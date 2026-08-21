¡Alerta por lluvias! Monzón y ondas tropicales provocarán tormentas intensas este viernes
El monzón mexicano y las ondas tropicales 29 y 30 generarán lluvias intensas, fuertes vientos y temperaturas de hasta 45 °C este viernes
El monzón mexicano y las ondas tropicales 29 y 30 provocarán lluvias de intensidad variable en distintas regiones del país este viernes 21 de agosto, con precipitaciones puntuales intensas en Durango, Nayarit y Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones. También se prevén rachas de viento capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.
MONZÓN MEXICANO Y ONDAS TROPICALES PROVOCARÁN LLUVIAS
El SMN explicó que el monzón mexicano permanecerá sobre el noroeste del territorio nacional y, en combinación con inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias puntuales intensas en zonas de Durango y Nayarit, así como precipitaciones muy fuertes en Sinaloa y fuertes en Chihuahua.
Además, canales de baja presión sobre el interior del país interactuarán con una circulación ciclónica en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico y la onda tropical número 29, ubicada al sur de Colima y Jalisco.
A estos sistemas se sumará la onda tropical número 30, que se localizará al sur de la península de Yucatán. En conjunto, estos fenómenos generarán lluvias en el occidente, noreste, oriente, sur y sureste de México, además de la península de Yucatán.
PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO: CIELO MUY NUBOSO Y AMBIENTE CÁLIDO PREVALECERÁN ESTE VIERNES
De acuerdo con los reportes oficiales del SMN y de la CONAGUA, la ciudad de Saltillo registrará hoy, viernes 21 de agosto, una jornada de contraste térmico con una temperatura máxima que alcanzará los 31°C por la tarde y una mínima de 20°C registrada al amanecer. El cielo se mantendrá predominantemente con densos intervalos de nubosidad a lo largo del día, acompañándose de vientos ligeros de dirección variable con rachas que oscilarán entre los 10 y 25 km/h.
Para la segunda mitad de la tarde, los organismos meteorológicos prevén un incremento puntual en la inestabilidad atmosférica, lo que mantendrá una probabilidad baja a moderada de lluvias débiles o chubascos aislados en la zona metropolitana. La Subsecretaría de Protección Civil estatal recomienda a la población mantenerse bien hidratada frente a las temperaturas elevadas, utilizar protección solar a pesar de la cubierta nubosa y consultar de forma periódica los avisos preventivos ante posibles cambios vespertinos en las condiciones del tiempo.
¿DÓNDE LLOVERÁ MÁS FUERTE ESTE VIERNES?
Las lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, se pronostican en zonas de Durango, Nayarit y Jalisco.
En tanto, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sinaloa, Michoacán y Guanajuato.
También se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.
Los intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, se presentarán en Coahuila, Nuevo León, Colima, Aguascalientes, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
Finalmente, habrá lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán.
¿QUÉ ESTADOS TENDRÁN LAS TEMPERATURAS MÁS ALTAS?
El ambiente continuará caluroso a muy caluroso en el norte del país, los estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán.
Las temperaturas superiores a 45 grados Celsius se esperan en el noreste de Baja California.
El termómetro alcanzará entre 40 y 45 grados en el noroeste y oeste de Sonora, norte de Sinaloa, norte de Nuevo León, noroeste de Tamaulipas, Campeche y Yucatán.
Asimismo, se prevén temperaturas de 35 a 40 grados en Baja California Sur, Durango, noreste de Coahuila, sur de Zacatecas, Chihuahua, Guerrero, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.
En Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Querétaro se esperan máximas de 30 a 35 grados.
El SMN señaló que la onda de calor continuará en regiones del noreste de Chihuahua, norte y sur de Coahuila, centro, sur y este de Nuevo León, así como oeste de Tamaulipas.
TAMBIÉN HABRÁ FUERTES RACHAS DE VIENTO
El pronóstico contempla vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, en Sonora, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Se registrarán vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Tabasco, el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, Campeche y Yucatán.
También se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.
¿DÓNDE HABRÁ OLEAJE ELEVADO?
El SMN pronosticó oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, mientras que en la costa occidental de la península de Baja California se esperan olas de 1 a 2 metros.
Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre los efectos del monzón mexicano y las ondas tropicales 29 y 30, debido a las condiciones de lluvia, viento y temperaturas extremas previstas para este viernes.