Apoyo para madres solteras 2026: ¿Está abierto el registro en el mes de junio?

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    Apoyo para madres solteras 2026: ¿Está abierto el registro en el mes de junio?
    El Gobierno de México abrió un nuevo periodo de registro para algunos programas de la Tarjeta Bienestar durante junio de 2026. FOTO: CORTESÍA

Conoce si en junio de 2026 está abierto el registro para el apoyo a madres solteras y qué programas Bienestar sí aceptan nuevas inscripciones.

El Gobierno de México abrió un nuevo periodo de registro para algunos programas de la Tarjeta Bienestar durante junio de 2026, lo que ha generado dudas entre miles de personas sobre si también es posible inscribirse al apoyo dirigido a madres solteras trabajadoras.

Si estás interesada en este beneficio, es importante conocer qué programas tienen inscripciones abiertas este mes y cuáles aún permanecen sin convocatoria oficial.

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-rita-cetina-2026-cuando-suspenden-los-pagos-y-que-dia-cae-el-proximo-deposito-DB21200113

¿HAY REGISTRO PARA EL APOYO A MADRES SOLTERAS EN JUNIO 2026?

Por el momento, el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras no ha anunciado una nueva etapa de registro para 2026.

Esto significa que durante junio no habrá inscripciones para este apoyo en los Módulos del Bienestar, pese a que otros programas sociales sí abrirán sus procesos de incorporación.

Sin embargo, las autoridades podrían anunciar una convocatoria más adelante, como ha ocurrido en años anteriores, por lo que las personas interesadas deberán mantenerse atentas a los canales oficiales para conocer las fechas y requisitos.

¿QUÉ APOYO RECIBEN LAS MADRES TRABAJADORAS?

Este programa está dirigido a madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian y requieren apoyo para el cuidado de sus hijos.

Dependiendo del perfil de los beneficiarios, el apoyo económico puede variar y alcanzar montos de 1,650 pesos o hasta 3,720 pesos, conforme a las reglas de operación vigentes cuando se abra el registro correspondiente.

$!El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras no ha anunciado una nueva etapa de registro.
El Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras no ha anunciado una nueva etapa de registro. FOTO: CUARTOSCURO

¿QUÉ PROGRAMAS BIENESTAR SÍ ABREN REGISTRO EN JUNIO?

Aunque el apoyo para madres trabajadoras sigue sin nuevas inscripciones, existen otros programas que sí recibirán solicitudes durante este mes.

Entre ellos destacan:

1. Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a personas de 65 años o más, con un apoyo económico de 6,400 pesos por periodo de pago.

2. Pensión Mujeres Bienestar, destinada a mujeres de 60 a 64 años, que otorga un apoyo de 3,100 pesos.

En ambos casos, el registro está programado del 22 al 28 de junio de 2026 en los Módulos del Bienestar habilitados en todo el país.

REQUISITOS PARA REGISTRARSE A LA PENSIÓN BIENESTAR

Las personas interesadas en incorporarse a estos programas deberán presentar la siguiente documentación:

- Identificación oficial vigente.

- CURP de impresión reciente.

- Acta de nacimiento legible.

- Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses.

- Número telefónico de contacto, ya sea celular o fijo.

Es recomendable verificar que todos los documentos estén actualizados antes de acudir al módulo correspondiente para agilizar el trámite.

https://vanguardia.com.mx/informacion/hasta-cuando-puedo-registrarme-al-apoyo-bienestar-de-30-a-64-anos-en-junio-de-2026-PE21162904

¿CÓMO UBICAR EL MÓDULO DEL BIENESTAR MÁS CERCANO?

Quienes deseen registrarse a alguno de los programas con convocatoria abierta pueden consultar la ubicación del Módulo del Bienestar más cercano ingresando al portal oficial de la Secretaría de Bienestar, donde es posible seleccionar el estado y municipio para conocer el lugar asignado.

Mientras tanto, las madres solteras interesadas en el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños deberán esperar la publicación de una nueva convocatoria oficial, ya que hasta junio de 2026 no existe un proceso de inscripción abierto para este beneficio.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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