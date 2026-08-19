Asteroide 9 Metis: a qué hora verlo en México este 28 de agosto y qué necesitas para observarlo

El próximo 28 de agosto, el asteroide 9 Metis alcanzará la oposición, un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y el objeto observado.

Esta alineación permite que Metis reciba y refleje una mayor cantidad de luz solar hacia nuestro planeta, por lo que alcanzará uno de sus momentos de mayor brillo. El asteroide estará ubicado en dirección a la constelación de Acuario y alcanzará una distancia aproximada de 1.399 unidades astronómicas de la Tierra.

¿A qué hora se podrá ver el asteroide 9 Metis?

Para quienes se encuentren en México, el mejor periodo para intentar observar el asteroide será durante la noche del 28 de agosto y las primeras horas del 29 de agosto.

El calendario astronómico señala que en México y sus alrededores Metis podrá observarse aproximadamente entre las 21:05 horas y las 04:40 horas, aunque las condiciones exactas dependerán de la ubicación. Su punto más alto en el cielo se producirá alrededor de la medianoche, por lo que este será uno de los mejores momentos para buscarlo.