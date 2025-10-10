‘Aguinaldo completo’: Proponen eliminar ISR en prestación, ¿qué dice la iniciativa?

Además de contemplar la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado al diésel y gasolina.

También propone exentar el pago del ISR a los trabajadores que perciban menos de 18 mil pesos mensuales.

De acuerdo con la iniciativa, el aguinaldo debe pagarse en dos partes: el 50% antes del 15 de diciembre y el resto, el otro 50%, a más tardar el 15 de enero.

Explicó que su iniciativa recalca que los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a 40 días de salario que estará contemplado en el Presupuesto de Egresos.

“El aguinaldo es para sus familias, para que lo disfruten al cerrar el año, para que lo puedan compartir con sus seres queridos” , expresó en tribuna.

De acuerdo con Tejeda Cid , el aguinaldo es una prestación que le pertenece “ completita ” a los trabajadores porque “ya lo trabajaron, todo el año lo trabajaron, es libre, no necesitan de nadie, no necesitan de ningún gestor y no necesitan que vayan los servidores de la nación”.

“El aguinaldo es un reconocimiento al esfuerzo de los trabajadores; es inaceptable que el gobierno se quede con hasta el 30% de esta prestación que ellos se han ganado” , señaló el diputado panista.

El legislador detalló que con el proyecto serían beneficiadas más de 30 millones de familias con sólo el 0.2% del Presupuesto quienes, resaltó, pagan todos los días ISR, IVA al ir a una tienda, IEPS al consumir gasolina o diésel y tarifas de CFE y servicios hídricos.

La propuesta contempla reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), la Ley Federal del Trabajo (LFT) y a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para beneficiar a empleados del sector privado y sector público.

“No sé, compañeros, si ustedes sabían que el gobierno se queda con el 30% del aguinaldo de todas las trabajadoras y trabajadores de México. No sé si sabían que antes del 2014, esto no pasaba” , dijo el legislador en San Lázaro.

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Armando Tejeda Cid, presentó el pasado miércoles 8 de octubre ante la Cámara de Diputados una iniciativa llamada “aguinaldo completo” que consiste en eliminar el Impuesto sobre la Renta (ISR) de la prestación laboral que reciben los trabajadores en diciembre, todo sin deducciones fiscales.

‘QUE EN ESTE 2025 LAS FAMILIAS DE MÉXICO PUEDAN PASAR MEJOR CIERRE DE AÑO’

Recordó que se presentó en la Cámara de Diputados una propuesta similar en 2014, sin éxito, debido a que distintos grupos parlamentarios se opusieron; por lo que en esta ocasión pidió el respaldo legislativo.

“Yo los convoco para que en este 2025 las familias de México puedan pasar un mejor cierre de año. Un aguinaldo completo, un aguinaldo justo, un aguinaldo libre y un aguinaldo para que su familia viva mejor”, agregó.

En redes sociales, el diputado blanquiazul aseguró que esta prestación laboral debe estar libre de gravámenes al ser un apoyo de fin de año y no un ingreso que deba castigarse con impuestos.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, turnó la propuesta de Acción Nacional a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen.

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A RECIBIR EL AGUINALDO EN 2025?

El aguinaldo corresponde a todos los trabajadores, incluyendo empleados de base, confianza o planta; trabajadores sindicalizados; contratados por obra o tiempo determinado; eventuales, y comisionistas, agentes de comercio, de seguros y vendedores que se rijan por la LFT

La prestación también es aplicable a empleados domésticos, artesanos y demás contratos laborales contemplados en el apartado “A” de la LFT.

¿CUÁNDO DEBE DE PAGARSE EL AGUINALDO?

El aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año, de manera que todos los trabajadores puedan disponer de este ingreso adicional durante la temporada decembrina.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el monto mínimo de aguinaldo es equivalente a 15 días de salario. Para quienes no hayan laborado el año completo, corresponde un cálculo proporcional según el tiempo trabajado.

¿CÓMO SE CALCULA EL AGUINALDO?

El salario para el cálculo depende del tipo de remuneración:

- Salario fijo: se toma como base el salario diario del trabajador

- Salario variable: se calcula el promedio de los ingresos diarios obtenidos en los últimos 30 días trabajados

El cálculo también contempla vacaciones, licencias de maternidad y paternidad, descansos semanales e incapacidades por riesgo de trabajo. Para vendedores, agentes de comercio o propagandistas, se toma en cuenta el promedio de ingresos percibidos en el último año de trabajo o el tiempo trabajado si no se completó un año.

El aguinaldo debe pagarse en efectivo y con moneda de curso legal, quedando prohibido sustituirlo por mercancías, vales, fichas u otros medios de pago.

Supongamos un trabajador con un salario mensual de $9,000.00 pesos y seis meses laborados:

- Salario diario: $9,000 ÷ 30 días = $300.00

- Aguinaldo anual mínimo: $300 × 15 días = $4,500.00

- Aguinaldo diario: $4,500 ÷ 365 días = $12.33

- Aguinaldo proporcional por seis meses: $12.33 × 180 días trabajados = $2,219.40

En este ejemplo, tras seis meses de trabajo, el empleado recibiría $2,219.40 de aguinaldo proporcional, cantidad que puede destinarse a compras de fin de año, liquidación de deudas o ahorro. Ojo, este solo es un ejemplo, puede haber variaciones de acuerdo con la situación laboral.

Aquí te dejamos una calculadora de aguinaldo: da clic aquí.

¿CÓMO Y DÓNDE REPORTAR SI RECIBISTE TU AGUINALDO ANTES DE ESTA FECHA?

De acuerdo con lo que estipula el artículo 87 de la la Ley Federal del Trabajo (LFT), el pago del aguinaldo debe realizarse antes del 20 de diciembre de forma anual, sin importar la antigüedad que llevas en la empresa.

En este último caso, la cantidad que te pagarán podrá variar. Sin embargo, debe ser equivalente, como mínimo, a 15 días de salario.

Si no eres beneficiario de esta obligación patronal, el mismo Gobierno de México indicó que puedes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo (Profedet). Las denuncias de este tipo se presentan ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

Sin embargo, si tu lugar de residencia te imposibilita asistir a la dependencia, de cualquier forma podrás iniciar el proceso correspondiente llamando al 01 800 71 72 942 o 01 800 91 17 877, o bien escribir un correo dirigido a orientacionprofedet@stps.gob.mx.

La Profedet se comprometió a brindar asesoría, representación jurídica y conciliación en caso de que suceda la situación descrita. Es importante que tengas presente que este apoyo de la dependencia es totalmente gratuito.

¿POR QUÉ SE PAGA EL AGUINALDO EN MÉXICO?

Originalmente, el aguinaldo surgió como un regalo voluntario que los empleadores otorgaban durante la temporada navideña. Debido a su importancia para los trabajadores, se incorporó formalmente a la Ley Federal del Trabajo en 1970, en el artículo 87, el cual establece:

“Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de diciembre, equivalente a quince días de salario, por lo menos. Los que no hayan cumplido el año de servicios tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado”.

El aguinaldo se mantiene como un derecho laboral irrenunciable, garantizando un ingreso adicional para los trabajadores y sus familias al cierre del año, y constituye un componente fundamental en la planificación financiera personal y familiar.