Asteroide 9 Metis: a qué hora verlo en México este 28 de agosto y qué necesitas para observarlo

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/
    Asteroide 9 Metis: a qué hora verlo en México este 28 de agosto y qué necesitas para observarlo
    El asteroide 9 Metis alcanzará su oposición el 28 de agosto de 2026, un momento en el que será más brillante y favorable para su observación. FOTO: EL SOL DE MÉXICO

Conoce a qué hora buscarlo en el cielo y qué equipo necesitas para intentar verlo.

El próximo 28 de agosto, el asteroide 9 Metis alcanzará la oposición, un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y el objeto observado.

https://vanguardia.com.mx/informacion/el-ultimo-del-ano-eclipse-parcial-de-luna-se-vera-en-todo-mexico-el-27-de-agosto-LI22801138

Esta alineación permite que Metis reciba y refleje una mayor cantidad de luz solar hacia nuestro planeta, por lo que alcanzará uno de sus momentos de mayor brillo. El asteroide estará ubicado en dirección a la constelación de Acuario y alcanzará una distancia aproximada de 1.399 unidades astronómicas de la Tierra.

¿A qué hora se podrá ver el asteroide 9 Metis?

Para quienes se encuentren en México, el mejor periodo para intentar observar el asteroide será durante la noche del 28 de agosto y las primeras horas del 29 de agosto.

El calendario astronómico señala que en México y sus alrededores Metis podrá observarse aproximadamente entre las 21:05 horas y las 04:40 horas, aunque las condiciones exactas dependerán de la ubicación. Su punto más alto en el cielo se producirá alrededor de la medianoche, por lo que este será uno de los mejores momentos para buscarlo.

$!Esta alineación permite que Metis reciba y refleje una mayor cantidad de luz solar hacia nuestro planeta.
Esta alineación permite que Metis reciba y refleje una mayor cantidad de luz solar hacia nuestro planeta. FOTO: MILENIO

En Ciudad de México, además, la noche estará marcada por el eclipse lunar parcial que comenzará desde el 27 de agosto y terminará durante la madrugada del 28, por lo que la presencia de la Luna puede dificultar la observación de objetos débiles.

¿Se podrá ver el asteroide a simple vista?

No. Aunque Metis alcanzará su máximo brillo durante la oposición, tendrá una magnitud cercana a 9.2, por lo que será demasiado tenue para observarlo directamente con los ojos.

Para localizarlo será necesario utilizar un telescopio, preferentemente desde un sitio con poca contaminación lumínica. Algunas guías de observación recomiendan un telescopio de al menos cuatro pulgadas para distinguirlo con mayor facilidad.

https://vanguardia.com.mx/informacion/hay-riesgo-para-la-tierra-por-apophis-en-2029-esto-dice-la-nasa-del-asteroide-del-tamano-de-la-torre-eiffel-JO22799154

¿Dónde buscar el 9 Metis?

El asteroide se encontrará en la región del cielo correspondiente a Acuario. Para facilitar su localización, pueden utilizarse aplicaciones y mapas astronómicos que permiten identificar la posición del objeto en tiempo real.

Aunque el fenómeno alcanza su momento destacado el 28 de agosto, las condiciones de observación dependerán de la oscuridad del cielo, el clima y la contaminación lumínica del lugar.

Por ello, si cuentas con un telescopio y quieres intentar localizar al 9 Metis, la recomendación es preparar el equipo antes de la medianoche y buscarlo durante las primeras horas de la madrugada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Astronomía
Ciencia
Viral

Localizaciones


México

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Bajo control

Bajo control
García Harfuch destacó la colaboración actual de México con Estados Unidos.

Plantea Harfuch ante DEA cooperación con respeto a soberanía
true

¿Cuánto vale Andy López Beltrán?

Harfuch aseguró que en los últimos años ha fluido más el intercambio de información con la DEA.

Agradece Harfuch a DEA apoyo en el combate al crimen
El monzón mexicano y la onda tropical 29 mantendrán condiciones de lluvia, actividad eléctrica, fuertes vientos y temperaturas elevadas durante este miércoles.

Alerta meteorológica: Monzón y onda tropical 29 provocarán lluvias intensas y temperaturas mínimas de 5 grados
Los usuarios de telefonía móvil con líneas terminadas en 1, 2 o 3 deberán completar su registro antes de las fechas límite establecidas para 2026.

Registro de líneas móviles terminación 1, 2 y 3: estas son las fechas límite para evitar la suspensión en 2026

Futuro. La actriz y cantante aseguró que su salida del reality no representa el final, pues prepara nuevos proyectos para lo que resta del año.

‘Estuvo muy divertido, lo mejor está por venir’: asegura Arantza Ruiz tras salir de ‘La Casa de los Famosos México’
Isaac del Toro confirmó su gran momento al detener el cronómetro en 3:08.48 durante el recorrido disputado en Bad Orb.

Isaac del Toro vuela en Alemania: gana el prólogo y toma el liderato