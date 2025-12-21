CONDUSEF: Esto debes hacer si tienes un cargo ‘no reconocido’ en tu tarjeta

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de las modificaciones a las circulares relacionadas con Tarjetas de Débito y Crédito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó sobre los cambios aprobados para el manejo de cargos no reconocidos en Tarjetas de Débito.

Las nuevas disposiciones establecen que las instituciones bancarias deberán abonar en la cuenta del usuario, a más tardar al segundo día hábil bancario, los montos correspondientes a cargos no reconocidos, siempre que las operaciones reclamadas se hayan realizado dentro de las 48 horas previas a la notificación del tarjetahabiente.

TE PUEDE INTERESAR: Cofepris y Semarnat advierten sobre las 6 playas no aptas para su ‘uso recreativo’ en vacaciones

Las modificaciones también permiten que los bancos y emisores de tarjetas utilicen al menos dos elementos de autenticación para autorizar operaciones.

ESTOS SON LOS MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN

Entre estos mecanismos se encuentran:

1. El número de identificación personal o frase de seguridad;

2. El chip de la tarjeta;

3. Dispositivos móviles vinculados a la operación;

4. Factores biométricos como huella digital;

5. Reconocimiento facial o de iris.

En los casos en que la institución financiera no haya requerido al usuario el uso de al menos dos elementos de autenticación para realizar las operaciones, el banco estará obligado a efectuar el abono del monto reclamado en la cuenta del cliente.