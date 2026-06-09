$!¿Nueva ley que para conductores adultos mayores? Falso que exigen documentos extra e IMSS aclara

En redes sociales circuló un video que donde supuestamente alertaba una supuesta nueva medida basada en una ley para prohibir a las personas adultas mayores manejar sus autos si no cumplían con documentación extra a su licencia de conducir. El video en YouTube afirmaba que el Gobierno de México aprobó una ley en la que exigía a adultos mayores de 60 años llevar en sus autos documentos como la lista de medicamentos que toman, contactos de emergencia, así como un certificado médico que confirme que está en condiciones médicas adecuadas para conducir; además, que pedía planificar paradas de descanso cada dos horas en largos viajes o que superen los 100 kilómetros de distancia para evitar fatiga con la amenaza de multas.

Sobre todo porque el material fue difundido por un canal de YouTube que se asumía como un canal de comunicación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, se trata de información falsa.

NO EXISTE LEY QUE PIDA A ADULTOS MAYORES DOCUMENTOS EXTRA PARA CONDUCIR Medios de comunicación especializados en Fact Checking no encontraron disposición o dictamen dentro del Diario Oficial de la Federación (DOF) que hicieran referente a la implementación de esta supuesta nueva ley que obligue a adultos mayores a llevar dicha lista de documentos en sus vehículos. Mientras que según la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no existe una edad límite para tramitar una licencia para conducir, ya que para su expedición la persona debe demostrar que tiene la condición física y mental necesaria para manejar un automóvil, mediante un examen teórico y práctico de conocimientos y habilidades necesarias, así como aprobar una valoración integral de aptitud.

Aunque sí hay disposiciones que contempla distintas vigencias con el objetivo de realizar revisiones más constantes, sobre todo cuando las personas pasan a la llamada “tercera edad” como: - Menores de 60 años: licencia con vigencia de 10 años;

- Entre 60 y 80 años: vigencia de 5 años;

- Mayores de 80 años: vigencia de 1 año. La medida no busca limitar la movilidad de los adultos mayores, sino garantizar que quienes circulan en calles y carreteras mantengan la capacidad de reaccionar correctamente ante cualquier situación de riesgo.

“Mientras una persona tenga la capacidad física y mental necesaria para manejar, puede seguir conduciendo”, establece el criterio aplicado en la legislación mexicana sobre movilidad. Cabe destacar que los requisitos para tramitar las licencias de automovilistas varían entre cada estado. Aunque las licencias de algunos estados muestran información de un contacto de emergencia o datos sobre la salud del automovilista, como su tipo de sangre y la prevalencia de alergias; con el objetivo de que, en caso de un siniestro vial, el conductor pueda ser identificado, informar a sus seres queridos y tener información para su atención médica en caso de inconsciencia. Archivos periodísticos tampoco hacen referencia a esta supuesta nueva ley al buscar en internet las palabras clave “adultos mayores”, “documentos obligatorios” y “auto”, que sustenten la afirmación del video. También es de aclarar que en el video no se menciona el nombre específico o formal de la legislación ni se da un número de decreto o fecha en que se publicó en el DOF.

IMSS: CANAL QUE COMPARTE DESINFORMACIÓN NO ES OFICIAL Desde el pasado 25 de mayo, el IMSS confirmó en su red social X que el canal de YouTube “Noticias IMSS Hoy” no forma parte de las cuentas oficiales del Seguro Social, ese mismo canal publicó el video que desinforma sobre una nueva ley enfocada a adultos mayores. “¡No te dejes engañar! El canal ‘Noticias IMSS Hoy’ NO forma parte de las cuentas oficiales del Instituto y puede generar confusión entre la población”, se puede leer en X.

IMSS puntualiza que la plataforma utiliza su nombre e identidad, por lo que puede generar confusión entre la población. Recomienda consultar información únicamente en canales y sitios oficiales verificados. También exhorta a evitar compartir datos personales o seguir indicaciones de esta cuentas no institucionales.

VIDEO GENERADO CON IA La herramienta de detección de uso de inteligencia artificial: DeCopy AI, calificó una serie de capturas de pantalla del video con un 95% de probabilidad de haber sido generada con IA.

De acuerdo con el reporte arrojado, la imagen presenta texturas e iluminación parecen demasiado uniformes, sin las sutiles variaciones propias de las sombras y no se ven afectadas por las pequeñas imperfecciones o reflejos que tendrían los objetos reales, así como que el fondo del lugar es nítida, pero parece un poco más idealizada que natural. El video solo se refiere al supuesto texto legal usando términos ambiguos como “nueva ley” o “disposición oficial” sin mostrar pruebas que permitan identificar lo referente a las licencias de conducir; también hace uso de la IA para su elaboración y el IMSS negó que el canal no forma parte de las cuentas oficiales del Seguro Social, por lo que está información es falsa.

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