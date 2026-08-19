Crecen retiros en Afores por desempleo en México

Afore Coppel fue la Administradora con el mayor monto de retiros por desempleo en el periodo ya que registró salidas por 5 mil 972.4 millones de pesos en el periodo, le siguió Afore Azteca con 4 mil 416.4 millones de pesos y Afore XXI Banorte con 3 mil 966.6 millones de pesos.

Los retiros por desempleo en las Afores sumaron 27 mil 52 millones de pesos de enero a julio de este año, 23% más real anual y el mayor monto considerando un periodo similar desde 2005, año desde que se tiene registro, muestran datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Por el número de personas creció 16.9% anual, luego de que 1 millón 250 mil retiraron dinero de su Afore por desempleo entre enero y julio de este año.

Sólo en julio, un total de 207 mil 348 personas concretaron el trámite, 16.3% anual más.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, explicó que el alza en los retiros por desempleo de las Afores es consistente con la debilidad del mercado laboral.

”En el acumulado de enero a junio, el empleo total en México registra una pérdida de 293 mil empleos, explicada por una caída de 363 mil empleos formales y por un aumento de 70 mil en el empleo informal.

”Destaca que la población ocupada en la formalidad hila seis meses consecutivos de caídas anuales y la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55.02% en junio”, indicó en su cuenta oficial de X.

El problema de retirar es que se reduce el recurso para la jubilación.