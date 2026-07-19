Monzón mexicano, Depresión Tropical Seis-E, y canícula para diversas regiones de México durante el domingo

Para el domingo 19 de julio, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, así como canales de baja presión en el interior del territorio nacional, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de inestabilidad atmosférica, generarán lluvias en distintas regiones de México, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Específicamente, lluvias puntuales intensas en Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte) y Chihuahua (oeste y suroeste); puntuales muy fuertes en Durango (noroeste); puntuales fuertes en Baja California Sur (sur), Zacatecas (oeste y sur), Aguascalientes, Nayarit (norte y este), Jalisco (norte, este y oeste), Colima, Michoacán (norte, oeste y suroeste), Guanajuato (oeste y centro), Estado de México (norte, centro y oeste), Guerrero (costa) y Oaxaca (suroeste); intervalos de chubascos en Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Morelos, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en zonas de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala.

MÉXICO YA EXPERIMENTA CANÍCULA A su vez, persistirá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en zonas de los estados del noreste y noroeste del territorio nacional, previéndose extremadamente caluroso en el noreste de Baja California. Con base en los registros de precipitación durante el mes de julio, el SMN, de la Conagua, determinó que algunas regiones del noreste y oriente de México, así como de las costas del Pacífico sur de mexicano ya presentan un patrón estacional asociado a la canícula, debido a la disminución en sus acumulados de lluvia Conocida también como sequía de medio verano o sequía intraestival, la canícula es un fenómeno climático que anualmente se presenta en diversas regiones de México y se caracteriza por una disminución de la nubosidad y las lluvias, lo que propicia un incremento en la sensación térmica debido a la mayor incidencia de radiación solar. Sin embargo, esto no implica que se registren las temperaturas más altas del año, ya que los valores extremos generalmente se presentan en meses previos, como mayo. Es importante señalar que la canícula no afecta a todo el territorio nacional, ni ocurre con la misma intensidad o duración. Este fenómeno se presenta con mayor frecuencia sobre la vertiente del golfo de México, incluyendo la península de Yucatán, así como en algunas regiones del centro del país y costas del Pacífico sur mexicano.

En la mayor parte del territorio mexicano la temporada de lluvias ocurre entre mayo y octubre, cuando se acumula hasta 80 % de la precipitación total anual, de acuerdo con los registros históricos, excepto en el estado de Baja California donde las lluvias ocurren durante el invierno. Con base en las mediciones realizadas por el SMN, durante el primer semestre del 2026 México registró un superávit de lluvia del 7.9 % respecto del promedio climatológico 1991-2020, a la vez que junio de 2026 fue el décimo noveno junio más húmedo de los registros desde 1941. Mientras que del 1 al 15 de julio se registró una disminución de 8.7 % en la precipitación respecto del mismo promedio. De acuerdo con investigaciones acerca del comportamiento del periodo canicular, predecir con exactitud su inicio, duración y fuerza es un desafío, ya que su comportamiento varía significativamente cada año, pudiendo presentarse de forma anticipada desde junio o extenderse hasta septiembre. La canícula es un fenómeno climático normal y esperado dentro del ciclo anual de lluvias, y su seguimiento permite una mejor planificación en sectores como la agricultura, la salud y la gestión del agua. DEPRESIÓN TROPICAL Y ZONAS DE BAJA PRESIÓN PARA MÉXICO La depresión tropical Seis-E ubicada al sur de la península de Baja California, no representará peligro para México debido a su distancia y trayectoria. Se localiza a mil 200 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur; presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 75 km/h y desplazamientos hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Mientras tanto, una zona de baja presión frente al oeste de Florida, Estados Unidos, incrementa a 80% su probabilidad de desarrollo ciclónico en 48 horas y en siete días. Se localiza a 710 km al nor-noreste de Cabo Catoche, Quintana Roo, con desplazamiento lento hacia el noroeste. Así como también continúa la vigilancia de una zona de baja presión frente a las costas de Pacífico al sur de México, con probabilidad del 40% para el desarrollo ciclónico en siete días.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN COAHUILA Saltillo disfrutará de un día un día con nubes y claros a soleado con lluvia débil por la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 31 °C, mientras que la mínima será de 17 °C. Ramos Arizpe se espera un día con nubes y claros a soleado. La temperatura máxima será de 32 °C, mientras que la mínima será de 18 °C. Torreón tendrá un día un día con nubes y claros a soleado, mientras que por la tarde y noche se espera un cielo parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 36 °C, mientras que la mínima será de 23 °C. En Monclova se espera un día soleado con nubes y claros con lluvia débil. La temperatura máxima será de 34 °C, mientras que la mínima será de 23 °C. Piedras Negras disfrutará de un día con nubes y claros a soleado. La temperatura máxima alcanzará los 36 °C, mientras que la mínima será de 25 °C.

ASÍ PUEDE EVOLUCIONAR UNA ZONA DE BAJA PRESIÓN 1. Zona de baja presión: Es la etapa inicial. Se forma cuando el aire cálido y húmedo del océano asciende, generando una caída en la presión atmosférica. Esto provoca inestabilidad y nubosidad. Si las condiciones son favorables (aguas cálidas, poca cizalladura del viento y humedad suficiente), el sistema puede empezar a organizarse. 2. Disturbio tropical: Es una agrupación de tormentas con una cierta organización, pero aún sin circulación cerrada del viento. En esta etapa, el sistema está siendo monitoreado por centros meteorológicos. A menudo se producen lluvias y tormentas eléctricas. 3. Depresión tropical: Cuando el sistema desarrolla una circulación cerrada y definida de vientos en superficie y su velocidad no supera los 62 km/h (39 mph), se le llama depresión tropical. Aquí comienza a tener un centro más claro y puede intensificarse rápidamente. 4. Tormenta tropical: Si los vientos sostenidos alcanzan entre 63 y 118 km/h (39 a 73 mph), el sistema se convierte en una tormenta tropical. Recibe un nombre oficial y presenta una estructura más organizada. Puede producir fuertes lluvias, vientos y oleaje elevado. 5. Huracán o ciclón tropical: Cuando los vientos sostenidos superan los 119 km/h (74 mph), el fenómeno se clasifica como huracán (en el Atlántico y noreste del Pacífico) o ciclón tropical (en el Océano Índico o Pacífico Sur). Se forman bandas nubosas bien organizadas y un ojo en el centro del sistema. A partir de aquí, se clasifican en categorías del 1 al 5 según la Escala Saffir-Simpson, en función de la intensidad del viento.

¿QUÉ ES UNA DEPRESIÓN TROPICAL? Una depresión tropical es como se denomina a un ciclón, caracterizándose por presentar vientos máximos sostenidos de 62 kilómetros por hora (km/h) o menos. Se le considera como una etapa inicial de desarrollo de un ciclón tropical, antes de convertirse en tormenta tropical o huracán, pero también es un fenómeno que suele formarse tras el impacto del huracán. Es considerada como la forma más débil dentro de los ciclones tropicales, puede causar inundaciones, deslizamiento de tierra y afectaciones locales, especialmente en regiones vulnerables o con mal drenaje.

¿QUÉ ES EL MONZÓN MEXICANO? El Monzón de Mexicano es un fenómeno que se caracteriza por generar lluvias intensas, aunque no continuas, en regiones del noroeste de México, principalmente en las montañas de la Sierra Madre Occidental y sus alrededores. Entre los seis monzones anuales, uno de ellos es el de América del Norte también conocido como monzón mexicano. El fenómeno generalmente golpea a nuestro país y el suroeste de Estados Unidos durante el verano, lo que genera lluvias nutritivas para la agricultura junto con amenazas de inundaciones repentinas y vientos violentos. En este tiempo de transición entre estaciones existe un cambio en la dirección de los vientos, lo cual hace que vientos intensos provenientes del sur arrastren humedad del Golfo de California y el Océano Pacífico hacia el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos. El vocablo monzón se deriva de la palabra árabe mausim, que significa estación; por lo tanto, este fenómeno se refiere al cambio estacional en la dirección de los vientos entre el continente y el océano. Los monzones tienen un papel significativo en la modulación del clima global, ya que cuando ocurren fuertes precipitaciones monzónicas en una región, en la opuesta se presentan sequías; asimismo, las variaciones estacionales del viento provocan un cambio drástico en los patrones generales de precipitación y temperatura. A nivel mundial, se han identificado regiones donde se presentan circulaciones monzónicas: el suroeste de Asia y el Océano Índico; Australia y la Polinesia; África noroccidental y el Atlántico oriental, así como en la zona que comprende, además del noroeste de México, al occidente y suroeste de Estados Unidos de América. Cada año, entre finales de junio y principios julio, inicia el Monzón Mexicano, y puede extenderse hasta septiembre. Es generado por los vientos cálidos y húmedos que provienen del Océano Pacífico y el Golfo de California, los cuales convergen sobre el noroeste del territorio nacional. De acuerdo con el SMN, es un patrón de circulación atmosférica que se caracteriza por el cambio en la dirección de los vientos y el incremento en las precipitaciones en entidades del norte y noroeste del México: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit. Las características del fenómeno no son las mismas en todo el mundo, ya varían en función de las condiciones geográficas, tales como la distribución de tierra y agua, así como la latitud.

¿QUÉ HACER EN CASO DE FUERTES LLUVIA? Ante las condiciones de lluvias, se recomienda a la población tomar las siguientes precauciones: - Evitar salir de casa si no es necesario y mantenerse informado a través de fuentes oficiales. - No cruzar ríos, arroyos o calles inundadas, ya que la corriente puede ser más fuerte de lo que parece. - Mantenerse alejado de ventanas y evitar el uso de aparatos eléctricos durante las tormentas. - Tener a mano una linterna, radio y un botiquín de primeros auxilios en caso de cortes de energía eléctrica. - Resguardar a las mascotas y asegurar objetos que puedan ser levantados por el viento. - Las autoridades están en alerta y se mantienen vigilantes ante cualquier eventualidad. - Se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones y reportar cualquier situación de emergencia al número 9-1-1.

¿QUÉ ES LA CANÍCULA Y CÓMO AFECTA A MÉXICO? La canícula es un período de aproximadamente 40 días de calor intenso que ocurre durante el verano en varias regiones de México y otros países de América Central. También se le conoce como “la sequía del medio verano” o “los días caniculares”. Durante la canícula, las temperaturas pueden alcanzar niveles extremadamente altos, a menudo superando los 35 grados Celsius e incluso llegando a los 45 o 50 grados Celsius. Esta época del año se caracteriza por ser seca, con un bajo índice de precipitación y poca o ninguna nubosidad. El término “canícula” proviene del latín “canís”, que significa “perro”; este nombre proviene de la astronomía, atribuyéndose a la constelación del Can Mayor (Canícula) y su estrella Sirio “La Abrasadora”, conocida por ser el astro celeste más brillante. La canícula es un fenómeno meteorológico que ocurre cada año, caracterizado por un incremento en la temperatura debido a un calentamiento excesivo del aire y el aumento en la fuerza de los vientos, cielos despejados y una disminución en la lluvia. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este fenómeno suele presentarse entre el mes de julio y agosto, provocando un aumento en la sensación térmica. Los efectos de la canícula en México pueden ser significativos. Algunas de las principales consecuencias son: Escasez de agua: Debido a la falta de lluvias durante la canícula, los cuerpos de agua, como ríos, lagos y presas, tienden a disminuir su nivel. Esto puede llevar a una escasez de agua para el consumo humano, la agricultura y el ganado, lo que afecta a las comunidades y la producción de alimentos. Sequía agrícola: La falta de lluvia y el calor extremo durante la canícula pueden dañar los cultivos y reducir la producción agrícola. Esto afecta la disponibilidad de alimentos, incrementa los precios y puede generar problemas económicos para los agricultores. Incendios forestales: Las condiciones secas y calurosas de la canícula aumentan el riesgo de incendios forestales. Los bosques y selvas en México pueden verse amenazados durante este período, lo que pone en peligro la biodiversidad y provoca daños ambientales significativos. Salud pública: El calor intenso de la canícula puede tener un impacto negativo en la salud de las personas, especialmente en los grupos más vulnerables, como los niños, los ancianos y aquellos con enfermedades crónicas. Las altas temperaturas pueden desencadenar golpes de calor, deshidratación, problemas respiratorios y agravar condiciones de salud existentes.

¿CUÁLES SERÁN LOS ESTADOS MÁS AFECTADOS? Las entidades más afectadas por la canícula serán, principalmente los ubicados al noreste del país como: - Colima; - Chiapas; - Guerrero; - Michoacán; - Nuevo León; - Oaxaca; - San Luis Potosí; - Tabasco; - Tamaulipas; - Veracruz. En zonas como el Altiplano y el Valle de México, el impacto puede ser menor ante los factores geográficos y la presencia de lluvias asociadas a otros sistemas, como los estados de Baja California Sur y Baja California, Durango, Nayarit, Coahuila, Sonora, Querétaro y Ciudad de México.

¿QUÉ HACER PARA NO SER AFECTADO POR LA CANÍCULA? Durante el período de canícula, es importante tomar medidas para protegerse del calor intenso y minimizar los efectos negativos. Aquí tienes algunas recomendaciones sobre qué hacer durante la canícula: Mantente hidratado: Bebe abundante agua a lo largo del día, incluso si no tienes sed. Evita las bebidas alcohólicas o con cafeína, ya que pueden aumentar la deshidratación. Lleva siempre contigo una botella de agua cuando salgas de casa. Evita la exposición al sol en las horas más calurosas: Busca sombra o lugares frescos durante las horas pico de calor, generalmente entre las 11 a.m. y las 4 p.m. Si debes salir a la intemperie, usa ropa ligera y de colores claros, así como un sombrero o una gorra para proteger tu cabeza del sol. Utiliza protector solar: Aplica protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar (FPS) adecuado para tu tipo de piel. Reaplica cada dos horas, especialmente si sudas o te mojas. Evita actividades físicas extenuantes: Durante la canícula, trata de limitar la realización de actividades físicas vigorosas al aire libre. Si deseas hacer ejercicio, elige las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, cuando las temperaturas son más suaves. Cuida tu alimentación: Consume alimentos ligeros y frescos, como frutas, verduras y ensaladas. Evita comidas pesadas, picantes o calientes que puedan aumentar la sensación de calor en el cuerpo. También puedes optar por alimentos ricos en agua, como sandía o pepino. Mantén tu hogar fresco: Cierra cortinas o persianas durante el día para evitar que el calor entre a tu hogar. Utiliza ventiladores o aire acondicionado si es posible. Si no tienes aire acondicionado, puedes refrescar tu hogar utilizando ventiladores, toallas húmedas o colocando recipientes con agua fría cerca de las corrientes de aire. Presta atención a tu salud: Mantente atento a los signos de golpe de calor, como mareos, debilidad, dolor de cabeza intenso, piel enrojecida y caliente, o falta de sudoración. Si experimentas alguno de estos síntomas, busca un lugar fresco, hidrátate y busca atención médica de inmediato. Recuerda que cada persona es diferente, y es importante adaptar estas recomendaciones a tus propias necesidades y condiciones de salud. También es fundamental seguir las indicaciones y alertas proporcionadas por las autoridades locales durante la canícula.