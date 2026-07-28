¡Adiós a la Licencia Permanente CDMX! Fecha límite en 2026, requisitos, costo y cómo pedir cita

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la licencia permanente para conductores de vehículos motorizados, sin necesidad de exámenes de manejo, dejará de expedirse en 2027. Con esta noticia, será miles los conductores que intentarán obtener una cita para tramitar este documento que elimina la necesidad de renovar la licencia Tipo A cada tres años.

¿CUÁNDO ES LA FECHA LÍMITE? Desde su lanzamiento en 2025, el programa de licencia permanente solo estará disponible lo que resta del año en curso. Por lo que el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, quien invitó a la población a aprovechar este beneficio en lo que queda del 2026. “Este plan sigue vigente durante todo 2026, pero ya comenzamos a decirle adiós a este programa de la licencia permanente, porque va a quedar vigente durante este año y estamos ya en los últimos meses de la licencia permanente. Entonces, invitamos a tramitar la suya durante este año”, dijo el secretario de Administración y Finanzas. Por lo que la población puede hacer su trámite hasta el 31 de diciembre de 2026. Hasta ahora, se ha emitido más de 2 millones de licencias permanentes en la capital del país, por lo que De Botton destacó que “ha sido un programa sumamente exitoso, en cuanto a su alta aceptación por parte de la ciudadanía”.

¿QUÉ ES LA LICENCIA PERMANENTE DE CDMX Y SU COSTO? La licencia permanente tipo A permite conducir automóviles particulares y no requiere renovación periódica, a diferencia de las licencias con vigencia de 3 o 5 años. Esta iniciativa, relanzada en noviembre de 2024 por la actual Jefa de Gobierno Clara Brugada, busca facilitar la movilidad y simplificar los trámites administrativos para los ciudadanos. El costo del trámite es de 1,500 pesos y puede realizarse de forma presencial en los módulos de control vehicular de la CDMX. También puedes verificar si eres elegible para el cambio a licencia permanente a través de la App CDMX, en caso de que ya cuentes con una licencia activa.

¿CÓMO SACAR CITA PARA LICENCIA PERMANENTE EN CDMX? El trámite se realiza principalmente a través del portal oficial de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), puedes hacerlo con los siguientes pasos: 1.- Ingresa al portal oficial de la Licencia Permanente. 2.- Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX o crea una si aún no la tienes.

- Haz clic en ‘Crear cuenta’;

- Ingresa tu CURP (el del adulto), verifica el Captcha y presiona ‘Continuar’;

- Los datos del solicitante serán llenados automáticamente por el sistema, solo hace falta verificarlos;

- Ingresa tu Código Postal y elige la colonia en la que vives para continuar;

- Crea una contraseña y guárdala, así como recuérdala, ya que será utilizada durante todo el trámite e incluso para otros trámites con el que sea necesario utilizar Llave CDMX;

- Acepta el Aviso de Privacidad y completa del Captcha, luego da clic en ‘Finalizar’. 3.- Verifica que no tengas adeudos o restricciones para realizar el trámite. 4.- Genera el pago de derechos o la línea de captura. 5.- Si es tu primera licencia permanente, agenda una cita para realizar el Curso Teórico de Conducción. 6.- Una vez validado el pago, agenda tu cita para acudir al módulo de SEMOVI o a alguno de los Centros de Servicio de Tesorería autorizados para la impresión del plástico.

REQUISITOS PARA TRAMITARLA Ya sea que realices el trámite por primera vez o conviertas tu licencia actual, necesitas cumplir con los siguientes requisitos: - Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, etc.). - Comprobante de domicilio reciente de la Ciudad de México o del Estado de México (no mayor a tres meses). - Comprobante de cita impresa. - Cuenta activa de Llave CDMX. - Comprobante del pago de derechos. - No tener sentencias por delitos relacionados con hechos de tránsito ni sanciones que impidan el trámite, conforme a los criterios establecidos por la autoridad. - Comprobante de haber aprobado el examen teórico de tránsito (20 preguntas basadas en el Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad). El examen es obligatorio para nuevos solicitantes, por lo que es importante estudiar con anticipación.

¿Y SI NO SOY RESIDENTE DE CDMX? Aunque no vivas en la capital, puedes realizar el trámite si presentas un comprobante de domicilio en CDMX o Estado de México. También debes cumplir con el examen y los requisitos de documentación. Si ya tienes una licencia tipo “A”, puedes verificar tu elegibilidad y hacer el cambio a permanente desde la App CDMX. Este proceso digital facilita el trámite sin necesidad de acudir a los módulos de forma presencial, siempre que cumplas con los criterios establecidos por Semovi.