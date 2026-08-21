¡Alerta por lluvias! Monzón y ondas tropicales provocarán tormentas intensas este viernes

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones. También se prevén rachas de viento capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.

El monzón mexicano y las ondas tropicales 29 y 30 provocarán lluvias de intensidad variable en distintas regiones del país este viernes 21 de agosto, con precipitaciones puntuales intensas en Durango, Nayarit y Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua ( Conagua ).

MONZÓN MEXICANO Y ONDAS TROPICALES PROVOCARÁN LLUVIAS

El SMN explicó que el monzón mexicano permanecerá sobre el noroeste del territorio nacional y, en combinación con inestabilidad atmosférica, favorecerá lluvias puntuales intensas en zonas de Durango y Nayarit, así como precipitaciones muy fuertes en Sinaloa y fuertes en Chihuahua.

Además, canales de baja presión sobre el interior del país interactuarán con una circulación ciclónica en altura, el ingreso de humedad del océano Pacífico y la onda tropical número 29, ubicada al sur de Colima y Jalisco.

A estos sistemas se sumará la onda tropical número 30, que se localizará al sur de la península de Yucatán. En conjunto, estos fenómenos generarán lluvias en el occidente, noreste, oriente, sur y sureste de México, además de la península de Yucatán.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO: CIELO MUY NUBOSO Y AMBIENTE CÁLIDO PREVALECERÁN ESTE VIERNES

De acuerdo con los reportes oficiales del SMN y de la CONAGUA, la ciudad de Saltillo registrará hoy, viernes 21 de agosto, una jornada de contraste térmico con una temperatura máxima que alcanzará los 31°C por la tarde y una mínima de 20°C registrada al amanecer. El cielo se mantendrá predominantemente con densos intervalos de nubosidad a lo largo del día, acompañándose de vientos ligeros de dirección variable con rachas que oscilarán entre los 10 y 25 km/h.

Para la segunda mitad de la tarde, los organismos meteorológicos prevén un incremento puntual en la inestabilidad atmosférica, lo que mantendrá una probabilidad baja a moderada de lluvias débiles o chubascos aislados en la zona metropolitana. La Subsecretaría de Protección Civil estatal recomienda a la población mantenerse bien hidratada frente a las temperaturas elevadas, utilizar protección solar a pesar de la cubierta nubosa y consultar de forma periódica los avisos preventivos ante posibles cambios vespertinos en las condiciones del tiempo.

¿DÓNDE LLOVERÁ MÁS FUERTE ESTE VIERNES?

Las lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, se pronostican en zonas de Durango, Nayarit y Jalisco.

En tanto, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Sinaloa, Michoacán y Guanajuato.

También se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Los intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, se presentarán en Coahuila, Nuevo León, Colima, Aguascalientes, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Finalmente, habrá lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán.