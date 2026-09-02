¿Asignación o registro en una Afore? Conoce la diferencia y descubre cuál tienes

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    ¿Asignación o registro en una Afore? Conoce la diferencia y descubre cuál tienes
    Aunque ambos procesos permiten que las aportaciones para el retiro sean administradas por una Afore, la asignación y el registro no significan lo mismo. FOTO: CUARTOSCURO

Te explicamos qué cambia entre uno y otro y cómo saber en qué situación se encuentra tu cuenta.

Cuando una persona comienza a trabajar formalmente en México, sus aportaciones para el retiro comienzan a concentrarse en una cuenta individual administrada por una Afore. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el trabajador haya elegido la institución que administra sus recursos.

https://vanguardia.com.mx/informacion/me-pueden-quitar-la-pension-si-a-los-70-anos-no-reclamas-el-dinero-de-tu-afore-el-gobierno-lo-puede-transferir-a-pensiones-del-bienestar-DJ22811615

Aquí surge una diferencia importante: una cuenta puede estar asignada a una Afore o registrada en ella. Aunque ambos términos suelen utilizarse como si fueran sinónimos, se trata de procesos distintos.

¿Qué significa que una Afore te haya asignado?

La asignación de una Afore ocurre cuando el trabajador comienza a recibir aportaciones en su cuenta individual, pero no ha elegido directamente una administradora para manejar sus recursos.

De acuerdo con la regulación del Sistema de Ahorro para el Retiro, las cuentas de trabajadores que no hayan seleccionado una Afore y que hayan recibido aportaciones durante al menos seis bimestres consecutivos pueden ser asignadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

La asignación se realiza considerando, entre otros factores, el Rendimiento Neto de las administradoras.

Esto quiere decir que tener una Afore asignada no necesariamente significa que el trabajador haya realizado un trámite para elegirla.

¿Qué significa estar registrado en una Afore?

El registro en una Afore ocurre cuando el trabajador selecciona voluntariamente una administradora para manejar su cuenta individual y formaliza el trámite correspondiente.

Para realizarlo, debe integrar su expediente y presentar la documentación solicitada por la institución. Dependiendo de las opciones disponibles, el procedimiento puede hacerse de manera presencial o mediante canales digitales.

La diferencia principal, entonces, está en quién tomó la decisión: en una asignación, la administradora es determinada conforme al procedimiento establecido; en un registro, es el trabajador quien elige.

$!La asignación de una Afore ocurre cuando el trabajador comienza a recibir aportaciones en su cuenta individual.
La asignación de una Afore ocurre cuando el trabajador comienza a recibir aportaciones en su cuenta individual. FOTO: CUARTOSCURO

¿Cuántas cuentas están registradas y cuántas asignadas?

Los datos de la Consar muestran que la mayoría de las cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro ya fueron registradas por sus titulares.

Al cierre de julio de 2026, el sistema contabilizó alrededor de 61.1 millones de cuentas. De ellas, cerca de 53 millones correspondían a cuentas registradas, equivalentes a 86.73%.

En contraste, aproximadamente 8.1 millones estaban asignadas, lo que representa 13.27% del total.

Si ya tengo una Afore asignada, ¿debo registrarme?

Sí. Tener una Afore asignada no significa que permanecerás indefinidamente en esa institución.

La asignación tiene una vigencia determinada y, si el trabajador no formaliza su registro, la cuenta puede ser reasignada posteriormente conforme a las reglas establecidas y al desempeño de las administradoras.

Por ello, especialistas recomiendan no perder de vista la cuenta individual y registrarse voluntariamente en una Afore, en lugar de asumir que la administradora asignada será la definitiva.

¿Por qué conviene registrarse en una Afore?

Formalizar el registro permite al trabajador tener mayor control y seguimiento sobre su cuenta para el retiro. Entre otros aspectos, facilita la actualización de datos, la designación de beneficiarios, el seguimiento de estados de cuenta y la realización de aportaciones voluntarias.

Además, conocer qué institución administra los recursos permite al trabajador revisar periódicamente su desempeño y tomar decisiones relacionadas con su ahorro para el retiro.

https://vanguardia.com.mx/dinero/crecen-retiros-en-afores-por-desempleo-en-mexico-FK22938508

¿Cómo saber en qué Afore estoy?

Si no recuerdas haber elegido una Afore, puedes consultar dónde se encuentra tu cuenta mediante AforeWeb, AforeMóvil o SARTEL.

Para realizar la consulta puedes necesitar datos como tu CURP, Número de Seguridad Social (NSS) y un correo electrónico.

La recomendación es verificar periódicamente la situación de tu cuenta. Que tengas una Afore asignada no significa que ya hayas concluido el proceso de registro, por lo que conocer la diferencia puede ayudarte a tomar un papel más activo en la administración de tu ahorro para el retiro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


trabajadores
Afores
Finanzas personales

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
La política de ayer y hoy

La política de ayer y hoy
true

El ruido como expresión de violencia urbana

El video de un hombre que aparentemente arrastra a un perro generó indignación en redes sociales de Acuña, Coahuila.

¿Otro ‘Rocky’? Causa fuerte indignación video de camioneta arrastrando a un perro, en Acuña, Coahuila
Una amenaza de balacera publicada en redes sociales movilizó a policías de Guadalupe y activó un Operativo Mochila en un plantel Conalep.

Moviliza a elementos policiacos amenaza de tiroteo en Conalep en Nuevo León
Sheinbaum reabrió el registro del programa Producción para el Bienestar 2026, que ofrece un apoyo económico anual desde 7 mil 300 hasta 24 mil pesos para mejorar la producción de cultivos y productos prioritarios.

Sheinbaum reabre registro para depositarle desde 7 mil 300 hasta 24 mil pesos a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse
Según la tradición, cuando se observe en las alturas el vuelo de una bruja, la cual puede darse en la forma de guajolote, lechuza o águila, se debe elevar esta oración con un cordón entre las manos.

¿Sabes cómo defenderte de las brujas?... ‘Las doce verdades’ y más remedios para alejarlas de tu hogar
Trabajo. El actor de origen cubano aseguró que trabajar durante tres meses en la producción representó uno de los mayores retos de su carrera en México.

¿La estás viendo? Dario Duque cumple un sueño con ‘La Pícara Soñadora’
La extraordinaria temporada de Meneses vuelve a poner sobre la mesa la pregunta: ¿por qué no tiene una oportunidad sostenida en MLB?

¡Joey Meneses hace historia! El mexicano rompe récord de carreras producidas en Triple A