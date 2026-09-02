¿Asignación o registro en una Afore? Conoce la diferencia y descubre cuál tienes

Cuando una persona comienza a trabajar formalmente en México, sus aportaciones para el retiro comienzan a concentrarse en una cuenta individual administrada por una Afore . Sin embargo, esto no significa necesariamente que el trabajador haya elegido la institución que administra sus recursos.

Aquí surge una diferencia importante: una cuenta puede estar asignada a una Afore o registrada en ella. Aunque ambos términos suelen utilizarse como si fueran sinónimos, se trata de procesos distintos.

¿Qué significa que una Afore te haya asignado?

La asignación de una Afore ocurre cuando el trabajador comienza a recibir aportaciones en su cuenta individual, pero no ha elegido directamente una administradora para manejar sus recursos.

De acuerdo con la regulación del Sistema de Ahorro para el Retiro, las cuentas de trabajadores que no hayan seleccionado una Afore y que hayan recibido aportaciones durante al menos seis bimestres consecutivos pueden ser asignadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

La asignación se realiza considerando, entre otros factores, el Rendimiento Neto de las administradoras.

Esto quiere decir que tener una Afore asignada no necesariamente significa que el trabajador haya realizado un trámite para elegirla.

¿Qué significa estar registrado en una Afore?

El registro en una Afore ocurre cuando el trabajador selecciona voluntariamente una administradora para manejar su cuenta individual y formaliza el trámite correspondiente.

Para realizarlo, debe integrar su expediente y presentar la documentación solicitada por la institución. Dependiendo de las opciones disponibles, el procedimiento puede hacerse de manera presencial o mediante canales digitales.

La diferencia principal, entonces, está en quién tomó la decisión: en una asignación, la administradora es determinada conforme al procedimiento establecido; en un registro, es el trabajador quien elige.