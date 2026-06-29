Sufre Tulum crisis turística: Caen 72% visitas a zona arqueológica por inseguridad

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sufre Tulum crisis turística: Caen 72% visitas a zona arqueológica por inseguridad
    Tulum registra una baja en su ocupación y un desplome del 30% en su aeropuerto; además, el sargazo se duplicó respecto a 2025 y un regidor local es indagado por viajar en jet privado. CUARTOOSCURO

La extorsión, especulación inmobiliaria y el sargazo ahuyentan al turismo de lujo en Tulum

La joya del Caribe perdió brillo por la inseguridad, el crecimiento desordenado y la especulación inmobiliaria.

Durante años, Tulum fue uno de los destinos más exclusivos y de mayor crecimiento del Caribe mexicano. Sus playas, hoteles boutique, cenotes y zona arqueológica lo convirtieron en un referente del turismo de lujo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-multiplica-cinco-veces-la-construccion-de-edificios-verticales-en-monterrey-en-la-ultima-decada-DC21762023

Hoy, sin embargo, la inseguridad y la extorsión han provocado una caída de visitantes. Este año se reporta una baja del 4 por ciento en el número de turistas; el flujo de pasajeros en el aeropuerto se redujo un 30 por ciento, y los visitantes a la zona arqueológica registran un descenso del 72 por ciento.

La presencia del crimen organizado se encontró en Tulum un mercado atractivo. Primero apareció el narcomenudeo ligado al turismo nocturno y, después, disputas entre el Cártel de Sinaloa contra grupos criminales locales que derivaron en hechos violentos dentro de restaurantes, bares, hoteles y playas, afectando la imagen internacional del destino. Actualmente, la demarcación gobernada por Diego Castañón Trejo —de la alianza PVEM-Morena— enfrenta serios problemas de narcomenudeo, cobro de piso, extorsiones y violencia.

Entre enero y abril de este año, Tulum recibió a 522 mil 705 visitantes, lo que representa 21 mil 718 menos que en el mismo periodo de 2025, según datos del Sistema de Información Turística de Quintana Roo. El retroceso fue más severo en su aeropuerto, donde los pasajeros bajaron de 530 mil 783 a 365 mil 851, así como en la zona arqueológica, que pasó de 500 mil 29 a 361 mil 600 visitantes. Asimismo, la ocupación hotelera promedio se ubicó en un 73 por ciento, mientras que el resto de la Riviera Maya promedia más del 80 por ciento.

Especialistas y autoridades locales atribuyen esta baja a una combinación de factores: la inseguridad , el crecimiento desordenado, la especulación inmobiliaria, los precios elevados, el deterioro ambiental, el sargazo y los conflictos entre prestadores de servicios.

"A principios de la década pasada, Tulum era todavía una localidad de dimensiones reducidas. Su oferta estaba integrada principalmente por pequeños hoteles, cabañas ecológicas y restaurantes administrados por familias locales. El atractivo residía precisamente en esa combinación de naturaleza, tranquilidad y un turismo de baja densidad" , dijo a REFORMA un funcionario municipal que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

"El auge comenzó cuando el destino se volvió un fenómeno internacional. Influencers, artistas, empresarios y visitantes de alto poder adquisitivo impulsaron una explosión inmobiliaria sin precedentes. La selva empezó a ceder espacio a condominios, desarrollos residenciales, hoteles boutique y complejos de lujo" , recordó.

Constituido como municipio en 2008 y declarado Pueblo Mágico en 2015, Tulum duplicó su población entre 2010 y 2026, al pasar de 28 mil 652 habitantes a 57 mil 661. El propio Plan Municipal de Desarrollo reconoce que el modelo turístico actual no es sostenible, cuenta con poca profesionalización y carece de diversificación. También advierte sobre una infraestructura urbana insuficiente, un bajo cumplimiento normativo y servicios públicos ineficaces.

https://vanguardia.com.mx/informacion/se-aproxima-tormenta-negra-a-mexico-azotara-con-lluvias-intensas-granizadas-y-fuertes-vientos-a-estos-estados-JB21759176

En el plano ambiental, el impacto es igualmente severo. Aunque una parte del territorio forma parte de áreas naturales protegidas, la expansión urbana ha reducido la cobertura forestal y ha acelerado la deforestación . A esto se suma el problema del sargazo, que ha golpeado con fuerza las costas y amenaza con alcanzar niveles récord. En el municipio ya se han recolectado casi 2 mil 500 toneladas del alga en lo que va del año, casi el doble de lo registrado en 2025.

Y su regidor en avión

El morenista Eliazar Mas Kinil, tercer regidor de Tulum, fue exhibido realizando viajes en avión privado. Hace 10 días, el partido Morena inició una investigación interna bajo el argumento de que dichas acciones “generan una visible y clara contradicción con los principios de austeridad y falta de sencillez” .

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arqueología
Inseguridad
Turismo

Localizaciones


Quintana Roo
Tulum

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Buena lógica

Buena lógica
NosotrAns: ¿Existe el príncipe azul?

NosotrAns: ¿Existe el príncipe azul?
México se encuentra entre los países de América Latina con mayor debilidad institucional, así como altos índices de desconfianza en el Poder Judicial.

El 76% de los mexicanos desconfían en el Poder Judicial
La ONU-DH expresó su consternación por el asesinato de Patricia Negrete Tafoya y solicitó que la investigación considere su labor como buscadora y la perspectiva de género.

ONU-DH condena asesinato de buscadora Patricia Negrete y pide investigar con perspectiva de género
En México, el proceso de vinculación de líneas telefónicas avanza de forma obligatoria para todos los usuarios de telefonía móvil.

Si tu número termina en 0 o 1, debes registrarlo antes de esta fecha para evitar la suspensión
La CURP se mantiene como el documento base de identidad para todas las personas.

CURP Biométrica: estos son los trámites donde será necesaria y en cuáles basta la CURP
Los Mier pusieron a bailar a cientos de asistentes durante su presentación nocturna en el Biblioparque Norte.

Fútbol internacional, Los Mier en concierto y diversión sin límites: así se vive el FUTFEST Saltillo 2026
La fase de eliminación directa del Mundial 2026 entra en ritmo con tres partidos programados para este 29 de junio.

Mundial 2026: horarios y partidos de los dieciseisavos de final del lunes 29 de junio