Apoyo de 600 mil pesos a Madres Solteras para vivienda: últimos días para registrarte al programa de Conavi

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    Apoyo de 600 mil pesos a Madres Solteras para vivienda: últimos días para registrarte al programa de Conavi
    Las madres solteras y jefas de familia forman parte de los grupos prioritarios. FOTO: PRESIDENCIA

Conoce la fecha límite, los requisitos y dónde se encuentran los módulos de inscripción.

Las madres solteras y jefas de familia que buscan acceder a una vivienda a través del programa Vivienda para el Bienestar 2026 aún tienen oportunidad de realizar su registro, pero el periodo de inscripción está en su etapa final.

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De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el proceso permanecerá abierto hasta el 2 de agosto de 2026, por lo que las personas interesadas deberán acudir a alguno de los módulos habilitados para entregar su documentación.

Aunque el programa no es exclusivo para madres solteras, este sector tiene prioridad durante el proceso de selección, al igual que los adultos mayores, las personas con discapacidad y quienes pertenecen a comunidades indígenas.

¿El apoyo es de 600 mil pesos?

Uno de los aspectos que más dudas genera es el monto del beneficio. En realidad, el programa no entrega 600 mil pesos en efectivo.

El apoyo consiste en facilitar el acceso a una vivienda con un valor aproximado de 600 mil pesos, integrada por dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina y patio de servicio, además de contar con servicios básicos e infraestructura urbana.

Según información difundida por las autoridades, el valor comercial de estas viviendas ronda los 1.2 millones de pesos, por lo que el programa representa un importante apoyo para las familias beneficiarias.

$!El registro para el programa Vivienda para el Bienestar 2026 está por concluir.
El registro para el programa Vivienda para el Bienestar 2026 está por concluir. FOTO: PRESIDENCIA

Requisitos para solicitar el apoyo

Las personas interesadas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser mayor de edad, preferentemente con dependientes económicos.

2. No contar con vivienda propia.

3. No tener un crédito vigente del Infonavit, Fovissste u otra institución de vivienda.

4. Percibir ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

5. No haber recibido anteriormente un apoyo de vivienda.

6. Además, será necesario presentar:

7. Identificación oficial vigente.

8. CURP del solicitante y de sus dependientes económicos.

9. Comprobante de domicilio.

10. Comprobante de ingresos.

11. En caso de matrimonio o concubinato, la documentación correspondiente de la pareja.

12. Certificado médico, si algún integrante del hogar tiene una discapacidad permanente.

¿Dónde realizar el registro?

La Conavi instaló módulos de atención en 119 municipios de 23 estados del país, donde las personas interesadas pueden realizar su inscripción antes de la fecha límite.

Entre las entidades participantes se encuentran Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entre otras.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/piedras-negras/viviendas-para-el-bienestar-en-piedras-negras-beneficiaran-a-familias-sin-infonavit-ni-fovissste-conavi-AF22506017

Para conocer la ubicación exacta del módulo más cercano, las autoridades recomiendan consultar el directorio oficial de la Conavi y verificar los horarios de atención antes de acudir.

Con el cierre del registro programado para el 2 de agosto de 2026, las madres solteras y demás personas que cumplen con los requisitos cuentan con pocos días para iniciar su trámite y participar en este programa de vivienda impulsado por el Gobierno de México.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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