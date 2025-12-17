A sus 105 años, Don Manuel Reyes Gutiérrez nos cuenta cuál es el secreto de su longevidad

Nacido en Cruillas, Tamaulipas, en junio de 1920, Don Manuel Reyes Gutiérrez está a solo seis meses de cumplir 106 años, una edad que pocos alcanzan y que refleja una vida llena de experiencias, retos y aprendizajes. Proviene de una familia longeva, pues su hermana mayor falleció a los 106 años, lo que confirma una herencia genética favorable, reforzada por hábitos sencillos y una actitud positiva ante la vida.

Durante 75 años de matrimonio, Don Manuel construyó una familia numerosa y unida, convirtiéndose en pilar de varias generaciones que hoy reconocen en él un ejemplo de fortaleza y coherencia. FAMILIA, TRABAJO Y SUPERACIÓN PERSONAL El legado familiar de Don Manuel es impresionante: 13 hijos, 37 nietos, 92 bisnietos y 20 tataranietos, una descendencia que refleja años de esfuerzo, responsabilidad y amor incondicional. En una época con acceso limitado a la educación formal, sus padres lograron que alguien le enseñara a leer y escribir, un hecho que marcó su vida y le permitió desarrollarse con autonomía y liderazgo. Su trayectoria estuvo siempre ligada al campo, sembrando la tierra y cuidando el ganado, actividades que fortalecieron su carácter y le inculcaron disciplina, paciencia y respeto por la naturaleza. LIDERAZGO CON VALORES Y COMPROMISO SOCIAL La tenacidad de Don Manuel lo llevó a convertirse en presidente ganadero y, posteriormente, en presidente municipal, cargos que desempeñó con un profundo sentido de servicio.

Su lema, “Hacer el bien sin mirar a quien”, guio cada decisión y acción durante su vida pública, dejando huella en su comunidad como un líder cercano y honesto. Más allá de los cargos, su mayor logro ha sido mantenerse fiel a sus principios, demostrando que el verdadero liderazgo se ejerce con humildad y responsabilidad social. EL SECRETO DE SU LONGEVIDAD Y SU MAYOR DESEO Para Don Manuel, el secreto de su longevidad es claro: llevar a Dios en su vida y agradecer cada día vivido, una filosofía que, asegura, no todos toman en cuenta.

'Cada quien su manera de pensar, pero mi abuelito siempre me decía usted acérquese al altar, rece, pida perdón a Dios, luego conocí algo de la biblia, y eso fue lo que me hizo entregarme a una vida pacifica, porque yo fui borracho, enamorado, como cualquier sinvergüenza, pero ya entendí, lo que no es correcto, lo no debe uno hacer' Mantiene hábitos sencillos pero constantes, como caminar diariamente entre 30 y 45 minutos, además de una alimentación moderada donde su comida favorita es el pescado. De regalo por sus 106 años, su mayor deseo es estar con sus seres queridos y seguir bailando, como lo ha hecho siempre, al ritmo de cada canción que ha acompañado su travesía por la vida.