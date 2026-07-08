Banco del Bienestar alerta estafa por llamadas y mensajes falsos para robar cuentas bancarias

El Banco del Bienestar alertó a beneficiarios de programas sociales que están suplantando su identidad mediante llamada telefónicas, mensajes de texto y WhatsApp con el fin de obtener su información bancaria y acceder a cuentas. Esta estafa vuelve a encender las alarmas en la institución, ya que sus principales clientes son personas vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras, campesinos y estudiantes, así como familias de escasos recursos. Y sobre todo cuando millones de personas están recibiendo sus depósitos de programas sociales del bimestre julio-agosto de 2026, aumentando el riesgo a caer en este tipo de estafas.

BANCO DEL BIENESTAR NO HACE LLAMADAS NI MENSAJES La estafa comienza cuando los delincuentes se comunican con los usuarios haciéndose pasar por personal del Banco del Bienestar, entre los pretextos que utilizan para envolver a las víctimas son: - Un problema con la tarjeta;

- Que la cuenta debe actualizarse;

- La tarjeta será bloqueada por seguridad;

- Que el depósito de la pensión no podrá ser realizado si el beneficiario no confirma una serie de datos;

- Movimientos sospechosos en la cuenta. Si llegas a recibir un mensaje una llamada supuestamente del Banco del Bienestar solicitando datos personales o bancarios, la institución bancaria recomienda no responder a la información que piden y solucionar cualquier duda a través de los canales oficiales o en sucursales. Hay que tener en cuenta que el objetivo de la estafa es provocar preocupación a la víctima con el fin de entregar información confidencial como: el nombre completo y datos personales (CURP, RFC), número completo de la tarjeta, NIP, contraseñas, así como pueden solicitarte códigos de verificación enviados a través de mensajes SMS.

Con dicha información, podrán realizar compras, autorizar transferencias o incluso obtener acceso a banca digital a través de aplicaciones móviles. Por lo que el Banco del Bienestar recordó que, como cualquier otra institución bancaria, nunca solicita información confidencial mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales. Si alguien intenta obtener esta información al afirmar ser un representar al Banco del Bienestar, detente, se trata de un intento de fraude. Por lo que recomienda no compartir información persona y cortar de inmediatamente la comunicación.

¿CÓMO IDENTIFICAR UNA ESTAFA? En todos los casos se siguen características muy similares, al contar con señales como: - Solicita actuar de inmediato;

- Amenaza con bloquear cuenta o cancelar el depósito;

- Envían enlace para supuestamente ingresar al portal del banco;

- Mensajes contienen errores ortográficos o de redacción;

- Utiliza números desconocidos o cuentas de WhatsApp con nombre similares al banco;

- Piden compartir códigos de verificación enviados por SMS.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) también recomienda: - No hacer clic en enlaces enviados por números desconocidos;

- No compartir datos personales mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería;

- Revisar constantemente los movimientos de tu cuenta bancaria;

- Mantener actualizado el sistema operativo del teléfono;

- Utilizar un antivirus confiable;

- Cambiar periódicamente las contraseñas de las aplicaciones bancarias;

- Utilizar contraseñas distintas para cada servicio;

- No compartir los códigos de verificación enviados por SMS. Condusef recuerda que muchos fraudes no requieren vulnerar los sistemas de los bancos, sino convencer a las personas para que entreguen voluntariamente la información.

PROGRAMAS DE LAS PENSIONES DEL BIENESTAR Las llamadas ‘Pensiones del Bienestar’ están conformadas por los programas para: - Todas aquellas personas de la tercera edad que cumplan 65 o más años se les entrega la Pensión Adultos Mayores, para recibir seis mil 400 pesos bimestrales; - Pensión Mujeres Bienestar está enfocada a mujeres entre los 60 y 64 años de edad, quienes reciben un monto bimestral de tres mil 100 pesos para cubrir gastos por los años que han trabajado en el hogar; - Personas con discapacidad, para recibir el pago bimestral de tres mil 300 pesos, que ha beneficiado a 1 millón 614 mil personas, siendo un programa universal en 24 estados gracias a la coordinación con gobiernos locales;

- Programa para Madres Trabajadoras que atiende a 256 mil niñas y niños entre recién nacidos y hasta los 4 años que reciben mil 650 pesos bimestrales; así como tres mil 720 pesos bimestrales para aquellas niñas y niños con discapacidad desde recién nacidos y hasta los 6 años; - Mientras que Sembrando Vida respalda a más de 409 mil productores con un jornal mensual de seis mil 450 pesos. Estos recursos forman parte de la política social del Gobierno de México enfocada en transferencias directas sin intermediarios, mediante depósitos bancarios en las tarjetas del Banco del Bienestar. “La prioridad es que los apoyos lleguen de manera directa y sin retrasos a quienes más lo necesitan”, se ha señalado en comunicados oficiales relacionados con los operativos de pago.

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