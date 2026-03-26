$!Alertan por caída de ceniza en CDMX: esto debes saber y cómo protegerte

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC) alertó sobre la probabilidad de caída de ceniza volcánica en todas las demarcaciones de la capital durante las próximas horas, derivado de la actividad del Volcán Popocatépetl. De acuerdo con el monitoreo más reciente, se han detectado emisiones de vapor de agua con bajo contenido de ceniza. Sin embargo, las condiciones atmosféricas podrían favorecer que estas partículas se desplacen hacia la Ciudad de México, lo que incrementa la posibilidad de afectaciones en distintas zonas. El reporte también fue respaldado por el Centro de Avisos de Ceniza Volcánica de la NOAA, que informó sobre nuevas emisiones dirigidas hacia el oeste del cráter, con trayectoria hacia la capital del país.

¿Por qué podría caer ceniza en la CDMX? Aunque las emisiones actuales no son de gran intensidad, el factor determinante es el viento. Cuando las corrientes atmosféricas cambian, pueden transportar ceniza volcánica a varios kilómetros de distancia. En este caso, la combinación de actividad volcánica y condiciones meteorológicas genera un escenario en el que la ceniza podría alcanzar la capital, incluso si el volcán no presenta una erupción mayor. Este tipo de fenómenos no es nuevo, pero sí requiere atención, ya que la ceniza puede afectar la salud, la visibilidad y algunas actividades cotidianas. Recomendaciones ante la caída de ceniza Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la población para tomar medidas preventivas y reducir riesgos, especialmente si se confirma la presencia de ceniza en el ambiente. Entre las principales recomendaciones destacan: - Evitar actividades al aire libre, especialmente ejercicio o exposición prolongada Cubrir nariz y boca con cubrebocas o pañuelo para evitar inhalar partículas Cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de ceniza a los hogares Proteger alimentos y agua para evitar contaminación Resguardar a mascotas y evitar que permanezcan a la intemperie Además, se recomienda no barrer en seco la ceniza, ya que esto puede dispersarla en el aire. Lo ideal es humedecer ligeramente las superficies antes de limpiarlas.

¿Qué impacto puede tener la ceniza volcánica? Aunque en pequeñas cantidades puede parecer inofensiva, la ceniza volcánica está compuesta por partículas finas que pueden causar irritación en ojos, piel y vías respiratorias. También puede afectar vehículos, sistemas de drenaje y equipos electrónicos si no se toman precauciones. Para quienes padecen enfermedades respiratorias, como asma o alergias, es especialmente importante limitar la exposición y seguir las indicaciones de las autoridades. Mantente informado y evita riesgos La SGIRPC reiteró la importancia de mantenerse informado a través de canales oficiales y evitar la difusión de rumores. La evolución de la actividad volcánica y las condiciones del viento serán clave para determinar el alcance real de la ceniza en la ciudad. La posible caída de ceniza en la CDMX es un recordatorio de la cercanía con el Popocatépetl y de la importancia de la prevención. Estar informado y actuar con anticipación puede marcar la diferencia para evitar afectaciones en la salud y en la vida diaria.

Publicidad