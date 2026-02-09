Así te afecta que tu patrón te registre con un salario menor ante el IMSS: pensión, Infonavit y derechos

El patrón está obligado a registrar a las personas trabajadoras ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el salario real que perciben. El incumplimiento de esta obligación afecta directamente las cotizaciones y el acceso pleno a los derechos de seguridad social, informó el Instituto.

El IMSS, en coordinación permanente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), lleva a cabo acciones para identificar asesores y despachos que ofrecen reducir costos de nómina e impuestos mediante esquemas para simular operaciones. Estas prácticas son ilegales y pueden constituir defraudación fiscal, además de involucrar a los patrones como responsables solidarios o partícipes en delitos de delincuencia organizada.

ESQUEMAS DETECTADOS PARA EXCLUIR PAGOS DEL SALARIO ANTE EL IMSS

Las autoridades han identificado empresas que realizan pagos a las personas trabajadoras bajo conceptos que no cumplen con los requisitos legales para ser excluidos del salario base de cotización ante el IMSS. Entre estos conceptos se encuentran:

- Planes de pensiones.

- Pensión de subsistencia.

- Renta vitalicia.

Estos pagos pueden realizarse en efectivo, mediante monederos - electrónicos, depósitos bancarios u otros medios, y en muchos casos el monto es superior al salario con el que el trabajador es inscrito oficialmente ante el Instituto.

REGISTRO ANTE EL IMSS CON SALARIO MENOR AFECTA A LOS DERECHOS DE SEGURIDAD LABORAL

La falta de registro con el salario correcto perjudica la cobertura de seguridad social de las personas trabajadoras, ya que impacta directamente sus derechos a la salud y a las prestaciones económicas, sociales y culturales. Además, limita el acceso adecuado a mecanismos de denuncia y defensa de sus derechos laborales.

IMPACTO DIRECTO EN LA PENSIÓN DEL IMSS

La pensión que otorga el IMSS se calcula con base en el Salario Base de Cotización (SBC), es decir, el sueldo con el que la persona trabajadora está registrada oficialmente ante el Instituto. El ingreso real percibido no se toma en cuenta si no está reflejado en el registro.

Cuando existe subdeclaración salarial:

- Las semanas cotizadas sí se contabilizan.

- El monto de la pensión se calcula únicamente con el salario registrado.

Por ejemplo, si una persona percibe un ingreso mensual de 15 mil pesos, pero está registrada ante el IMSS con un salario de 8 mil pesos, la pensión se calculará con base en este último monto, lo que puede derivar en una pensión significativamente menor al momento del retiro.

CONSECUENCIAS EN EL CRÉDITO INFONAVIT CUANDO EL TRABAJADOR ESTÁ DADO DE ALTA CON OTRO SALARIO

El Infonavit también utiliza el salario registrado ante el IMSS para determinar la capacidad crediticia de las personas trabajadoras. Cuando el sueldo está subdeclarado se presentan efectos como:

- Disminución del puntaje Infonavit.

- Reducción del monto máximo del crédito autorizado para vivienda.

Esto puede impedir que el trabajador acceda a un financiamiento acorde con su ingreso real, obligándolo a buscar viviendas de menor valor o a aportar un ahorro adicional.

OTROS EFECTOS NEGATIVOS DE LA SUBDECLARACIÓN SALARIAL

Además de la pensión y el crédito de vivienda, la subdeclaración del salario genera otras consecuencias:

- Menores aportaciones a la Afore y al ahorro para el retiro.

- Prestaciones de seguridad social, como incapacidades y acceso a guarderías, calculadas con un salario menor.

- Riesgos legales para las empresas, ya que se trata de una práctica ilegal que puede derivar en multas y sanciones.

CÓMO VERIFICAR EL SALARIO REGISTRADO ANTE EL IMSS

Las personas trabajadoras pueden consultar de manera periódica el salario con el que están registradas mediante el Reporte Personalizado de Cotización en el IMSS (RPCI). Este reporte permite conocer:

- Qué patrones registraron al trabajador ante el IMSS.

- Cuántos días cotizó durante el mes.

- Cuál es el salario registrado.

El RPCI puede obtenerse a través de la App IMSS Digital, registrándose una sola vez con el Número de Seguridad Social (NSS), la CURP y un correo electrónico.

CÓMO PRESENTAR UNA DENUNCIA ANTE EL IMSS

Cualquier persona trabajadora que detecte irregularidades puede presentar una denuncia, ya sea de manera personal o anónima. Una denuncia es la manifestación en la que se señalan presuntas irregularidades del patrón, como:

- No haber registrado al trabajador ante el IMSS.

- Haberlo registrado con un salario menor al realmente percibido.

Las vías para presentar una denuncia son:

- Teléfono: 800 623 23 23, opción 5 y posteriormente opción 4, de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

- Correo electrónico: denuncia.enlinea@imss.gob.mx.

- De forma personal: En el Departamento de Auditoría a Patrones de la Subdelegación del IMSS más cercana, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas.

- Por escrito: En el Departamento de Auditoría a Patrones de cualquiera de las 133 Subdelegaciones del IMSS, en el mismo horario.

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA INVESTIGACIÓN

Para agilizar la atención de la denuncia, el IMSS solicita proporcionar, en la medida de lo posible, información como:

- Nombre completo del trabajador.

- Número de Seguridad Social o RFC.

- Sueldo percibido y periodicidad de pago.

- Fecha de ingreso.

- Comprobantes de pago y forma de recepción del salario.

- Identificación oficial.

- Datos del patrón, como razón social, RFC y domicilios.

- Número aproximado de trabajadores en el centro laboral.

- Datos de contacto del denunciante, como teléfono y correo electrónico.

Estas acciones forman parte de los mecanismos establecidos para proteger los derechos laborales y de seguridad social de las personas trabajadoras.