La licencia de conducir digital puede tramitarse en la Ciudad de México, pero también en ciertos estados

/ 11 diciembre 2025
La licencia de conducir digital tiene la misma validez que su formato físico, pero los datos deben estar actualizados

La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes que todo ciudadano debe tener, en especial si tiene a su disposición un automóvil.

No obstante, las renovaciones o hasta el mero trámite de la licencia de conducir puede extenderse demasiado por la vasta cantidad de gente que hay en ciertas ciudades, o incluso estados.

Por ello, uno de los principales puntos de interés para la administración actual, fue optimizar el trámite para que la licencia de conducir no solo exista en formato plástico, sino también digital.

La licencia de conducir digital tiene la facilidad de llevarse en el teléfono celular. La versión electrónica del archivo optimiza la función de archivar y presentar dicho documento con mayor facilidad.

No obstante, esta licencia de conducir digital solo podrá ser tramitada en ciertas partes de México; su validez, según el Gobierno de México y la Secretaría de Movilidad, es la misma que en su formato físico. Pero los datos deben estar actualizados.

Los estados de la República Mexicana en donde se puede tramitar la licencia de conducir digital son:

*) Estado de México: En la aplicación de Licencia Digital Edomex, se debe escanear el código QR de la licencia física para su activación.

*) Nuevo León: Desde la aplicación del Instituto de Control Vehicular, el usuario puede registrarse e ingresar los datos de la licencia para obtener la versión digital.

*) Jalisco: La aplicación del Gobierno de Jalisco ofrece hacer el registro al escanear el código QR de la licencia física para generar la versión digital.

*) Puebla: se debe generar un PDF en la Ventanilla Digital y posteriormente descargar la versión final dentro de la aplicación oficial del estado.

*) Ciudad de México: Desde la aplicación de CDMX, con la respectiva cuenta Llave MX, yace la opción de documentos digitales donde se puede consultar la licencia digital y gestionarla con los datos necesarios.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

