Apoyo de 600 mil pesos a Madres Solteras para vivienda: últimos días para registrarte al programa de Conavi

Las madres solteras y jefas de familia que buscan acceder a una vivienda a través del programa Vivienda para el Bienestar 2026 aún tienen oportunidad de realizar su registro, pero el periodo de inscripción está en su etapa final.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el proceso permanecerá abierto hasta el 2 de agosto de 2026, por lo que las personas interesadas deberán acudir a alguno de los módulos habilitados para entregar su documentación.

Aunque el programa no es exclusivo para madres solteras, este sector tiene prioridad durante el proceso de selección, al igual que los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes pertenecen a comunidades indígenas.

¿El apoyo es de 600 mil pesos?

Uno de los aspectos que más dudas genera es el monto del beneficio. En realidad, el programa no entrega 600 mil pesos en efectivo.

El apoyo consiste en facilitar el acceso a una vivienda con un valor aproximado de 600 mil pesos, integrada por dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina y patio de servicio, además de contar con servicios básicos e infraestructura urbana.

Según información difundida por las autoridades, el valor comercial de estas viviendas ronda los 1.2 millones de pesos, por lo que el programa representa un importante apoyo para las familias beneficiarias.