Adiós al celular... Meta propone un nuevo dispositivo con realidad aumentada

Para Zuckerberg, el problema de los celulares es evidente : “son pequeños, te distraen y te alejan de las interacciones presenciales”. Con esta crítica, plantea que el hardware actual limita la forma en que vivimos y trabajamos, por lo que es necesario un dispositivo que se integre de manera más natural a nuestro entorno.

Mark Zuckerberg , CEO de Meta , lanzó una afirmación que podría transformar el futuro de la tecnología: los teléfonos inteligentes dejarán de ser el dispositivo central en nuestra vida diaria. Según el empresario, los smartphones llegaron a una etapa de estancamiento en su evolución, lo que abre la puerta a un nuevo salto en innovación.

Esta reflexión forma parte de una visión más amplia, donde Meta apuesta por crear tecnología que combine el mundo físico con el digital sin depender de pantallas tradicionales.

LAS META RAY-BAN DISPLAY: EL NUEVO DISPOSITIVO

El dispositivo que propone Meta como reemplazo del celular son las Meta Ray-Ban Display, unas gafas de realidad aumentada capaces de proyectar información directa frente a los ojos del usuario. Incorporan una pantalla monocular, cámara, audio integrado y conectividad diseñada para funcionar durante todo el día.

El control de estas gafas puede realizarse mediante voz, gestos o a través de la Neural Band, una pulsera que interpreta impulsos musculares y permite manejar funciones sin necesidad de tocar ningún botón. Esta combinación busca crear una experiencia fluida, intuitiva y sin pantallas que interrumpan la interacción humana.

Zuckerberg definió este avance como el “ideal para la superinteligencia personal”, un asistente digital siempre presente que muestra datos relevantes, notificaciones contextualizadas y herramientas de productividad en tiempo real.

LOS RETOS PARA ABANDONAR EL SMARTPHONE

Aunque la propuesta es ambiciosa, Zuckerberg reconoce que el cambio no será inmediato. Las gafas aún requieren estar vinculadas a un dispositivo base para ciertas funciones, especialmente para realizar llamadas, por lo que su independencia total aún no es una realidad.

El precio también es un factor relevante: las Meta Ray-Ban Display costarán 799 dólares, con una distribución limitada en su primera etapa. Meta planea expandir su disponibilidad, pero el costo podría ser una barrera para la adopción masiva.

Más allá del hardware, el verdadero desafío será convencer a los usuarios de abandonar su celular y confiar en un par de lentes como principal herramienta digital.

DATOS CURIOSOS

• La Neural Band interpreta señales musculares sin necesidad de cámaras o micrófonos.

• Las Meta Ray-Ban Display pueden usarse todo el día gracias a su diseño ligero.

• Zuckerberg asegura que este será el primer paso hacia un ecosistema completo de dispositivos neuronales.