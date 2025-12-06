Azotarán lluvias intensas y frío en el norte y calor de 40 °C en el sur, según el SMN

Información
/ 6 diciembre 2025
    Azotarán lluvias intensas y frío en el norte y calor de 40 °C en el sur, según el SMN
    El SMN pronostica lluvias intensas en estados del occidente, ambiente frío en el norte y temperaturas de hasta 40 °C en el sur y sureste, además de rachas de viento y riesgo de encharcamientos e inundaciones. FOTO: CUARTOSCURO | ARCHIVO

El SMN prevé lluvias fuertes y contraste de temperaturas este 6 de diciembre, con hasta 40 °C en el sur y ambiente muy frío en zonas del norte

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este 6 de diciembre de 2025 se prevén condiciones climáticas contrastantes en el territorio nacional, con lluvias fuertes en regiones del occidente del país y temperaturas máximas de hasta 40 °C en entidades del sur y sureste.

De acuerdo con el organismo, el frente frío número 18, con características de estacionario, se mantendrá sobre el norte y noreste del Golfo de México sin generar efectos directos en México.

En paralelo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como un río atmosférico que se extiende desde el occidente hasta el noreste del país, propiciarán condiciones para chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de ambiente nocturno frío en zonas del norte y noroeste.

El SMN indicó que, durante la noche y madrugada, el ambiente se mantendrá frío a muy frío, con rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

CANALES DE BAJA PRESIÓN PROVOCARÁN LLUVIAS Y CHUBASCOS EN MÉXICO

Asimismo, un canal de baja presión en el sureste del país, combinado con la entrada de humedad proveniente del océano Pacífico, el Golfo de México y el mar Caribe, mantendrá la presencia de lluvias e intervalos de chubascos en áreas del centro, oriente, sur y sureste, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

Para este 6 de diciembre, el organismo prevé:

- Chubascos con lluvias fuertes (25 a 50 mm) en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Baja California Sur, Sinaloa, Sonora (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos, mientras que las bajas temperaturas podrían congelar tramos carreteros en zonas serranas del norte del país.

PRONÓSTICO DE TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA EN LOS ESTADOS DE MÉXICO

El pronóstico indica temperaturas de 35 a 40 °C en:

- Guerrero

- Oaxaca

- Chiapas (istmo)

- Campeche- Yucatán

También se contemplan temperaturas de 30 a 35 °C en:

- Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán

- Morelos (sur)- Puebla (suroeste)

- Tabasco

- Quintana Roo

Las temperaturas más bajas se presentarán en zonas serranas del noroeste, norte y centro del país:

- De -10 a -5 °C con heladas: Baja California, Chihuahua y Durango.

- De -5 a 0 °C con heladas: Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

- De 0 a 5 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

PRONÓSTICO DE VIENTO EN MÉXICO

El SMN pronostica viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en:

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO PARA ESTE SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

A primera hora de la mañana, la capital coahuilense registró una temperatura de 12 °C, con una alta humedad del 91% y vientos suaves soplando desde el sur a 6 mph. La probabilidad de lluvia se mantiene baja, en un 10%.

El cielo permanecerá mayormente nublado durante este sábado, y se estima que la temperatura máxima alcance los 19 °C. La mínima para la noche descenderá hasta los 9 °C. La probabilidad de lluvia se incrementa ligeramente al 20% para el día, por lo que se recomienda tomar precauciones.

La Conagua recomendó a la población mantenerse informada sobre las condiciones climáticas, tomar precauciones por los efectos de las lluvias, las bajas temperaturas y las rachas de viento, así como atender las indicaciones de las autoridades locales de protección civil.

