Sufre Tulum crisis turística: Caen 72% visitas a zona arqueológica por inseguridad

Durante años, Tulum fue uno de los destinos más exclusivos y de mayor crecimiento del Caribe mexicano. Sus playas, hoteles boutique, cenotes y zona arqueológica lo convirtieron en un referente del turismo de lujo.

Hoy, sin embargo, la inseguridad y la extorsión han provocado una caída de visitantes. Este año se reporta una baja del 4 por ciento en el número de turistas; el flujo de pasajeros en el aeropuerto se redujo un 30 por ciento, y los visitantes a la zona arqueológica registran un descenso del 72 por ciento.

La presencia del crimen organizado se encontró en Tulum un mercado atractivo. Primero apareció el narcomenudeo ligado al turismo nocturno y, después, disputas entre el Cártel de Sinaloa contra grupos criminales locales que derivaron en hechos violentos dentro de restaurantes, bares, hoteles y playas, afectando la imagen internacional del destino. Actualmente, la demarcación gobernada por Diego Castañón Trejo —de la alianza PVEM-Morena— enfrenta serios problemas de narcomenudeo, cobro de piso, extorsiones y violencia.

Entre enero y abril de este año, Tulum recibió a 522 mil 705 visitantes, lo que representa 21 mil 718 menos que en el mismo periodo de 2025, según datos del Sistema de Información Turística de Quintana Roo. El retroceso fue más severo en su aeropuerto, donde los pasajeros bajaron de 530 mil 783 a 365 mil 851, así como en la zona arqueológica, que pasó de 500 mil 29 a 361 mil 600 visitantes. Asimismo, la ocupación hotelera promedio se ubicó en un 73 por ciento, mientras que el resto de la Riviera Maya promedia más del 80 por ciento.

Especialistas y autoridades locales atribuyen esta baja a una combinación de factores: la inseguridad , el crecimiento desordenado, la especulación inmobiliaria, los precios elevados, el deterioro ambiental, el sargazo y los conflictos entre prestadores de servicios.

"A principios de la década pasada, Tulum era todavía una localidad de dimensiones reducidas. Su oferta estaba integrada principalmente por pequeños hoteles, cabañas ecológicas y restaurantes administrados por familias locales. El atractivo residía precisamente en esa combinación de naturaleza, tranquilidad y un turismo de baja densidad" , dijo a REFORMA un funcionario municipal que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

"El auge comenzó cuando el destino se volvió un fenómeno internacional. Influencers, artistas, empresarios y visitantes de alto poder adquisitivo impulsaron una explosión inmobiliaria sin precedentes. La selva empezó a ceder espacio a condominios, desarrollos residenciales, hoteles boutique y complejos de lujo" , recordó.

Constituido como municipio en 2008 y declarado Pueblo Mágico en 2015, Tulum duplicó su población entre 2010 y 2026, al pasar de 28 mil 652 habitantes a 57 mil 661. El propio Plan Municipal de Desarrollo reconoce que el modelo turístico actual no es sostenible, cuenta con poca profesionalización y carece de diversificación. También advierte sobre una infraestructura urbana insuficiente, un bajo cumplimiento normativo y servicios públicos ineficaces.