS EN LUGAR DE HÉLICES

Una de las principales diferencias de la Airbike frente a otros prototipos de movilidad aérea es su sistema de propulsión. El diseño prescinde de grandes rotores expuestos y emplea cuatro microturbinas con empuje vectorial, de acuerdo con la información difundida sobre el vehículo.

El empuje vectorial permite modificar la dirección de la fuerza generada por las turbinas para controlar el desplazamiento de la aeronave. Esto contribuye a que el vehículo pueda despegar, mantenerse suspendido y realizar movimientos en distintas direcciones.

La estructura también busca reducir al máximo el peso. La empresa utiliza fibra de carbono y piezas fabricadas mediante impresión 3D, mientras que distintas publicaciones especializadas sitúan el peso del vehículo entre 30 y 40 kilogramos.

El resultado es una máquina compacta que, visualmente, tiene más parecido con una motocicleta futurista que con un avión convencional.

PUEDE ALCANZAR 200 KM/H, PERO HAY UN DETALLE

La cifra que más ha llamado la atención es su velocidad máxima anunciada de 200 kilómetros por hora. Esa velocidad ha sido alcanzada durante pruebas, aunque la versión comercial puede estar sujeta a restricciones dependiendo de la normativa de la región donde opere.

En Europa, por ejemplo, se ha reportado que determinadas versiones comerciales podrían limitarse a alrededor de 101-102 km/h para cumplir con requisitos regulatorios de aeronaves ultraligeras. Por ello, los 200 km/h corresponden a la capacidad demostrada durante pruebas y no necesariamente a la velocidad permitida para todos los compradores.

Otro aspecto llamativo es el sistema de estabilización asistida por computadora. La tecnología está diseñada para ayudar al piloto a mantener la aeronave estable durante el vuelo, reduciendo la necesidad de realizar constantemente ajustes manuales.

La cabina tampoco apuesta por una gran cantidad de instrumentos visibles. El diseño busca mantener una visión de 360 grados, con una configuración minimalista para el piloto.

¿CUÁNTO CUESTA LA MOTO VOLADORA?

La respuesta explica por qué este vehículo todavía está lejos de convertirse en una alternativa para el transporte cotidiano. Volonaut estableció un precio completo de 880 mil dólares para la Airbike.

La preventa está dividida en etapas. Primero se solicita una reservación de 2 mil dólares, posteriormente un depósito de 80 mil dólares y finalmente un pago de 798 mil dólares cuando comienza el proceso de entrega.

Además del precio, existen otros factores que condicionan su uso, como la autonomía. Reportes sobre el vehículo señalan un tiempo de vuelo de alrededor de 10 minutos, dependiendo del peso del piloto y las condiciones de operación.

La compañía contempla capacitación para los compradores, incluida dentro del proceso de entrega, de acuerdo con las condiciones publicadas para la preventa.

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DATOS CURIOSOS DE LA VOLONAT AIRBIKE

· La Volonaut Airbike tiene capacidad para un solo ocupante.

· Su velocidad máxima demostrada alcanza 200 km/h.

· El vehículo utiliza cuatro microturbinas con empuje vectorial.

· Su estructura emplea fibra de carbono y piezas impresas en 3D.

· El peso del vehículo se sitúa aproximadamente entre 30 y 40 kilogramos.

· Su autonomía reportada ronda los 10 minutos de vuelo.

· El precio completo anunciado por Volonaut es de 880 mil dólares.

· La reservación inicial cuesta 2 mil dólares y no es reembolsable.

· Tomasz Patan, creador de la Airbike, también estuvo detrás del desarrollo del Jetson One, otro proyecto de aeronave personal.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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