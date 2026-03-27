Alerta del simulacro 2026: cómo activarla y qué hacer si no llega

El próximo 6 de mayo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). Este ejercicio no solo busca reforzar la cultura de prevención, sino también probar por primera vez en el país un sistema de alertas que llegará directamente a los teléfonos móviles. Se trata de un cambio importante en la manera en que la población recibe avisos de emergencia. Por ello, una de las dudas más comunes es: ¿qué pasa si no recibo la alerta en mi celular?

¿Por qué podrías no recibir la alerta en tu celular? La nueva tecnología que se utilizará en este simulacro es el sistema Cell Broadcast, un mecanismo de difusión masiva que envía mensajes a todos los dispositivos dentro de una zona geográfica específica. Sin embargo, aunque este sistema tiene un amplio alcance, existen algunas razones por las que podrías no recibir la alerta: - Tu celular tiene desactivadas las alertas de emergencia - El dispositivo es muy antiguo o no compatible - Estás fuera de la zona donde se emite la alerta - Tu sistema operativo no tiene habilitadas las funciones correspondientes A diferencia de un SMS, este tipo de mensaje no depende de internet ni de datos móviles, por lo que su ausencia generalmente está relacionada con la configuración del equipo.

¿Cómo funciona el sistema Cell Broadcast? El sistema Cell Broadcast representa una evolución en las alertas públicas. Su principal ventaja es que permite enviar mensajes en cuestión de segundos sin saturar las redes telefónicas. Entre sus características más relevantes destacan: - No requiere conexión a internet - No funciona como mensaje SMS - Llega a múltiples dispositivos al mismo tiempo - Puede activarse incluso con el celular en silencio o bloqueado - Está diseñado para emergencias y avisos oficiales Esto lo convierte en una herramienta clave para mejorar la respuesta ante sismos u otros siniestros en México. Cómo verificar que la alerta esté activada en tu celular Para asegurarte de que recibirás la alerta durante el simulacro, es importante revisar la configuración de tu dispositivo antes del 6 de mayo. En dispositivos Android Sigue estos pasos: - Entra a “Ajustes” - Dirígete a “Seguridad y emergencia” o “Notificaciones” - Busca la opción “Alertas de emergencia inalámbricas” - Verifica que esté activada En dispositivos iPhone (iOS) Configura tu equipo de la siguiente manera: - Abre “Configuración” - Selecciona “Notificaciones” - Desliza hasta el final - Activa las opciones de “Alertas gubernamentales” Realizar esta verificación toma solo unos minutos y puede marcar la diferencia en una situación real de emergencia.

¿Qué hacer si no recibes la alerta el día del simulacro? Si durante el simulacro no recibes la alerta, lo primero es no alarmarte. Este ejercicio también sirve para detectar áreas de mejora en la implementación del sistema. Lo recomendable es: - Revisar nuevamente la configuración del celular - Confirmar que tu dispositivo sea compatible - Mantenerte informado a través de fuentes oficiales - Participar en el simulacro siguiendo protocolos de seguridad El Simulacro Nacional 2026 no solo busca evaluar la capacidad de respuesta de la población, sino también probar nuevas herramientas tecnológicas que podrían salvar vidas. Prepararte con anticipación y entender cómo funciona este sistema te permitirá estar mejor informado y listo ante cualquier eventualidad.

Publicidad

Temas

Simulacros Tecnología

Localizaciones

México

