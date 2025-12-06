Azotarán lluvias intensas y frío en el norte y calor de 40 °C en el sur, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que para este 6 de diciembre de 2025 se prevén condiciones climáticas contrastantes en el territorio nacional, con lluvias fuertes en regiones del occidente del país y temperaturas máximas de hasta 40 °C en entidades del sur y sureste.

De acuerdo con el organismo, el frente frío número 18, con características de estacionario, se mantendrá sobre el norte y noreste del Golfo de México sin generar efectos directos en México.

En paralelo, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como un río atmosférico que se extiende desde el occidente hasta el noreste del país, propiciarán condiciones para chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de ambiente nocturno frío en zonas del norte y noroeste.

El SMN indicó que, durante la noche y madrugada, el ambiente se mantendrá frío a muy frío, con rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central.