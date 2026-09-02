¿Asignación o registro en una Afore? Conoce la diferencia y descubre cuál tienes
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Te explicamos qué cambia entre uno y otro y cómo saber en qué situación se encuentra tu cuenta.
Cuando una persona comienza a trabajar formalmente en México, sus aportaciones para el retiro comienzan a concentrarse en una cuenta individual administrada por una Afore. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el trabajador haya elegido la institución que administra sus recursos.
Aquí surge una diferencia importante: una cuenta puede estar asignada a una Afore o registrada en ella. Aunque ambos términos suelen utilizarse como si fueran sinónimos, se trata de procesos distintos.
¿Qué significa que una Afore te haya asignado?
La asignación de una Afore ocurre cuando el trabajador comienza a recibir aportaciones en su cuenta individual, pero no ha elegido directamente una administradora para manejar sus recursos.
De acuerdo con la regulación del Sistema de Ahorro para el Retiro, las cuentas de trabajadores que no hayan seleccionado una Afore y que hayan recibido aportaciones durante al menos seis bimestres consecutivos pueden ser asignadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).
La asignación se realiza considerando, entre otros factores, el Rendimiento Neto de las administradoras.
Esto quiere decir que tener una Afore asignada no necesariamente significa que el trabajador haya realizado un trámite para elegirla.
¿Qué significa estar registrado en una Afore?
El registro en una Afore ocurre cuando el trabajador selecciona voluntariamente una administradora para manejar su cuenta individual y formaliza el trámite correspondiente.
Para realizarlo, debe integrar su expediente y presentar la documentación solicitada por la institución. Dependiendo de las opciones disponibles, el procedimiento puede hacerse de manera presencial o mediante canales digitales.
La diferencia principal, entonces, está en quién tomó la decisión: en una asignación, la administradora es determinada conforme al procedimiento establecido; en un registro, es el trabajador quien elige.
¿Cuántas cuentas están registradas y cuántas asignadas?
Los datos de la Consar muestran que la mayoría de las cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro ya fueron registradas por sus titulares.
Al cierre de julio de 2026, el sistema contabilizó alrededor de 61.1 millones de cuentas. De ellas, cerca de 53 millones correspondían a cuentas registradas, equivalentes a 86.73%.
En contraste, aproximadamente 8.1 millones estaban asignadas, lo que representa 13.27% del total.
Si ya tengo una Afore asignada, ¿debo registrarme?
Sí. Tener una Afore asignada no significa que permanecerás indefinidamente en esa institución.
La asignación tiene una vigencia determinada y, si el trabajador no formaliza su registro, la cuenta puede ser reasignada posteriormente conforme a las reglas establecidas y al desempeño de las administradoras.
Por ello, especialistas recomiendan no perder de vista la cuenta individual y registrarse voluntariamente en una Afore, en lugar de asumir que la administradora asignada será la definitiva.
¿Por qué conviene registrarse en una Afore?
Formalizar el registro permite al trabajador tener mayor control y seguimiento sobre su cuenta para el retiro. Entre otros aspectos, facilita la actualización de datos, la designación de beneficiarios, el seguimiento de estados de cuenta y la realización de aportaciones voluntarias.
Además, conocer qué institución administra los recursos permite al trabajador revisar periódicamente su desempeño y tomar decisiones relacionadas con su ahorro para el retiro.
¿Cómo saber en qué Afore estoy?
Si no recuerdas haber elegido una Afore, puedes consultar dónde se encuentra tu cuenta mediante AforeWeb, AforeMóvil o SARTEL.
Para realizar la consulta puedes necesitar datos como tu CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico.
La recomendación es verificar periódicamente la situación de tu cuenta. Que tengas una Afore asignada no significa que ya hayas concluido el proceso de registro, por lo que conocer la diferencia puede ayudarte a tomar un papel más activo en la administración de tu ahorro para el retiro.