¿Tenías vuelo a Tulum? Aeroméxico y Volaris cancelan rutas a aeropuerto

Las rutas de viaje de Aeroméxico y Volaris en el Aeropuerto Internacional de Tulum ‘Felipe Carrillo Puerto’, uno de los destinos turísticos más importantes de Quintana Roo y México en los últimos años, dejarán de operar. La aerolínea de bajo costo, Volaris, anunció que a partir del 7 de enero de 2027 suspenderá sus operaciones desde y hacia el Aeropuerto de Tulum. Mientras que Aeroméxico, empresa mexicana con más vuelos al extranjero, también informó la suspensión a partir del 30 de septiembre.

AEROMÉXICO SUSPENSIÓN VUELOS EL 30 DE SEPTIEMBRE “Vamos a hacer una suspensión temporal. El 30 de septiembre será el último día. Se suspende por condiciones de mercado y para maximizar nuestra red de rutas”, indicó Aeroméxico. Desde el 14 de septiembre, Aeroméxico activó una política de flexibilidad para los pasajeros afectados por el ajuste de su oferta en Tulum, que contempla cambios de itinerario hacia Cancún y opciones de reembolso. A los pasajeros se les está ofreciendo cambio de ruta hacia Cancún, volando desde la Ciudad de México o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), de acuerdo con la ruta original. También ofrece reembolso a través de baucher electrónico (EMD) por el 100% del costo original del boleto, con validez de 1 año a partir de la fecha de emisión y válido para volar en cualquier ruta de Aeroméxico, o reembolso a través de la forma original de pago.

VOLARIS SUSPENDERÁ A PARTIR DE 2027 Volaris, anunció que a partir del 7 de enero de 2027 suspenderá sus operaciones desde y hacia el Aeropuerto de Tulum, en Quintana Roo: “Entre ellos, nuestras operaciones hacia y desde Tulum a partir del 7 de enero de 2027”, indicó la aerolínea, en una postura por escrito. “Hemos tenido que revisar la rentabilidad de nuestras rutas y suspender temporalmente algunos vuelos que registran factores de ocupación más bajos, entre ellos, nuestras operaciones hacia y desde Tulum a partir del 7 de enero de 2027, por lo que este fin de semana dejaremos de vender boletos para vuelos posteriores a esa fecha”, detalló la aerolínea. Expuso que, con base en la revisión constantemente de su red de rutas, y como resultado de los incrementos de costos que enfrenta la industria, tales como el Derecho de No Residente -el cual subirá un 35% a partir del siguiente año-, las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA) anunciadas por diversos aeropuertos, los incrementos en costos de combustible y de servicios de navegación aérea de Seneam, entre otros, tuvo que revisar la rentabilidad de sus rutas y “suspender temporalmente algunos vuelos que registran factores de ocupación más bajos”. Por lo tanto, este fin de semana dejarán de vender boletos para vuelos posteriores hacia Tulum después de la fecha prevista. Los clientes con reservaciones vigentes pueden continuar volando con normalidad hasta el 7 de enero de 2027. Aquellos clientes cuyos viajes se vean afectados por este ajuste serán protegidos mediante opciones de reacomodo, vouchers electrónicos o reembolso, conforme a las políticas de flexibilidad habituales.

CRISIS TURÍSTICA EN TULUM Tulum enfrenta una crisis de turismo debido a la llegada extraordinaria de sargazo, baja ocupación hotelera y la reducción de pasajeros del aeropuerto debido al recorte de rutas por varias aerolíneas. El Aeropuerto Internacional de Tulum opera bajo el Grupo Mundo Maya, a cargo de militares. Está diseñado para 5.5 millones de pasajeros al año. Su salida coincide con la caída de pasajeros en la terminal, la Agencia Federal de Aviación Civil reportó 471 mil 500 viajeros en el primer semestre de 2026, 33.2 por ciento menos que los 705 mil 400 del mismo lapso de 2025. Viva Aerobus y Mexicana de Aviación mantienen itinerarios nacionales en la terminal aérea.