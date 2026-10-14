Aeropuerto de Tulum se queda sin otro vuelo: American Airlines suspende la ruta a Miami

El Aeropuerto Internacional de Tulum suma otra pérdida en sus rutas aéreas, esto luego que la aerolínea American Airlines anunciara la suspensión de la conexión aérea directa con Miami a partir del 5 de enero de 2027. Esto como parte de una reorganización de las operaciones de la compañía, que conservará sus vuelos entre Tulum y Dallas-Fort Worth; sin embargo, también representa un cambio para la conectividad internacional desde Quintana Roo, así como enfrentar modificaciones en su oferta de vuelos después de la su apertura en diciembre de 2023.

AMERICAN AIRLINES SE VA DE TULUM La aerolínea confirmó al medio de comunicación El Financiero que dejará de operar la ruta desde y hacia Tulum, misma que aterrizó por primera vez en el aeropuerto en marzo del 2024. “Suspenderemos nuestro servicio Tulum (TQO) - Miami (MIA) a partir del 5 de enero de 2027. Continuaremos operando el servicio desde nuestro hub de Dallas Fort Worth (DFW)”, refirió la empresa al diario especializado de economía. La presencia de American Airlines comenzó con cuatro vuelos diarios, dos de ellos desde Dallas, así como uno más desde Charlotte y Los Ángeles, pero en enero solo quedará el vuelo diario entre Dallas-Fort Worth. Por otro lado, también dejarán de operar los aviones Boeing 737-800, con capacidad para 172 pasajeros, y colocando un equipo Embraer 175 de una empresa subsidiaria de su propio grupo de aerolíneas, con capacidad máxima de 78 personas. La salida de American Airlines se suma a las recién anunciadas salidas de Aeroméxico y Volaris, informaron la suspensión de las rutas a partir del 30 de septiembre y el 7 de enero de 2027, respectivamente.

¿POR QUÉ LAS AEROLÍNEAS DEJAN TULUM? Desde 2025 comenzó el declive del aeropuerto de Tulum con la eliminación de los incentivos a las líneas aéreas que típicamente se otorgan por tres años por parte de Grupo Mundo Maya y su caída como destino turístico. Así como la llegada masiva de sargazo y una mala administración del destino turístico, sobre todo los altos precios en servicios, han ocasionado que los turistas comiencen a descartar Tulum como su próximo destino para vacacionar. Tulum enfrenta una crisis de turismo debido a la llegada extraordinaria de sargazo, baja ocupación hotelera y la reducción de pasajeros del aeropuerto debido al recorte de rutas por varias aerolíneas. El Aeropuerto Internacional de Tulum opera bajo el Grupo Mundo Maya, a cargo de militares. Está diseñado para 5.5 millones de pasajeros al año.

Su salida coincide con la caída de pasajeros en la terminal, la Agencia Federal de Aviación Civil reportó 471 mil 500 viajeros en el primer semestre de 2026, 33.2 por ciento menos que los 705 mil 400 del mismo lapso de 2025. Viva Aerobus y Mexicana de Aviación mantienen itinerarios nacionales en la terminal aérea.