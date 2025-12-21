CONDUSEF: Esto debes hacer si tienes un cargo ‘no reconocido’ en tu tarjeta

/ 21 diciembre 2025
    CONDUSEF: Esto debes hacer si tienes un cargo ‘no reconocido’ en tu tarjeta
    CONDUSEF informó sobre los cambios aprobados para el manejo de cargos no reconocidos en Tarjetas de Débito. VANGUARDIA

La CONDUSEF recomienda a los usuarios activar los sistemas de alertas de sus bancos, con el fin de detectar y reportar oportunamente cargos no reconocidos dentro del plazo de 48 horas establecido

Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de las modificaciones a las circulares relacionadas con Tarjetas de Débito y Crédito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó sobre los cambios aprobados para el manejo de cargos no reconocidos en Tarjetas de Débito.

Las nuevas disposiciones establecen que las instituciones bancarias deberán abonar en la cuenta del usuario, a más tardar al segundo día hábil bancario, los montos correspondientes a cargos no reconocidos, siempre que las operaciones reclamadas se hayan realizado dentro de las 48 horas previas a la notificación del tarjetahabiente.

Las modificaciones también permiten que los bancos y emisores de tarjetas utilicen al menos dos elementos de autenticación para autorizar operaciones.

ESTOS SON LOS MECANISMOS DE AUTENTICACIÓN

Entre estos mecanismos se encuentran:

1. El número de identificación personal o frase de seguridad;

2. El chip de la tarjeta;

3. Dispositivos móviles vinculados a la operación;

4. Factores biométricos como huella digital;

5. Reconocimiento facial o de iris.

En los casos en que la institución financiera no haya requerido al usuario el uso de al menos dos elementos de autenticación para realizar las operaciones, el banco estará obligado a efectuar el abono del monto reclamado en la cuenta del cliente.

REVERSIÓN DEL ABONO Y DICTAMEN BANCARIO

Las instituciones bancarias únicamente podrán revertir el abono cuando acrediten que el cargo fue efectuado conforme a las reglas vigentes. Para ello, deberán emitir un dictamen que contenga la evidencia de los factores de autenticación utilizados y el procedimiento de verificación aplicado.

CONDUSEF considera que estas disposiciones representan un avance relevante, ya que reducen la desigualdad en el tratamiento de cargos no reconocidos entre tarjetas de crédito y débito, particularmente en este último caso, donde los recursos provienen directamente de las cuentas de los usuarios.

Los cargos no reconocidos son la principal causa de reclamación ante la banca. De enero a junio del periodo señalado, se registraron 3 millones 305 mil 290 reclamaciones relacionadas con tarjetas de crédito y débito. Históricamente, se ha observado un incremento en los casos vinculados a Tarjetas de Débito, aunque el porcentaje de abono a los usuarios se mantiene alrededor del 60%.

RECOMENDACIONES DE LA CONDUSEF

La CONDUSEF recomienda a los usuarios activar los sistemas de alertas de sus bancos, con el fin de detectar y reportar oportunamente cargos no reconocidos dentro del plazo de 48 horas establecido.

Para dudas o asesoría, los usuarios pueden comunicarse a la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080, visitar el sitio www.gob.mx/condusef o seguir sus redes sociales en Twitter (@CondusefMX) y Facebook (CondusefOficial).

