Asteroide 9 Metis: a qué hora verlo en México este 28 de agosto y qué necesitas para observarlo
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Conoce a qué hora buscarlo en el cielo y qué equipo necesitas para intentar verlo.
El próximo 28 de agosto, el asteroide 9 Metis alcanzará la oposición, un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Tierra se encuentra entre el Sol y el objeto observado.
Esta alineación permite que Metis reciba y refleje una mayor cantidad de luz solar hacia nuestro planeta, por lo que alcanzará uno de sus momentos de mayor brillo. El asteroide estará ubicado en dirección a la constelación de Acuario y alcanzará una distancia aproximada de 1.399 unidades astronómicas de la Tierra.
¿A qué hora se podrá ver el asteroide 9 Metis?
Para quienes se encuentren en México, el mejor periodo para intentar observar el asteroide será durante la noche del 28 de agosto y las primeras horas del 29 de agosto.
El calendario astronómico señala que en México y sus alrededores Metis podrá observarse aproximadamente entre las 21:05 horas y las 04:40 horas, aunque las condiciones exactas dependerán de la ubicación. Su punto más alto en el cielo se producirá alrededor de la medianoche, por lo que este será uno de los mejores momentos para buscarlo.
En Ciudad de México, además, la noche estará marcada por el eclipse lunar parcial que comenzará desde el 27 de agosto y terminará durante la madrugada del 28, por lo que la presencia de la Luna puede dificultar la observación de objetos débiles.
¿Se podrá ver el asteroide a simple vista?
No. Aunque Metis alcanzará su máximo brillo durante la oposición, tendrá una magnitud cercana a 9.2, por lo que será demasiado tenue para observarlo directamente con los ojos.
Para localizarlo será necesario utilizar un telescopio, preferentemente desde un sitio con poca contaminación lumínica. Algunas guías de observación recomiendan un telescopio de al menos cuatro pulgadas para distinguirlo con mayor facilidad.
¿Dónde buscar el 9 Metis?
El asteroide se encontrará en la región del cielo correspondiente a Acuario. Para facilitar su localización, pueden utilizarse aplicaciones y mapas astronómicos que permiten identificar la posición del objeto en tiempo real.
Aunque el fenómeno alcanza su momento destacado el 28 de agosto, las condiciones de observación dependerán de la oscuridad del cielo, el clima y la contaminación lumínica del lugar.
Por ello, si cuentas con un telescopio y quieres intentar localizar al 9 Metis, la recomendación es preparar el equipo antes de la medianoche y buscarlo durante las primeras horas de la madrugada.